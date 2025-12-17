वृश्चिक राशिफल 17 दिसंबर 2025: आज नए लोग ऑफिस में डिप्लोमेटिक रहें, आप आर्थिक फैसले घर और ऑफिस में टाल दें

संक्षेप: Scorpio Horoscope Today vrishchik Rashifal : आपके जन्म के समय चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में होता है, तो आपकी वृश्चिक राशि मानी जाती है। आज नए लोग ऑफिस में डिप्लोमेटिक रहें, आप आर्थिक फैसले घर और ऑफिस में टाल दें

लाScorpio Horoscope Today 17 December 2025 : वृश्चिक राशि वाले डिल करने में बहुत ईमानदार होते हैं। आज लवलाइफ में ईगो को ना रखें, नई जिम्मेदारियां आपको ऑफिस में मिल रही हैं, इसलिए आपको अपनी बेस्ट पर्फोर्मेंस देनी है।आज आपके पास पैसा आएगा, और आपकी हेल्थ भी आज अच्छी रहेगी। आज नई प्रोफेशनल टास्क आपको पूरे दिन बिजी रखेंगी। आज आप लवर के साथ अधिक से अधिक समय निकालना है। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका लवर आज खुश रहे। आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों आज अच्छी रेहगी।

वृश्चिक लव राशिफल आज लव अफेयर में वृश्चिक वालों को सफलता मिलेगी। आप अपने एक्स लवर के साथ सभी इश्यूज को क्लियर करने में सफल साबित होंगे। अभी के सभी इश्यूज को सुलझाने के लिए आज का दिन अच्छा है। शादीशुदा महिलाएं इस समय अपने परिवार को बढ़ाने के बारे में सोच सकती है। इस समय कोशिश करें कि आपको बेकार की की चर्चा से आपको इस समय बचना है। आपको इस बात को लेकर भी ध्यान रखान है कि पार्टनर को पर्सनल स्पेस दें। उनको खुलकर अपनी लाइफ जीनें, उन पर अपने विचार ना थोपें। अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए आपको पलों को देखाना होगा। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उन लोगों को लवर के साथ फोन पर भी कनेक्ट रहना होगा।

वृश्चिक करियर राशिफल आपका काम में कमिटमेंट पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा। जो लोग आर्ट, संगीत, पब्लिशिंग, कानून, वास्तुकला, कॉपीराइटिंग, एडवरटाइजिंग, फिल्मों और शिक्षाविदों से जुड़े है, उन लोगों के पास आज आगे बढ़ने के कई मौके होंगे। जो लोग किसी ऑफिस में नए आए हैं, उन लोगों को टीम मीटिंग्स के दौरान डिप्लोमेटिक व्यवहार करना चाहिए। आज हो सकता है कि कुछ बातें आपके खिलाफ उठें, लेकिन आपको इन बातों को लेकर सेंसेटिव नहीं होना है। खासकर अगर आप कोई प्रोफेशनल फैसला ले रहे हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखें। जो स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षाओं में आ रहे हैं, उन लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे।

वृश्चिक मनी राशिफल आज वृश्चिक राशि वालों के पास पैसा आएगा, आप इस समय ऐसी पॉजिशन में होंगे, आप घर को रेनोवेट करा सकेंगे या फिर नया घर भी खरीद सकेंगे। आज आर्थिक विवादों को फिलहाल आपको सुलझाना है। इसके अलावा आज आर्थिक फैसलों को फिलहाल टाल दें। ऑफिस लाइफ में भी आपको आर्थिक पैसले लेने से बचना चाहिए। आज आफ कोशिश करें कि किसी जरूरतमंद मित्र या रिश्तेदार को आर्थिक मदद भी दे सकते हैं। हालांकि, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि आपको अगले घंटे में पैसा वापस मिल जाएगा।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल इस समय वृश्चिक राशि वालों को अनहेल्दी भोजन का सेवन कम करें, जो आपके बिगड़ते हेल्थ की मुख्य वजह हो सकते हैं। परिवार के साथ अधिक समय बिताएं, जिससे आपको प्रोफेशनल तनाव से उबरने में मदद मिलेगी। सिरदर्द, बदन दर्द और कान संबंधी समस्याएं जैसी छोटी-मोटी परेशानियां आम रहेंगी। बुजुर्गों को नींद ना आने की दिक्कत भी आज परेशान कर सकती हैं। बच्चों को मुंह संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आपको यात्रा करते समय चिकित्सा किट साथ रखने के लिए भी सावधान रहना चाहिए।

