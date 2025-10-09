वृश्चिक राशिफल 9 अक्टूबर: आज आर्थिक विवादों में पड़ने से बचें, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने की जरूरत

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 9 October Prediction: राशिचक्र की आठवीं राशि वृश्चिक है, जिसका ग्रह स्वामी वृश्चिक है। इस राशि के जातकों के लिए आज यानी 9 अक्टूबर का दिन कैसा रहने वाला है? जानें एस्ट्रोलॉजर से

Today Scorpio Horoscope, आज का वृश्चिक राशिफल 9 अक्टूबर: आज वृश्चिक राशि वालों को प्रभावित करने वाले बातचीत के जरिए लव अफेयर में आने वाली परेशानियों से बाहर निकलना चाहिए। काम को लेकर आपका कमिटमेंट करियर को ग्रोथ की ओर लेकर जाएगा। आज उचित आर्थिक प्लानिंग बनाएं और आपकी सेहत भी अच्छी रहने वाली है।

वृश्चिक लव राशिफल- आज आपको अपने लव अफेयर में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सतर्क रहें कि अतीत में नहीं जाएं और बेकार की बातचीत से भी बचें जो लवर को परेशान कर सकती है। सिंगल महिलाएं ऑफिस में, ट्रैवल करते समय, क्लास में, या किसी फंक्शन में भाग लेते समय किसी प्रपोजल की उम्मीद कर सकती हैं। आप उस एक्स लवर से भी समझौता कर सकते हैं जिसने ईगो के मामलों पर रिलेशनशिप तोड़ दिया था। विवाहित महिलाओं को बाहरी प्रभावों से सतर्क रहने की जरूरत है, जिसमें भाई-बहन या दोस्त का प्रभाव भी शामिल है।

वृश्चिक करियर राशिफल- आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने की जरूरत होगी। नए टास्क सामने आएंगे और मैनेजमेंट की उम्मीदों पर खरा उतरना महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोफाइलों के लिए वर्कप्लेस पर एक्स्ट्रा टाइम बिताने की जरूरत होगी। नजरिया पॉजिटिव रखें और यह टीम मीटिंग और क्लाइंट इंटरैक्शन में काम आएगा। जो लोग सीनियर्स या टेक्निकल प्रोफाइल हैंडल करते हैं वे भी रिजाइन लिखने के लिए दिन चुन सकते हैं। बिजनेसमैन व्यापार में नए कॉन्सैप्ट को सामने लाने के लिए दिन का पहला भाग भी चुन सकते हैं।

वृश्चिक आर्थिक राशिफल- आज धन का आगमन होगा, लेकिन पिछले निवेश से रिटर्न आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल पाएगा। यह आपको खरीदारी पर बड़ी रकम खर्च करने से रोक सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि आज रियल एस्टेट में पैसा लगाने से बचें। आज परिवार के किसी मेंबर या फ्रेंड के साथ आर्थिक विवादों में पड़ने से बचें। बिजनेसमैन को धन की कोई कमी नहीं होगी और कुछ पेंडिंग पेमेंट भी चुकता हो सकते हैं।

वृश्चिक सेहत राशिफल- सेहत से जुड़ी परेशानियां रहेंगी और आपको अपनी लाइफस्टाइल को लेकर सतर्क रहने की जरूरत होगी। दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करनी चाहिए। आपको ऑफिस लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ के साथ बैलेंस बनना चाहिए। पेट दर्द, वायरल फीवर या ओरल हेल्थ प्रॉब्लम भी आज कॉमन रहेंगी। बड़े-बुजुर्गों को रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं के लिए मेडिकल केयर की जरूरत होगी। बच्चों को दांत दर्द की शिकायत हो सकती है और इससे उनका स्कूल जाना भी बंद हो सकता है। शराब और तंबाकू दोनों छोड़ने के लिए आज का दिन अच्छा है।

वृश्चिक राशि के गुण- शक्ति रहस्यवादी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: संदेहास्पद, जटिल, अधिकारवादी, अहंकारी, अतिवादी

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शारीरिक अंग: यौन अंग

राशि स्वामी: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : बैंगनी, काला

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: लाल मूंगा

वृश्चिक राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

उचित अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com