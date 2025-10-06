today scorpio horoscope 6 October 2025 aaj ka vrishchik rashifal future prediction वृश्चिक राशिफल 6 अक्टूबर : वृश्चिक राशि वालों को कई स्रोतों से होगा धन लाभ, लव लाइफ में रहें थोड़ा सावधान, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
वृश्चिक राशिफल 6 अक्टूबर : वृश्चिक राशि वालों को कई स्रोतों से होगा धन लाभ, लव लाइफ में रहें थोड़ा सावधान

Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। वृश्चिक राशि वाले आज लव लाइफ में आने वाली चुनौतियों को समझदारी से संभालें। 

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयMon, 6 Oct 2025 06:47 AM
Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 6 अक्टूबर 2025: लव लाइफ में आने वाली चुनौतियों को समझदारी से संभालें। काम पर आने वाली दिक्कतों से हार न मानें और पैसों को ध्यान से मैनेज करें। आज लव अफेयर को प्रोडक्टिव बनाएं। प्रोफेशनल लाइफ में पॉजिटिव रवैया अपनाएं और आर्थिक जरूरतों को बिना हिचकिचाहट पूरा करें। सेहत पर ज्यादा ध्यान दें।

लव राशिफल : आज अपने प्यार को बिना झिझक जताएं और रिश्ते को क्रिएटिव बनाएं। कुछ रिश्तों को ज्यादा ध्यान की जरूरत है और आपको कई चीजों में समझौता भी करना होगा। धैर्य रखें और साथी की नजर से चीजों को समझने की कोशिश करें। आज अपने पार्टनर को पर्सनल स्पेस देना जरूरी है। शादीशुदा महिलाएं दिन के दूसरे भाग में पति की गतिविधियों पर नजर रखें। अविवाहित पुरुष अपने क्रश को प्रपोज कर सकते हैं और जवाब पॉजिटिव मिलेगा।

करियर राशिफल : आज ऑफिस में चैलेंजिंग टास्क लेने को तैयार रहें। आईटी प्रोफेशनल्स और कॉपी एडिटर्स को असाइनमेंट दोबारा करना पड़ सकता है क्योंकि क्लाइंट बदलाव चाहेंगे। इससे थोड़ी हताशा हो सकती है। नौकरी के लिए विदेश जाने का अवसर भी मिल सकता है। अगर करियर ग्रोथ चाहते हैं तो इसे पर जरूर विचार करें। सेल्स और मार्केटिंग वालों को सख्त डेडलाइन और मुश्किल टारगेट मिलेंगे, लेकिन पूरी कोशिश करें। टेक्सटाइल, फैशन एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एक्सेसरीज़, ऑटोमोबाइल और कंस्ट्रक्शन मटेरियल से जुड़े उद्यमियों को अच्छे मुनाफे होंगे।

आर्थिक राशिफल : आज कई स्रोतों से धन लाभ होगा, जिसमें फ्रीलांसिंग वर्क भी शामिल है। प्रॉपर्टी खरीद-बेच सकते हैं। कुछ महिलाएं ऑफिस सेलिब्रेशन में आर्थिक योगदान भी करेंगी। समझदारी से निवेश करें, खासकर जमीन, स्टॉक और ट्रेड में। आज भाई-बहनों के साथ पैसों या प्रॉपर्टी से जुड़ी चर्चा से बचें। महिला उद्यमियों को प्रमोटर्स से फंड का सपोर्ट मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: अनहेल्दी आदतों को छोड़ने के लिए तैयार रहें। दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें और प्रोटीन व मिनरल्स से भरपूर संतुलित आहार लें। कुछ महिलाओं को स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, जबकि बच्चों को आंखों की शिकायत रह सकती है। ड्राइविंग करते वक्त सभी ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें। आज तंबाकू और शराब छोड़ने के लिए अच्छा दिन है। वायरल फीवर, गले की खराश और दांतों की समस्या भी आज परेशान कर सकती है।

