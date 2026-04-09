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वृश्चिक राशिफल 9 अप्रैल 2026: जल्दबाजी में खर्च करने से बचें, रिलेशनशिप में इन बातों का रखें ध्यान, पढ़ें पूरा राशिफल

Apr 09, 2026 06:06 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 9 April 2026: राशि चक्र में ये आठवीं राशि है। जिन लोगों का जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। जानें इस राशि के जातकों के लिए आज यानी 9 अप्रैल का दिन कैसा जाने वाला है?

वृश्चिक राशिफल 9 अप्रैल 2026: जल्दबाजी में खर्च करने से बचें, रिलेशनशिप में इन बातों का रखें ध्यान, पढ़ें पूरा राशिफल

Scorpio Horoscope Today 9 April 202 2026, Aaj ka Vrishchik Rashifal, वृश्चिक राशिफल: आज आप जल्दी प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर चीजों को समझना पसंद करेंगे। आप ज्यादा बोलने से ज्यादा देखने और सोचने पर ध्यान देंगे। आज कोई व्यक्ति आपको पूरी बात एक साथ नहीं बताएगा या कोई बातचीत अधूरी रह सकती है, लेकिन आप इससे परेशान नहीं होंगे। आज आपकी ताकत यही है कि आप धैर्य रखेंगे और चीजों को अपने समय पर होने देंगे। आप बेकार की बातों और गलत लोगों से दूरी बनाए रखना चाहेंगे। यही आपके लिए सही रहेगा। दोपहर के बाद चीजें साफ होने लगेंगी। किसी स्थिति या व्यक्ति को समझना आसान होगा। कोई फैसला भी आपको ज्यादा सही लग सकता है।

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वृश्चिक लव राशिफल

आज आप भावनात्मक रूप से गहराई से महसूस करेंगे, लेकिन सब कुछ तुरंत दिखाना या कहना नहीं चाहेंगे। आप ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे। छोटी-छोटी बातों में बदलाव भी आपको जल्दी नजर आएगा, लेकिन आप तुरंत कुछ नहीं कहेंगे। रिलेशनशिप में आज आप बिना दबाव के सच्चाई चाहते हैं। अगर कुछ अजीब लगे, तो पहले समझना पसंद करेंगे, फिर बोलेंगे। शांत तरीका आज बेहतर रहेगा। अगर आप सिंगल हैं, तो आपको सच्चा, समझदार और स्थिर इंसान पसंद आएगा। सिर्फ दिखावा आपको अच्छा नहीं लगेगा।

वृश्चिक करियर राशिफल

आज आप अपने तरीके से काम करना पसंद करेंगे। बेवजह की बातों या ज्यादा चर्चा में मन नहीं लगेगा। किसी काम पर ज्यादा फोकर करना पड़ सकता है। छोटी-छोटी चीजें चेक करनी पड़ेंगी। किसी बात की पूरी जानकारी न मिले, तो समझकर आगे बढ़ें। आज आपका अंदाजा सही रहेगा, इसलिए उस पर भरोसा करें। शाम तक आपको अपने काम और दिशा को लेकर ज्यादा साफ महसूस होगा।

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वृश्चिक मनी राशिफल

आज पैसों की स्थिति ठीक रहेगी। जल्दबाजी में खर्च करने की बजाय सोच-समझकर फैसला लेना बेहतर रहेगा। आपको साफ समझ आएगा कि क्या जरूरी है और किस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इससे फैसले आसान होंगे। कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार डिटेल जरूर जांच लें, खासकर अगर कुछ अधूरा लगे।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल

आज आपकी शारीरिक ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन अगर आप मन की बातें अंदर ही रखते रहेंगे, तो भारीपन महसूस हो सकता है। इससे तनाव, थकान या कुछ समय के लिए सब से दूर रहने का मन हो सकता है। इसलिए समय पर खाना खाएं, थोड़ा शांत समय लें और मन को हल्का करें।

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आज का सलाह

सब कुछ बताना जरूरी नहीं है। आपकी शांति और स्थिरता ही बहुत कुछ कह देती है।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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Scorpio Today Horoscope Vrishchik Rashifal
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