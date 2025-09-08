today scorpio horoscope 8 September 2025 aaj ka vrishchik rashifal future prediction वृश्चिक राशिफल 8 सितंबर : वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन रहेगा शानदार, आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़today scorpio horoscope 8 September 2025 aaj ka vrishchik rashifal future prediction

वृश्चिक राशिफल 8 सितंबर : वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन रहेगा शानदार, आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी

Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। वृश्चिक राशि वालों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सकारात्मक बदलाव आएंगे। 

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयMon, 8 Sep 2025 08:35 AM
share Share
Follow Us on
वृश्चिक राशिफल 8 सितंबर : वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन रहेगा शानदार, आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी

Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 8 सितंबर 2025: आज तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सकारात्मक बदलाव आएंगे। पैसों के मामले में दिन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य भी आज अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप की समस्याओं को दूर करें। प्रोफेशनली चुनौतियों को निपटाने में सफल होंगे। पूरे दिन स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। डाइट पर कंट्रोल रखें और ऑफिस व पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाए रखें।

लव राशिफल- आज छोटी-मोटी समस्याओं को बढ़ने न दें। समय रहते कंट्रोल कर लें। आज प्रेमी की बातों को सुनें और और प्रेमी को समय दें। दिन का दूसरा भाग नए लवर्स के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। एक-दूसरे को समझने के लिए समय दें। लव अफेयर को पैरेंट्स से डिस्कस करो ताकि उनका सपोर्ट मिले। मैरिड फीमेल्स सीनियर्स के इंटरफेरेंस से परेशान रहेंगे।

करियर राशिफल- माइनर प्रोडक्टिविटी इश्यूज रहेंगे लेकिन ऑफिस लाइफ अच्छी रहेगी। सीनियर्स सपोर्टिव रहेंगे और क्लाइंट्स तुम्हारे इनोवेटिव थॉट्स पर कोई भी सवाल नहीं उठाएंगे। जो लोग ह्यूमन रिसोर्सेज, एविएशन, अकाउंटिंग, मीडिया, अकैडमिक्स और लॉ में हैं वो नौकरी में बदलाव कर सकते हैं। इम्प्रेसिव कम्यूनिकेशन से क्लाइंट की समस्याओं को दूर करें। तुम जॉब इंटरव्यूज के लिए भी जा सकते हो। बिजनेसमैन को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हैंडल करते समय सावधान रहना चाहिए। विदेशी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स को अच्छी खबर मिलेगी।

ये भी पढ़ें:सिंह राशि वालों के लिए दिन रहेगा सामान्य, प्रेमी के साथ बिताएं समय

आर्थिक राशिफल- आज धन का आगमन विभिन्न स्तोत्रों से हो सकता है। आप स्टॉक मार्केट में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। आज आप इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीद सकते हैं। कुछ महिलाएं घूमने पर धन खर्च कर सकते हैं। सीनियर्स खुद को खुश रखने पर धन खर्च करेंगे। आज आप किसी सिबलिंग से जुड़ी फाइनेंशियल समस्या को भी दूर कर पाएंगे। बिजनेसमेन पुराना बकाया भी चुकाने में सफल होंगे।

स्वास्थ्य राशिफल- आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। फिर भी कुछ जातकों को कोल्ड, कफ, सर दर्द और वायरल इन्फेक्शंस की समस्याएं भी सकती हैं। वेकेशन पर सावधान रहें। छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं। प्रेगनेंट फीमेल्स आज टू-व्हीलर न चलाएं। अनिद्रा की समस्या हो सकती है। ड्राइविंग करते समय शराब का सेवन न करें।

ये भी पढ़ें:कन्या राशि वाले आज सावधानी से करें सभी काम, लव लाइफ में रहें शांत

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)