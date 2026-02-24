वृश्चिक राशिफल 24 फरवरी: आज ऑफिस में जल्दबाजी में ना करें वादा, ऑनलाइन शॉपिंग से बचें
Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 24 February 2026: राशि चक्र में ये आठवीं राशि होती है। जिन लोगों का जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। जानें इस राशि के जातकों के लिए आज यानी 24 फरवरी का दिन कैसा जाने वाला है?
Scorpio Horoscope Today 24 February 2026, Aaj ka Vrishchik Rashifal, वृश्चिक राशिफल: आज आपकी एनर्जी काफी फोकस्ड रहने वाली है। अपने मन की आवाज को ध्यान से सुनें और उस पर भरोसा रखें। ऑफिस में आज छोटे काम जल्दी और शांत तरीके से निपटा डालें। समझदारी से काम करेंगे तो लाभ मिलेगा। हो सकता है कि आज किसी चीज में आपके करीबी दोस्त काम आएं। आपके छोटे-छोटे कदम आपको आज सही दिशा और ग्रोथ की ओर ले जाएंगे। आज आप फोकस्ड रहेंगे। ऐसे में छोटी-छोटी समस्याओं को तो आसानी से सुलझा देंगे। आज परिवार या फिर किसी दोस्त की ओर से सही सलाह मिलेगी। आज पैसों की स्थिति सही रहने वाली है। हालांकि सोच-समझकर ही खर्चा करें। जरूरत पड़ने पर आराम जरूर करें। अपने रूटीन को बैलेंस्ड रखें। नीचे विस्तार से जानें कि आज यानी 24 फरवरी के दिन वृश्चिक राशि वालों का दिन कैसा होगा?
वृश्चिक लव राशिफल
आज आपकी फीलिंग्स गहरी हो सकती हैं। अपने प्यार को आराम से एक्सप्रेस करें। अगर आप सिंगल हैं तो किसी अच्छे इंसान से ईमानदारी से की गई बातचीत आज नई दोस्ती की शुरुआत बन सकती है। अगर आप रिश्ते में हैं तो छोटे-छोटे जेस्चर से अपना प्यार एक्सप्रेस करें। पार्टनर की काम में मदद कर दें या फिर उनके लिए एक प्यारा सा नोट लिख दें। आज कुछ भी ऐसा ना कहें कि उनका दिल दुख जाएं। धैर्य बनाकर रखें। प्यार से बात करने की कोशिश करें। साथ में शांति से समय बिताएं। हो सके तो उनके साथ शाम को वॉक पर भी जाएं।
वृश्चिक करियर राशिफल
आज ऑफिस में काम करते वक्त फोकस्ड रहें। सही प्लानिंग के साथ ही काम की शुरुआत करें। अगर कोई मुश्किल हैं तो उसे छोटे-छोटे हिस्से में बांट लें। ऐसा करने से काम आसान भी लगेगा और वो जल्दी भी हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि एक समय पर एक ही काम करें नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। अगर जरूरत लगे तो किसी की मदद या सलाह जरूर लें। जल्दबाजी में कोई वादा ना करें। आपकी मेहनत सीनियर्स को नजर आएगी। आप हर एक सजेशन को क्रिटिसिज्म के तौर पर ना लेकर इसे अपने डेवलपमेंट के तौर पर लें।
वृश्चिक मनी राशिफल
आज पैसों की स्थिति स्थिर रहेगी, अगर आप सोच-समझकर खर्चा करेंगे। छोटे बिल समय पर चुकाएं और ऑनलाइन जल्दबाजी में खरीदारी से बचें। हर हफ्ते थोड़ा-सा पैसा बचाना आगे चलकर फायदेमंद रहेगा। इस ओर ध्यान दें। बड़ी रकम उधार देने से पहले सोचें। खर्चों की एक छोटी लिस्ट बनाकर रखें, इससे आपका मन बेहद ही शांत रहेगा।
वृश्चिक हेल्थ राशिफल
आज शरीर को हल्की और शांत देखभाल की जरूरत है। थकान हो तो आराम करें और भरपूर पानी पिएं। हल्का योग या स्ट्रेचिंग करें, इससे रिफ्रेश फील करेंगे।। भारी और तला-भुना खाने से बचें, सादा सिंपल शाकाहारी भोजन लें। काम करते समय सीधा बैठें और स्क्रीन से बीच-बीच में ब्रेक लें। कुछ मिनट गहरी सांस लें और शाम को हल्की वॉक जरूर करें। पॉजिटिव सोच वालों के साथ रहें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट