वृश्चिक राशिफल 19 फरवरी: सिंगल लड़कियों को मिल सकता है शादी का प्रपोजल, ऑफिस में ना करें बहसबाजी
Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 19 February 2026: राशि चक्र में ये आठवीं राशि होती है। जिन लोगों का जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। जानें इस राशि के जातकों के लिए आज यानी 19 फरवरी का दिन कैसा जाने वाला है?
Scorpio Horoscope Today 18 February 2026, Aaj ka Vrishchik Rashifal, वृश्चिक राशिफल: अपनी लव लाइफ को समझदारी से संभालने की कोशिश करें। आंख मूंदकर किसी पर भी भरोसा ना करें। ऑफिस में फालतू की बहसबाजी ना करें। इससे आपका मन खराब होगा और इसका असर प्रोडक्टिविटी पर साफ दिखेगा। पैसों से जुड़े फैसले आप सोच-समझकर ही लें। आज सेहत का ध्यान रखें। बाकी नीचे विस्तार से जानें कि आज यानी 19 फरवरी का दिन आपके लिए कैसा जाने वाला है?
वृश्चिक लव राशिफल
आज आपकी लव लाइफ में ईगो के चलते दिक्कत आएगी। छोटी सी बात भी आज बड़ा रूप ले सकती है। ऐसे में अपने पार्टनर की हर एक फीलिंग्स की कद्र करें। हो सके तो आप गुस्से को काबू में रखें। पार्टनर के पैरेंट्स के बारे में गलत या अपमानजनक बातें ना कहें। ऐसा करेंगे तो बात बिगड़ भी सकती है। सिंगल लड़कियों को आज शादी का प्रपोजल मिल सकता है। जिन लोगों का ब्रेकअप हाल-फिलहाल में हुआ है, उनकी जिंदगी में किसी नए इंसान की एंट्री की संभावना है। शादीशुदा पुरुषों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहना चाहिए।
वृश्चिक करियर राशिफल
आज आप कोई भी नई जिम्मेदारी लेते वक्त सावधान रहें। काम के दौरान छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे में पूरे दिन सतर्क रहें। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को आज क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ सकता है। सेल्स से जुड़े लोगों की प्रोडक्टिविटी में कमी आने की पूरी संभावना है। आईटी, हेल्थकेयर, बैंकिंग, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल, लीगल और हॉस्पिटैलिटी की फील्ड से जुड़े लोगों को फॉरेन कंट्री में नए अवसर मिलेंगे। अगर आप नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो दिन का दूसरा हिस्सा इंटरव्यू देने के लिए फेवरेवल होगा। आज आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा।
वृश्चिक मनी राशिफल
आज आपकी आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है। कई लोग आज पुराना कर्ज चुका सकते हैं। वहीं दान-पुण्य के लिए भी आज का दिन सही है। कुछ महिला जातकों को प्रॉपर्टी मिलने की संभावना है। बुजुर्ग लोगों के लिए मेडिकल खर्चा आ सकता है। परिवार में कोई शुभ काम होगा, जिसमें आपको अपनी ओर से योगदान देना पड़ सकता है। आज के दिन बिजनेस से जुड़े लोग को आज पैसे जुटाने में दिक्कत आ सकती है। ऐसे में नई चीजों की प्लानिंग को आगे के लिए छोड़ देना सही होगा।
वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल
आज आप अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहें। कुछ लोगों को आज शरीर में दर्द या फिर जोड़ों में तकलीफ हो सकती है। वहीं कई लोग आंख और कान से जुड़ी दिक्कत से परेशान हो सकते हैं। बच्चों को लेकर आज थोड़ा सावधान रहें क्योंकि उन्हें खेलते वक्त चोट लग सकती है। हालांकि स्थिति गंभीर नहीं होगी। रात में गाड़ी चलाते वक्त सावधान रहें, खासकर कि पहाड़ी एरिया में। एडवेंचर स्पोर्ट्स और पानी के अंदर होने वाली एक्टिविटी से दूर ही रहें। दिन की शुरुआत हल्की-फुल्की एक्सरसाइज के साथ करें। बाहर का तला-भुना खाना ना खाएं।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें