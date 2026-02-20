Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

वृश्चिक राशिफल 20 फरवरी: आज टॉक्सिक रिश्ते से बाहर आएंगी महिलाएं, ऑफिस की पॉलिटिक्स से रहें दूर

Feb 20, 2026 06:39 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 20 February 2026: राशि चक्र में ये आठवीं राशि होती है। जिन लोगों का जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। जानें इस राशि के जातकों के लिए आज यानी 20 फरवरी का दिन कैसा जाने वाला है?

वृश्चिक राशिफल 20 फरवरी: आज टॉक्सिक रिश्ते से बाहर आएंगी महिलाएं, ऑफिस की पॉलिटिक्स से रहें दूर

Scorpio Horoscope Today 20 February 2026, Aaj ka Vrishchik Rashifal, वृश्चिक राशिफल: कोशिश करें कि रिश्ते में ईगो ना आए। पार्टनर के साथ अच्छे पल साथ बिताने को मिलेंगे। ऑफिस की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, उसे सही तरीके से निभाने की कोशिश करें। सीनियर्स आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति आज सही रहने वाली है। आज आप पैसों से जुड़े फैसले समझदारी से ले सकेंगे। स्थिति सही रहने वाली है। वहीं आपकी हेल्थ भी आज सही रहने वाली है। जानें आज यानी 20 फरवरी का पूरा दिन आपके लिए कैसा जाने वाला है? नीचे पढ़ें वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का विस्तृत राशिफल-

वृश्चिक लव राशिफल

आज अपनी लव लाइफ के लिए जरूर समय निकालें। आपको खुद भी पार्टनर की ओर से प्यारे-प्यारे सरप्राइज मिल सकते हैं। जिन लोगों का रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया था, आज उन्हें दोबारा नया मौका मिलने की संभावना है। महिला जातक आज के दिन किसी टॉक्सिक रिश्ते से बाहर आने का फैसला लेंगी। जो लोग क्रश से दिल की बात कहना चाहते हैं, उनके लिए दिन का दूसरा हिस्सा सही होगा। महिला जातकों को अपने रिश्ते के लिए पैरेंट्स की मंजूरी मिल सकती है। कुछ लोग आज अपने एक्स से मिल सकते हैं, जिससे पुराना प्यार जाग सकता है।

वृश्चिक करियर राशिफल

आज आप ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहने की कोशिश करें। आज काम पर फोकस करें ताकि रिजल्ट बेहतरीन मिल पाए। हो सकता है कि प्रोडक्टिविटी की दिक्कत आए लेकिन आप धैर्य रखकर सब ठीक कर लेंगे। आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल, मार्केटिंग, फार्मास्यूटिकल और हॉस्पिटैलिटी की फील्ड से जुड़े लोगों को विदेश में नया अवसर मिल सकता है। आज नएृृ-नए चैलेंज से नहीं घबराएं। इन्हें स्वीकार करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जो स्टूडेंट विदेश में एडमिशन पाने का इंतजार कर रहे हैं, आज उन्हें अच्छी न्यूज मिल सकती है।

वृश्चिक मनी राशिफल

पैसों के मामले में आज आपकी स्थिति सही रहने वाली है। आप पैसों को समझदारी से संभाल पाएंगे और इससे आपको खुशी भी महसूस होगी। आज कई अलग-अलग सोर्स से आपको पैसा मिल सकता है। ऐसे में आज आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। कुछ लोग आज गाड़ी ले सकते हैं। तो वहीं कुछ लोग आज घर के लिए फर्नीचर खरीदने का मन बना सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज दिन पहले हिस्से में बैंक से लोन मिल सकता है। कुछ लोग बिजनेस बढ़ाने के लिए आगे की प्लानिंग में जुटते दिखेंगे। हालांकि आगे की समस्या से बचने के लिए एकदम सटीक और पक्का प्लान बनाना जरूरी है।

ये भी पढ़ें:सिंह राशिफल 20 फरवरी : सिंह राशि आर्थिक तौर पर पॉजिटिव, जितना उधार है चुका देंगे
ये भी पढ़ें:तुला राशिफल 20 फरवरी 2026 : आज तुला राशि के पास पैसा सुबह के समय पैसा आएगा
ये भी पढ़ें:कुंभ राशिफल 20 फरवरी 2026: कुंभ राशि वाले बचकर रहें,

वृश्चिक हेल्थ राशिफल

आज आपकी हेल्थ ठीक रहने वाली है। कुछ लोगों को कान या फिर आंख का इन्फेक्शन हो सकता है। वहीं कुछ लोग पेट की दिक्कत से भी परेशान हो सकते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज या सांस से जुड़ी दिक्कत है वो आज थोड़ा सावधान रहें। आज नशे वाली चीजों से दूर रहने की कोशिश करें। आज जंक फूड से दूर रहें। ज्यादा ऑयली और फैटी खाना ना खाएं। बच्चों का ख्याल रखें, आज उन्हें दांत में दर्द की दिक्कत हो सकती है। बड़े-बुजुर्गों को नींद से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। फिट रहने के लिए आज आप जिम या योग क्लास जॉइन कर सकते हैं। दिन की शुरुआत हल्की एक्सरसाइज से करें। आज पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

और पढ़ें
Aaj Ka Rashifal Today Rashifal In Hindi Vrishchik Rashifal अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने