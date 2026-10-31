आज का वृश्चिक राशिफल (31 अक्टूबर 2026): चंद्राष्टम की इस अवधि में काम की गति संयत रखें
Scorpio horoscope in hindi: सलाहकार की मदद ले रहे हैं तो उसकी योग्यता और शुल्क समझें। केवल पुराना परिचय आर्थिक विश्वसनीयता का पर्याप्त आधार नहीं है।
इकतीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि के आठवें भाव में रहेगा। चंद्राष्टम की इस अवधि में काम की गति संयत रखना और अस्पष्ट जानकारी की पुष्टि करना उपयोगी है। इसे किसी अनहोनी की आशंका से जोड़ने की जरूरत नहीं। निजी चिंता या किसी काम की अनिश्चितता ध्यान खींचे तो पहले उपलब्ध तथ्य देखें। हर लंबित विषय आज ही समाप्त करना जरूरी नहीं है। पुराने हिसाब, गोपनीय दस्तावेज या साझा जिम्मेदारी को व्यवस्थित करने के लिए शांत वातावरण चुनें। किसी का संक्षिप्त उत्तर रूखा लगे तो उसके इरादे पर निष्कर्ष निकालने से पहले बात स्पष्ट कर लें। छोटे विराम निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं।
आज का वृश्चिक करियर राशिफल
गुरु इस दिन कर्क राशि के नौवें भाव की उच्च स्थिति से सिंह राशि के दसवें भाव में जाएंगे। अध्ययन और मार्गदर्शन की उपयोगिता के साथ पेशेवर जिम्मेदारियों तथा अपेक्षाओं को व्यवस्थित करना महत्वपूर्ण रहेगा। इसे अपने आप पद बढ़ने का संकेत न मानें। शनि मीन राशि के पांचवें भाव में वक्री हैं। कठिन अध्याय, रचनात्मक परियोजना या संतान से जुड़े दायित्व में लगातार भागीदारी उपयोगी दिशा दे सकती है। विद्यार्थी पिछली गलतियों को विषय के अनुसार बांटकर अभ्यास करें। नौकरी में किसी अटकाव पर अनुमान भेजने के बजाय आवश्यक जानकारी मांगें। बुध तुला राशि के बारहवें भाव में वक्री हैं। निजी तौर पर तैयार हो रहे काम, ईमेल और संलग्न दस्तावेज की दोबारा जांच उचित रहेगी। व्यवसाय में समयसीमा बताने से पहले साधनों की उपलब्धता देखें। अपने हिस्से की प्रगति का संक्षिप्त रिकॉर्ड रखें।
आज का वृश्चिक धन राशिफल
किसी आर्थिक प्रस्ताव की शर्तें स्पष्ट नहीं हैं तो फैसला लेने के लिए अतिरिक्त जानकारी मांगें। संभावित प्रतिफल सुनकर जोखिम छोटा न मानें, विशेषकर सट्टे या तेज उतार चढ़ाव वाले विकल्प में। साझा भुगतान का हिसाब हो तो मूल रकम, शुल्क और देय तारीख अलग लिखें। पुराने बिल और सदस्यता जांचने से बजट की वास्तविक स्थिति समझने में मदद मिल सकती है। उधार देना हो तो अपनी जरूरत तथा रकम लौटने की अनिश्चितता दोनों देखें। कारोबार में भुगतान की पुष्टि से पहले उसके आधार पर नया खर्च न बांधें।
आज का वृश्चिक लव राशिफल
राहु कुंभ राशि के चौथे भाव में और केतु सिंह राशि के दसवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी निजी सुकून और सार्वजनिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल का विषय सामने रखती है। यदि काम की व्यस्तता घरेलू बातचीत को प्रभावित कर रही हो तो बताएं कि आप कब उपलब्ध रहेंगे। साथी की अलग राय को विरोध मानना जरूरी नहीं। संवेदनशील विषय में पुराने आरोप जोड़ने के बजाय वर्तमान प्रश्न तक सीमित रहें। परिवार का कोई काम बांटना हो तो जिम्मेदारी और सुविधा दोनों स्पष्ट करें। प्रेम संबंध में उत्तर देर से मिले तो बार बार संदेश भेजने के बजाय सामने वाले को अवसर दें। अपनी जरूरत कहना उचित है, तत्काल प्रतिक्रिया की मांग करना नहीं।
आज का वृश्चिक हेल्थ राशिफल
मन भारी लगे तो दिन को छोटे, संभालने योग्य हिस्सों में बांटें। भोजन, पानी और नियमित विश्राम जैसी बुनियादी जरूरतें नजरअंदाज न करें। लंबे समय से बैठे हों तो स्थिति बदलें और हल्की गतिविधि करें। किसी विशेष तकलीफ की आशंका पहले से पालने के बजाय शरीर के वास्तविक संकेत देखें। परेशानी बनी रहे तो उसकी अवधि और प्रकृति के अनुसार चिकित्सकीय सलाह लें। वाहन चलाते समय ध्यान सड़क पर रखें तथा जल्दबाजी से बचें। परेशान करने वाले विचार लगातार बने रहें या सामान्य कामकाज प्रभावित करें तो भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना और जरूरत पर विशेषज्ञ की मदद लेना उचित रहेगा।
क्या करें
अटके हुए एक विषय को चुनें। लिखें कि कौन सी जानकारी उपलब्ध है, क्या बाकी है और किससे पूछना है। फिर उसी व्यक्ति को स्पष्ट प्रश्न भेजें, ताकि अगला कदम अनुमान के बजाय तथ्य पर टिके।
क्या न करें
असहज मनोदशा में तीखा संदेश, सार्वजनिक शिकायत या आर्थिक सहमति तुरंत न भेजें। पहले भाषा और तथ्य जांचें। निजी बात का उत्तर पाने के लिए दूसरे व्यक्ति पर अनावश्यक दबाव डालने से भी बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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