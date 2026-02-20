वृश्चिक राशिफल 20 फरवरी: आज टॉक्सिक रिश्ते से बाहर आएंगी महिलाएं, ऑफिस की पॉलिटिक्स से रहें दूर
Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 20 February 2026: राशि चक्र में ये आठवीं राशि होती है। जिन लोगों का जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। जानें इस राशि के जातकों के लिए आज यानी 20 फरवरी का दिन कैसा जाने वाला है?
Scorpio Horoscope Today 20 February 2026, Aaj ka Vrishchik Rashifal, वृश्चिक राशिफल: कोशिश करें कि रिश्ते में ईगो ना आए। पार्टनर के साथ अच्छे पल साथ बिताने को मिलेंगे। ऑफिस की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, उसे सही तरीके से निभाने की कोशिश करें। सीनियर्स आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति आज सही रहने वाली है। आज आप पैसों से जुड़े फैसले समझदारी से ले सकेंगे। स्थिति सही रहने वाली है। वहीं आपकी हेल्थ भी आज सही रहने वाली है। जानें आज यानी 20 फरवरी का पूरा दिन आपके लिए कैसा जाने वाला है? नीचे पढ़ें वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का विस्तृत राशिफल-
वृश्चिक लव राशिफल
आज अपनी लव लाइफ के लिए जरूर समय निकालें। आपको खुद भी पार्टनर की ओर से प्यारे-प्यारे सरप्राइज मिल सकते हैं। जिन लोगों का रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया था, आज उन्हें दोबारा नया मौका मिलने की संभावना है। महिला जातक आज के दिन किसी टॉक्सिक रिश्ते से बाहर आने का फैसला लेंगी। जो लोग क्रश से दिल की बात कहना चाहते हैं, उनके लिए दिन का दूसरा हिस्सा सही होगा। महिला जातकों को अपने रिश्ते के लिए पैरेंट्स की मंजूरी मिल सकती है। कुछ लोग आज अपने एक्स से मिल सकते हैं, जिससे पुराना प्यार जाग सकता है।
वृश्चिक करियर राशिफल
आज आप ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहने की कोशिश करें। आज काम पर फोकस करें ताकि रिजल्ट बेहतरीन मिल पाए। हो सकता है कि प्रोडक्टिविटी की दिक्कत आए लेकिन आप धैर्य रखकर सब ठीक कर लेंगे। आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल, मार्केटिंग, फार्मास्यूटिकल और हॉस्पिटैलिटी की फील्ड से जुड़े लोगों को विदेश में नया अवसर मिल सकता है। आज नएृृ-नए चैलेंज से नहीं घबराएं। इन्हें स्वीकार करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जो स्टूडेंट विदेश में एडमिशन पाने का इंतजार कर रहे हैं, आज उन्हें अच्छी न्यूज मिल सकती है।
वृश्चिक मनी राशिफल
पैसों के मामले में आज आपकी स्थिति सही रहने वाली है। आप पैसों को समझदारी से संभाल पाएंगे और इससे आपको खुशी भी महसूस होगी। आज कई अलग-अलग सोर्स से आपको पैसा मिल सकता है। ऐसे में आज आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। कुछ लोग आज गाड़ी ले सकते हैं। तो वहीं कुछ लोग आज घर के लिए फर्नीचर खरीदने का मन बना सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज दिन पहले हिस्से में बैंक से लोन मिल सकता है। कुछ लोग बिजनेस बढ़ाने के लिए आगे की प्लानिंग में जुटते दिखेंगे। हालांकि आगे की समस्या से बचने के लिए एकदम सटीक और पक्का प्लान बनाना जरूरी है।
वृश्चिक हेल्थ राशिफल
आज आपकी हेल्थ ठीक रहने वाली है। कुछ लोगों को कान या फिर आंख का इन्फेक्शन हो सकता है। वहीं कुछ लोग पेट की दिक्कत से भी परेशान हो सकते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज या सांस से जुड़ी दिक्कत है वो आज थोड़ा सावधान रहें। आज नशे वाली चीजों से दूर रहने की कोशिश करें। आज जंक फूड से दूर रहें। ज्यादा ऑयली और फैटी खाना ना खाएं। बच्चों का ख्याल रखें, आज उन्हें दांत में दर्द की दिक्कत हो सकती है। बड़े-बुजुर्गों को नींद से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। फिट रहने के लिए आज आप जिम या योग क्लास जॉइन कर सकते हैं। दिन की शुरुआत हल्की एक्सरसाइज से करें। आज पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं।
