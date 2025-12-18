Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़today scorpio horoscope aaj ka vrishchik rashi ka rashifal 18 december 2025 daily future predictions
वृश्चिक राशिफल 18 दिसंबर: आज एक्स की वापसी से हो सकती है दिक्कत, ऑफिस गॉसिप से दूर रहें

वृश्चिक राशिफल 18 दिसंबर: आज एक्स की वापसी से हो सकती है दिक्कत, ऑफिस गॉसिप से दूर रहें

संक्षेप:

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 18 December 2025: 12 राशियों के राशिचक्र में आठवीं राशि वृश्चिक की है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करता है, उनकी राशि वृश्चिक होती है। जानें इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा होगा?

Dec 18, 2025 06:03 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Scorpio Horoscope Today 18 December 2025, Aaj ka Vrishchik Rashifal, वृश्चिक राशिफल: आज वृश्चिक राशि के जातक अपने पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करें। काम में बेहतर रिजल्ट पाने के लिए सही विकल्प चुनें। सेहत को लेकर आज आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी, हालांकि अपने खर्चों पर थोड़ा ध्यान रखना जरूरी होगा। रिश्ते में छोटी-मोटी गलतफहमियों को सुलझाएं ताकि आप अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकें। ऑफिस में आज आपको कई जिम्मेदारियां संभालनी पड़ सकती हैं, लेकिन आप अपने टारगेट पूरे करने में कामयाब रहेंगे। पैसों को समझदारी से संभालेंगे तो सही रहेगा। अच्छी सेहत के लिए रूटीन को जरूर फॉलो करें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वृश्चिक लव राशिफल

आज पार्टनर से बहस हो सकती है। ऐसे में आप गुस्से में अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखें। आपको ये ध्यान देना होगा कि बोले गए शब्द गलत असर डाल सकते हैं। दिन खत्म होने से पहले प्यार से जुड़े किसी भी मुद्दे को सुलझा लें। इसे ज्यादा ना खींचे। कुछ लोगों को आज के दिन रिश्तों में आज खुलकर बात करने की जरूरत पड़ेगी। शादीशुदा महिलाओं के लिए दिन का दूसरा हिस्सा थोड़ा सेंसेटिव हो सकता है, क्योंकि एक्स की वापसी के चलते हल्की परेशानी हो सकती है। जो लोग अपने रिश्ते को अगले पड़ाव पर ले जाना चाहते हैं, वो लोग आज घर के बड़ों से इस बारे में बात कर सकते हैं। आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है।

वृश्चिक करियर राशिफल

आज ऑफिस में मीटिंग के दौरान आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आज के दिन प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा फोकस की जरूरत होगी। आपकी परफॉर्मेंस को लेकर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे में आपको मैनेजमेंट की नजरों में बने रहना जरूरी होगा। आज का दिन कुछ भारी होगा। धैर्य बनाए रखिए। टीम मीटिंग के लिए आप कुछ जरूरी रिपोर्ट समय पर तैयार नहीं कर पाएंगे। ऐसे में शायद आपको आज लोगों की आलोचना भी झेलनी पड़ सकती है। आज आप ऑफिस की गॉसिप और राजनीति से दूर रहें। अपने सीनियर्स के साथ क्लियर और मजबूत कम्युनिकेशन रखें। जो लोग नई जॉब की तलाश में हैं और जॉब पोर्टल पर अपना प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं, वो लोग दिन के दूसरे हिस्से में कर सकते हैं। बिजनेस से जुड़े हुए लोगों के लिए अपना नया आइडिया या फिर प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए ये समय अच्छा है।

वृश्चिक आर्थिक राशिफल

आज आपको पैसों से जुड़ी कोई दिक्कत हो सकती है। आर्थिक स्थिति डगमगाएगी। आज इस बात का ध्यान रखें कि दोस्त या फिर भाई-बहन को बड़ी रकम उधार देने से बचें। भाई-बहन के साथ किसी प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला सुलझ सकता है। कुल महिला जातकों को ऑनलाइन पैसों से जुड़े मामलों में दिक्कत आ सकती है। ऐसे में आज के दिन थोड़ा सतर्क रहें। आज कुछ लोग नई प्रॉपर्टी को खरीदने पर विचार-विमर्श कर सकते हैं। हालांकि आज शेयर मार्केट में बड़ा निवेश फिलहाल टाल देंगे तो बेहतर ही होगा। वहीं बिजनेस से जुड़े लोग प्रमोटर्स के जरिए फंड जुटाने में सफल रहेंगे।

ये भी पढ़ें:वास्तु शास्त्र: बेवजह के खर्चों पर लगाना है लगाम? यहां रख दें घर की तिजोरी
ये भी पढ़ें:वास्तु शास्त्र: गृह प्रवेश के वक्त जरूर करें ये 5 काम, हमेशा होगी बरकत

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल

आज आप अपनी सेहत से जुड़ी दिक्कतों से उबरने के लिए सही उपाय की तलाश करें। आज के दिन ज्यादा तेल और मीठा खाने से बचें। आराम करने से ना हिचकिचाएं। ऑफिस के काम का बहुत प्रेशर होगा लेकिन इसके बावजूद भी आपको अपने परिवार के साथ सुकून के पल बिताने का समय मिलेगा। आप बस इस बात की कोशिश करें कि ऑफिस का तनाव घर ना लेकर आएं। बड़े-बुजुर्ग लोगों को आंखों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। दिक्कत ज्यादा बढ़ने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

वृश्चिक राशि के गुण

ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: शक करने वाला, जटिल स्वभाव, अधिकार जमाने वाला (पज़ेसिव), घमंडी, अत्यधिक तीव्र

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शारीरिक भाग: यौन अंग

राशि स्वामी: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: मूंगा

वृश्चिक राशि अनुकूलता चार्ट

प्राकृतिक अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

सामान्य अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Vrishchik Rashifal Today Rashifal In Hindi Aaj Ka Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने