वृश्चिक राशिफल 12 फरवरी: आज इन 2 जेस्चर से जीतें पार्टनर का दिल, ऑफिस में कोई भी फैसला लेने से पहले करें ये काम
Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 12 February 2026: राशि चक्र में ये आठवीं राशि है। जिन लोगों का जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। जानें इस राशि के जातकों के लिए आज यानी 12 फरवरी का दिन कैसा जाने वाला है?
Scorpio Horoscope Today 12 February 2026, Aaj ka Vrishchik Rashifal, वृश्चिक राशिफल: आज आपकी इनर स्ट्रेंथ काफी एक्टिव रहेगी। आप सही फैसले ले पाएंगे। छोटी-छोटी सफलता से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। शांत और फोकस रहने की कोशिश करेंगे तो सारे उलझे हुए काम को आप आसानी से सुलझा लेंगे। अपने फैसलों पर भरोसा करें। आज किसी मुश्किल लगने वाले काम को शांत मन से करें। अगर चीजें बड़ी लगे तो उन्हें अलग-अलग हिस्सों में बांट लें। जरूरत लगे तो किसी दोस्त की सलाह लें। अपने रूटीन को आसान ही रखें। बाकी आज के विस्तृत राशिफल को नीचे पढ़ें-
वृश्चिक लव राशिफल
आज किसी खास इंसान के साथ आपकी गहरी बातचीत की संभावना है। इससे आपका और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अपनी फीलिंग्स को आज आप शांत और ईमानदार तरीके से शेयर करें। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आज एक सच्ची बातचीत से आपको ऐसा इंसान मिल सकता है जो आपकी वैल्यू समझेगा और आपके सिद्धांतों की कद्र करेगा। अपने छोटे-छोटे जेस्चर से पार्टनर का दिल जीतने की कोशिश करें। आप उन्हें एक प्यारा सा नोट भेज सकते हैं। उन्हें ध्यान से सुनने की पूरी कोशिश करें। आज के दिन ईर्ष्या या टेस्ट लेने से बचें। बात करते वक्त क्लियर रहिए। विश्वास को धीरे-धीरे बढ़ने दें। आज साथ मिलकर छोटे-छोटे मूमेंट्स का आनंद लें।
वृश्चिक करियर राशिफल
प्रोफेशनल लाइफ में आज आप एकदम फोकस होकर सारे टास्क निपटाएंगे। आप शांत रहकर काम में पूरा फोकस कर पाएंगे। साथ ही आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना भी करेंगे। हालांकि आज कोई भी फैसला लेने से पहले सारे फैक्ट्स की जांच कर लें। आज दिन भर की प्लानिंग को कहीं नोट कर लें। अगर कोई प्रोजेक्ट अटका हुआ लग रहा है तो अपने कलीग की सलाह लें। इससे आपको नई सोच मिलेगी और चीजों को देखने का एक नया नजरिया भी मिलेगा। आज मीटिंग में अपना व्यवहार शांत और बैलेंस्ड रखें। लगातार कोशिश करते रहेंगे तो आपकी ग्रोथ निश्चित ही है। आज बारीकियों पर ध्यान देने की कोशिश करें। जरूरी चीजों को कहीं नोट करते जाएं।
वृश्चिक मनी राशिफल
आज आपकी आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। आप आज छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देंगे। हाल-फिलहाल के सारे बिल्स चेक कर लें। खर्चे का हिसाब-किताब अपने पास रखें। जो भी जरूरी लगे, आज उसकी एक लिस्ट बना लें। बड़े खर्चे में जल्दबाजी करने से बचें। अगर परिवार में किसी को उधार लेना है तो क्लैरिटी के साथ बात करें। आज की गई बचत आपके लिए आगे सहायक होने वाली है। अगर पैसों से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेना है तो पैरेंट्स से चर्चा करना सही रहेगा।
वृश्चिक हेल्थ राशिफल
आज दिन की शुरुआत छोटी सी वॉक के साथ करें। इससे मूड तुरंत बूस्ट होगा। आपके लिए स्ट्रेचिंग करना भी बेहतर होगा। आज सिंपल वेज खाना जैसे दाल, सब्जी और रोटी लें। सीजनल फल खाएं। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। अगर थकान ज्यादा लगे तो आराम जरूर करें। सोने से पहले फोन और टीवी से दूर रहें। आपको अपनी स्क्रीन टाइमिंग कम करनी है। तनाव महसूस हो तो कुछ देर के लिए गहरी सांस लें। मेडिटेशन से भी आपको काफी आराम मिलेगा। अगर किसी तरह का दर्द बना हुआ है तो डॉक्टर की सलाह लेना सही रहेगा।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें