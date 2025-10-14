Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Today Taurus Horoscope 15 October 2025 aaj ka vrishabh rashifal daily future predictions

वृषभ राशिफल 15 अक्टूबर: आज अचानक बेकार की चीजों पर खर्च करने से बचें, पार्टनर की सुनें बात

संक्षेप: Taurus Horoscope Rashifal: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Tue, 14 Oct 2025 08:45 PMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on
वृषभ राशिफल 15 अक्टूबर: आज अचानक बेकार की चीजों पर खर्च करने से बचें, पार्टनर की सुनें बात

Taurus Horoscope Today 15 October 2025, आज वृषभ राशिफल: वृषभ राशि वालों को आज सावधानी से प्लानिंग बनाने का रिवार्ड मिलेगा। एक ही प्रोजेक्ट पर फोकस बनाए रखें और धैर्य के साथ सभी स्टेप्स को पूरा करें। फ्रेंड या फैमिली के लोग सिंपल लक्ष्यों में सपोर्ट करेंगे। दिखावटी ऑफरों से बचें और बेसिक सेविंग को सुरक्षित रखें।

वृषभ लव राशिफल- वृषभ राशि वालों आज आपकी लव लाइफ जेंटल और गर्मजोशी से भरी लगती है। कपल को विनम्रता से बात करनी चाहिए और कोई शांत, एक साथ किया जाने वाला काम या छोटा सा गिफ्ट को शेयर करना चाहिए जो विचारों को दिखाता हो। अगर आप अविवाहित हैं, तो किसी फ्रेंडली इवेंट में शामिल हों और ऐसे लोगों से मिलें जो ईमानदारी को महत्व देते हैं। ऐसे प्रॉमिस करने से बचें जिन्हें आप निभा नहीं सकते हैं। अपने पार्टनर की बात सुनें और फैमिली फीलिंग्स का सम्मान करें। आज साथ में चाय पीना या थोड़ी वॉक जैसी छोटी-छोटी चीजें आज रिलेशनशिप को और गहरा कर सकती हैं।

ये भी पढ़ें:राशिफल: 15 अक्टूबर का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

वृषभ करियर राशिफल- काम में लगातार फोकस बनाए रखने की जरूरत हो सकती है। एक महत्वपूर्ण टास्क चुनें और आगे बढ़ने से पहले उसे अच्छी तरह पूरा करें। क्लियर नोट्स और फॉलो-अप कलीग को खुश करेगा। अगर आप बदलाव चाहते हैं, तो सिंपल डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करें और भरोसेमंद लोगों से सलाह लें। बिना किसी उद्देश्य के लंबी मीटिंग्स से बचें। टीम के किसी मेंबर की छोटी-सी मदद आपका दिन आसान बना सकती है। ईमेल छोटा रखें और भेजने से पहले हमेशा डिटेल को चेक जरूर करें।

वृषभ आर्थिक राशिफल- अगर आप प्लान बनाते हैं, तो पैसों का मामला शांत रहेगा। बेकार की चीजों पर अचानक खर्च करने से बचें। जरूरतों की एक सिंपल लिस्ट बनाएं और शॉपिंग करने से पहले प्राइज चेक कर लें। अगर जल्दबाजी में कोई डील ऑफर करता है, तो शर्तें पढ़ने के लिए समय निकालें और फैमिली से सलाह लें। आज छोटी कमाई से थोड़ी बचत करें। कैश का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखें और बिना क्लियर प्रॉमिस के उधार देने से बचें। अभी किए गए छोटे-छोटे फैसले भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और चिंता कम करते हैं। आज बैंक के मैसेज को चेक करें और पासवर्ड हमेशा सुरक्षित रखें।

ये भी पढ़ें:मेष राशिफल 14 अक्टूबर: आज अचानक बड़ी खरीदारी और छोटी बातों पर बहस से बचें

वृषभ सेहत राशिफल- सेहत को थोड़ी-थोड़ी लेकिन लगातार केयर की जरूरत होती है। फ्रेश हवा में धीरे-धीरे वॉक करें और दिन भर पर्याप्त पानी पिएं। फलों और साबुत अनाज के साथ सिंपल वेजिटेरियन खाना खाएं। हर घंटे कुछ मिनट के लिए स्क्रीन से अपनी आंखों को आराम दें। जब भी आप स्ट्रेस महसूस करें, नॉर्मल सांस लेने की प्रैक्टिस करें। अगर आप कम एनर्जी महसूस करते हैं, तो जल्दी सोएं और हैवी काम करने से बचें। आज फैमिली के साथ सुकून भरी बातें करें।

वृषभ राशि के गुण-

ताकत - भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन और गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
Taurus Taurus Horoscope Vrish Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने