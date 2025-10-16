वृषभ राशिफल 17 अक्टूबर: आज वर्कप्लेस पर बेवजह के वाद-विवाद से दूर रहें, रहेंगी आर्थिक परेशानियां

संक्षेप: Taurus Horoscope Today, Aaj ka Vrishabh Rashifal: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Taurus Horoscope Today 17 October 2025, आज वृषभ राशिफल: आज वृषभ राशि वालों को लव अफेयर में वाद-विवाद से बचना चाहिए और साथ में ज्यादा समय बिताने पर विचार करना चाहिए। अपनी लगन या मेहनत दिखाने के लिए वर्कप्लेस पर नए टास्क की जिम्मेदारी हाथ में लें। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन धन की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी।

वृषभ लव राशिफल- आपको अपने लव अफेयर के लिए समय निकालने की जरूरत है। काम का प्रेशर रहेगा और इसका प्रभाव लव अफेयर पर नहीं पड़ना चाहिए। ऑफिशियल चीजों को लव लाइफ पर हावी नहीं होने दें और किसी भी मुश्किल को डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल करें। दिन का दूसरा भाग प्रपोज करने के लिए अच्छा है। आज आप एक रोमांटिक शाम की प्लानिंग बना सकते हैं। कुछ महिलाओं को लव अफेयर में अपने माता-पिता का सपोर्ट मिलेगा और शादी के बारे में फैसला लेना आसान हो जाएगा।

वृषभ करियर राशिफल- आज नई जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं और आज आपको एक्स्ट्रा घंटे काम भी करना पड़ सकता है। कुछ चैलेंजों के लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को निखारने की भी जरूरत होगी। वर्कप्लेस पर बेवजह के वाद-विवाद से दूर रहें और अपने कलीग के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखें। ऐसे नए आइडिया लेकर आएं जिन्हें लोग पसंद करें। जिन लोगों का आज इंटरव्यू है, वे पूरे आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, हार्डवेयर, टेक्स्टाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामानों से जुड़े बिजनेसमैन को अच्छा लाभ मिल सकता है। स्टूडेंट्स भी एग्जाम में सफल होंगे।

वृषभ आर्थिक राशिफल- आज आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। हो सकता है कि आपको पिछले निवेशों से उम्मीद के अनुसार मुनाफा नहीं मिले और इसका असर आपकी प्लानिंग पर पड़ सकता है। आप इलेक्ट्रॉनिक सामान या ऑफिस फर्नीचर खरीदने का विचार कर सकते हैं। आज शेयर मार्केट में बड़ा निवेश नहीं करें। आपको फैमिली में प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों से भी दूर रहना चाहिए।

वृषभ सेहत राशिफल- नॉर्मल सेहत अच्छी रहेगी। सिरदर्द, बदन दर्द और कान से जुड़ी छोटी-मोटी बीमारियां आम रहेंगी। महिलाओं को जोड़ों में दर्द हो सकता है और बुजुर्गों को हड्डियों से जुड़ी परेशानी की भी शिकायत हो सकती है। आपको विजन से जुड़ी समस्याओं के लिए डॉक्टर से सलाह की भी जरूरत हो सकती है। देर शाम को गाड़ी चलाने से बचना भी जरूरी है। आप एल्कोहल और तंबाकू दोनों छोड़ने के लिए भी कोई दिन चुन सकते हैं।

वृषभ राशि के गुण- ताकत - भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन और गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com