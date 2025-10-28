Hindustan Hindi News
today tarot horoscope 28 october 2025 aries taurus virgo aquarius scorpio pisces prediction
टैरो राशिफल 28 अक्टूबर: मेष से लेकर मीन राशि वाले करें ये काम, जानें आज का टिप्स

संक्षेप: Tarot Horoscope 28 October 2025: टैरो कार्ड्स से भविष्य में होने वाली चीजों की क्लैरिटी मिल जाती है। इन कार्ड्स की मदद से जानिए कि मेष से लेकर मीन राशि समेत राशिचक्र की कुल 12 राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है?

Tue, 28 Oct 2025 09:49 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड: द स्टार

आपने अब तक काफी मेहनत की है। अब अपने शरीर और मन को थोड़ा आराम दीजिए। धीरे चलना कोई आसल नहीं है। ये आपकी अगली बड़ी तैयारी का हिस्सा है। आज आप जितना आराम करेंगे, उससे सही दिशा जल्दी मिलेगी। अपनी ऊर्जा को बचाकर रखें।

लकी टिप्स: आराम करने से फोकस वापस मिलेगा।

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड: द हरमिट

आज चीजों को साफ नजरिए से देखने की जरूरत है। आज खामोश रहें। इससे आपको सच्ची समझ मिलेगी। जल्दबाजी ना करें। आपको क्लैरिटी जल्दी मिलेगी।

लकी टिप्स: चीजों से कुछ देर अलग रहें, क्लैरिटी मिलेगी।

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड: द मून

आज आपकी फीलिंग्स बहुत गहरी होंगी। इन्हें दबाने की जरूरत नहीं है। जो भी महसूस हो रहा है, वहीं आपको सच्चाई की ओर इशारा दे रहा है। इसे समझने की कोशिश करें।

लकी टिप्स: अपनी फीलिंग्स का सम्मान करें।

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड: द एम्परर

आज आप अपनी सच्चाई पर डटे रहिए। आसपास के लोग काफी कुछ कहेंगे लेकिन आप वहीं करें जो आपको सही लगता हो। फैसला लेने से ना डरें। भरोसा रखें। शांत रहें और आत्मविश्वास के साथ रहें। इसमें ही आपकी भलाई है।

लकी टिप्स: अपनी सच्चाई पर डटे रहिए।

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड: द सन

कामयाबी तभी मायने रखती है जब उसमें खुशी हो। आपको आज समझने की जरूरत है कि क्या आपको अपनी मेहनत से सुकून मिल रहा है? आज उस खुशी को महसूस करिए।

लकी टिप्स: जो आज है, उसमें खुश रहना सीखिए।

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड: टेंपरेंस

धीरे-धीरे आगे बढ़ना ही असली सफलता है। जल्दी करने से गलतियाँ होती हैं, इसलिए धैर्य रखें। निरंतरता से ही मजबूत नींव बनती है।

लकी टिप्स: शांत रहकर अपना कदम आगे बढ़ाइए।

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड: द टॉवर

आज मन ठीक ना हो तो खुद पर जोर ना डालें। सबकुछ ठीक दिखाने की जरूरत नहीं है। जब आप खुद को और अपने मन की बात को स्वीकार करेंगे तो सुकून में रहेंगे।

लकी टिप्स: खुद के साथ नरमी से पेश आएं।

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड: द हाई प्रिस्टेस

आपके भीतर वो जवाब हैं जिन्हें आप खुद से छुपा रहे हैं। आज खुद के साथ ईमानदार बन रहिए। सच बोलने से डर नहीं हैं। आपको राहत मिलेगी।

लकी टिप्स: खुद की सच्चाई खुद से जरूर कहें।

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड: द फूल

सही वक्त का इंतजार अब ना करें। अब बस शुरुआत कर दीजिए। गलती करने से ना डरें। हर एक कदम पर एक नया अनुभव मिलता है। आज एक छोटा सा कदम भी आपकी किस्मत का ताला खोल सकता है।

लकी टिप्स: आज से शुरुआत कर दें।

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड: द एम्प्रेस

आप जैसे हैं, वैसे ही रहिए। खुद को किसी को साबित ना करें। अपनी मेहनत को आज खुद सराहें। आपको ये समझना होगा कि आपकी अहमियत काफी ज्यादा है।

लकी टिप्स: खुद पर प्रेशर ना डालें।

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड: जस्टिस

ज़्यादा सोचने से दिमाग उलझ गया है। काम और सोच दोनों को थोड़ा आसान बनाइए। सादगी में ही जवाब मिलेंगे। सच्चाई और शांति पर ध्यान दीजिए।

लकी टिप्स: चीजों को आसान रखने से क्लैरिटी मिलेगी।

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड: द लवर्स

आज अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखिए। आप हमेशा से सबके लिए करते आए हैं। आज खुद के लिए करिए। अपनी बाउंड्री को तय करना गलत नहीं है।

लकी टिप्स: जहां दिल करें, वहीं हां कहें।

नीरज धनखेर

(वैदिक ज्योतिष, फाउंडर- एस्ट्रो जिंदगी)

Email: info@astrozindagi.in, neeraj@astrozindagi.in

Url: www.astrozindagi.in

Contact: Noida: +919910094779

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
