वृश्चिक राशिफल 18 फरवरी: इन 2 जगहों पर होगी खास शख्स से सिंगल लोगों की मुलाकात, ऑफिस में होने वाली राजनीति से बचें
Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 18 February 2026: राशि चक्र में ये आठवीं राशि होती है। जिन लोगों का जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। जानें इस राशि के जातकों के लिए आज यानी 18 फरवरी का दिन कैसा जाने वाला है?
Scorpio Horoscope Today 18 February 2026, Aaj ka Vrishchik Rashifal, वृश्चिक राशिफल: आज वृश्चिक राशि वाले जातक अपनी लव लाइफ में चल रही परेशानियों को सुलझाने की पूरी कोशिश करें। अगर कुछ खिटपिट चल रही है तो शांत मन से इसका हल निकालने के बारे में सोचें। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में मजबूती आए तो पार्टनर से खुलकर बात करें। आपको धैर्य रखने की जरूरत है। प्रोफेशनल लाइफ में आप अच्छे मौके हाथ से ना जाने दें। सेहत और पैसों के मामले में आज आपका दिन उतार-चढ़ाव वाला हो सकता है। पैसों के मामले में समझदारी दिखाने की जरूरत है। नीचे विस्तार से जानें कि आज यानी 18 जनवरी का दिन आपके लिए कैसा जाने वाला है?
वृश्चिक लव राशिफल
आज आपकी लव लाइफ खुशियों से भरी रहेगी। हालांकि जिनके बीच खिटपिट सी है वो आज चीजों को दोबारा ट्रैक पर लाने की कोशिश कर सकते हैं। आज आप अपने पार्टनर को खुश रखने की पूरी कोशिश करें। उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएंगे तो चीजें ज्यादा समझ आएंगी और आपका रिश्ता भी पहसे से ज्यादा मजबूत होगा। जब दो लोग एक-दूसरे के सुख-दुश में साथ खड़े रहते हैं और प्यार जताते हैं तो इससे रिश्ता और भी मजबूत होता है। आज आप अपने पार्टनर को कोई छोटा सा सरप्राइज भी दे सकते हैं। साथ ही आप उनके साथ कहीं बाहर डिनर की प्लानिंग कर सकते हैं। नहीं तो आप कहीं बाहर घूमने जाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं आज ऑफिस या फिर किसी पार्टी में उनकी मुलाकात किसी खास शख्स से हो सकती है।
वृश्चिक करियर राशिफल
आज काम के मामलों में सावधानी रखें। ऑफिस की राजनीति से बचकर रहेंगे तो मन शांत रहेगा। क्लाइंट से बात करते वक्त पॉजिटिव रहेंगे। हेल्थकेयर की फील्ड से जुड़े लोगों का दिन आज थोड़ा बिजी रहने वाला है। वहीं लेखरों के लिए आज का दिन शुभ है। कोई अच्छी खबर मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी आज का दिन अच्छा जाने वाला है। परीक्षा में सफलता मिलने वाली है। टेक से जुड़े लोग आज काम करते वक्त थोड़ा सावधान रहें। बिजनेस से जुड़े लोग आज सोच-समझकर फैसला लें।
वृश्चिक धन राशिफल
आज वृश्चिक राशि वालों के लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। इससे आपकी लाइफस्टाइल में सुधार आ सकता है। आप बिना ज्यादा जानकारी के किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचें। आज इस मामले में सोच-समझकर फैसला लेना ही सही होगा। हो सकता है कि आप किसी जरूरतमंद इंसान की आज मदद भी करें। अगर आप किसी को उधार दें तो ये सुनिश्चित कर लें कि वो पैसा आपको समय पर वापस मिल जाए। नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दिन सही है। बिजनेस से जुड़े लोगों को टैक्स संबंधी दिक्कत आ सकती है।
वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल
आज सेहत से जुड़ी कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। कुछ लोगों को हल्का बुखार हो सकता है। वहीं कुछ लोग गले में खराश की शिकायत कर सकते हैं। कुछ लोगों में पाचन संबंधी दिक्कत हो सकती है। हालांकि चीजें इतनी गंभीर नहीं होने वाली है। खाने को बैलेंस्ड ही रखें। ज्यादा तली-भुनी चीजें खाने की जरूरत है। आज नशे वाली चीजों से दूर रहें। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। अगर तनाव हो तो लंबी और गहरी सांस जरूर लें। कोशिश करें कि आप पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ ज्यादा रहें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें