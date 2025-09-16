वृषभ राशिफल 17 सितंबर: आज वाद-विवाद से बचें, वर्कप्लेस पर हो सकती है परेशानी

Taurus Horoscope Rashifal: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Taurus Horoscope Today 17 September 2025, आज वृषभ राशिफल: वृषभ राशि वालों आज आपकी रोमांटिक लाइफ ज्यादा कम्युनिकेशन की डिमांड करता है। आपका प्रोफेशनल शेड्यूल बिजी रहेगा और इसका असर आपकी मेंटल हेल्थ पर पड़ सकता है। धन का आगमन होगा। सेहत चिंता का विषय रहने वाला है।

वृषभ लव राशिफल- आज वृषभ राशि वाले वाद-विवाद से बचें और सुनिश्चित करें कि आज आप दोनों रोमांचक एक्टिविटी में भाग लें। कुछ लव अफेयर ज्यादा कम्युनिकेशन की डिमांड करेंगे। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें आज अपने लवर से फोन पर बात करनी चाहिए। सिंगल जातक किसी नए व्यक्ति को खोजकर खुश हो सकते हैं और दिन का दूसरा भाग एक्स लवर के साथ विवाद सुलझाने के लिए भी अच्छा है। कुछ शादीशुदा महिलाओं को फैमिली लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण परेशानियां हो सकती हैं जिसके लिए पति के हस्तक्षेप की जरूरत हो सकती है।

वृषभ करियर राशिफल- आज वृषभ राशि वालों को वर्कप्लेस पर परेशानी हो सकती है। परफॉर्मेंस उम्मीदों के अनुसार नहीं हो सकता है और सीनियर्स सपोर्टिव नहीं रहेंगे। आपको यह भी सतर्क रहना चाहिए कि किसी भी टीम मेंबर की आलोचना नहीं करें जो विक्टिम कार्ड खेल सकता है, जो आपकी प्रोफाइल पर नेगेटिव असर डालेगा। कुछ एंटरप्रेन्योर्स को अपने व्यवसाय का विस्तार करने के मौके नजर आएंगे और फंड उपलब्ध होगा। बिजनेसमैन को टैक्स से जुड़े मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। एग्जाम में बैठने वाले छात्र बिना किसी परेशानी के एग्जाम में पास हो सकते हैं।

वृषभ आर्थिक राशिफल- कोई बड़ा आर्थिक मामला सामने नहीं आएगा। लेकिन खर्चों पर खास तौर पर लग्जरी आइटम पर अंकुश लगाना अच्छा है। दिन का दूसरा भाग स्टॉक में निवेश के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आज आप किसी फ्रेंड के साथ पैसों का कोई मामला सुलझा सकते हैं और धन दान में देने पर भी विचार कर सकते हैं। आज आप इलेक्ट्रॉनिक सामान और वाहन भी खरीद सकते हैं। कुछ महिलाएं घर का रेनोवेशन करके ज्यादा खुश होंगी।

वृषभ सेहत राशिफल- आज वृषभ राशि वालों को सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। आपको जोड़ों में दर्द हो सकता है, जबकि बड़े-बुजुर्गों को सांस से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं। गीले फर्श से बचना अच्छा है क्योंकि आप फिसल सकते हैं और मामूली चोट लग सकती है। प्रेग्नेंट लेडीजों को आज एंडवेंचर्स एक्टिविटी से बचना चाहिए। बच्चों में विजन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। आपको गाड़ी चलाते समय भी सतर्क रहना चाहिए, खासकर शाम के समय।

वृषभ राशि के गुण- ताकत - भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन और गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com