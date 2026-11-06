आज का वृश्चिक राशिफल (6 नवंबर): राहु बढ़ाएगा घर बदलने की चाह, निवेश का समय अनुकूल नहीं

vrishchik rashi rashifal today: वृश्चिक राशि वालों के लिए कारोबार स्थिर रहेगा और प्रेम जीवन में चमक आएगी। नए घर में निवेश से बचें, दूर की यात्रा की योजना अटकने की संभावना है।

आज आमदनी और खर्च का पलड़ा बराबर रहने के संकेत हैं। कारोबार स्थिर रहेगा और आर्थिक दिन सामान्य ढंग से बीतेगा। घर को लेकर अचानक कोई नई रुचि मन में जगह बनाएगी। कुंभ राशि के चौथे भाव में राहु घरेलू सुख की चाह के साथ बेचैनी भी बढ़ाता है। जो व्यवस्था अभी तक ठीक लग रही थी, उसी में बदलाव की इच्छा होगी। हालांकि नए घर में निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है। मित्र की अच्छी खबर सुनकर मन प्रसन्न होगा। आर्थिक संतुलन के बीच मेलजोल दिन को रंग देगा और प्रेम संबंधों में पहले से ज्यादा गर्मजोशी रहेगी। दूर की यात्रा की योजना अटकने की संभावना है।

वृश्चिक राशि करियर और शिक्षा कारोबार में नियमित कामकाज चलता रहेगा। किसी बड़े उछाल की जगह स्थिरता आज की मुख्य बात है। काम से जुड़े संपर्क उपयोगी रहेंगे और बातचीत से अपने काम की स्थिति समझने में मदद मिलेगी। विद्यार्थियों को सहपाठियों से सहायता मिलने की संभावना है। किसी विषय पर साथ पढ़ने या समझाने की कोशिश पढ़ाई के लिए अनुकूल रहेगी। तुला राशि के बारहवें भाव में वक्री बुध संदेश और अध्ययन में पुरानी बात पर दोबारा ध्यान ले जाएगा। एक ही बात फिर से समझने की जरूरत महसूस होगी। पढ़ाई में अटके हिस्से को किसी साथी के साथ दोहरा लें। कामकाज में दिन की गति परिचित रहेगी, जिससे आगे की तैयारी पर सोचने की गुंजाइश बनेगी।

वृश्चिक राशि आर्थिक राशिफल टुडे खर्च होंगे, लेकिन आमदनी के साथ उनका संतुलन बने रहने के संकेत हैं। आज की आर्थिक तस्वीर को बड़ी उपलब्धि या बड़े संकट के रूप में देखना ठीक नहीं होगा। नियमित कारोबार अपनी चाल में रहेगा। पूरे दिन चंद्रमा कन्या राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा, जिससे आमदनी और मित्रों से जुड़ी बातें सामने रहेंगी। परिचितों के साथ मेलजोल अच्छा होगा और किसी मित्र की अच्छी खबर मिलेगी। नया घर लेने का विचार आकर्षित करेगा, मगर उसमें निवेश के लिए दिन ठीक नहीं है। घर से जुड़ी बड़ी रकम फिलहाल अलग रखें। आज आर्थिक संतुलन बनाए रखने की गुंजाइश रहेगी, बशर्ते अचानक उठी इच्छा खर्च का आकार न बदल दे।

वृश्चिक राशि लव राशिफल प्रेम जीवन में चमक रहेगी। बातचीत में अपनापन महसूस होगा और मिलने या साथ बैठने की इच्छा बढ़ेगी। रोज के कामों के बीच साथी का खयाल मन को हल्का करेगा। मित्रों से मेलजोल भी अच्छा रहेगा, इसलिए दिन केवल जिम्मेदारियों के इर्दगिर्द नहीं घूमेगा। घर को लेकर आपकी बेचैनी निजी बातचीत में जगह लेगी। दूर की यात्रा की योजना पूरी न होने की संभावना से साथ समय बिताने का तरीका बदलना पड़ सकता है। इससे मन कुछ खिन्न होगा, लेकिन संबंधों की गर्माहट बनी रहेगी। साथी से मिलने का कार्यक्रम तय करते समय दूरी और उपलब्ध समय का ध्यान रखें। आज प्रेम की बातचीत में सहजता रहेगी।

वृश्चिक राशि स्वास्थ्य राशिफल मन का एक हिस्सा घर की किसी नई संभावना पर अटका रहेगा। आर्थिक स्थिति संतुलित होने पर भी भीतर की बेचैनी पूरी तरह शांत नहीं होगी। इसका असर आराम के समय पर पड़ने की संभावना है। आज स्वास्थ्य को लेकर किसी बड़े बदलाव का संकेत नहीं है, इसलिए दिनचर्या ही मुख्य आधार रहेगी। लगातार संदेशों और बातचीत के बीच अपने लिए खाली समय कम महसूस होगा। मित्रों से मिलना अच्छा लगेगा, मगर हर बातचीत के बाद तुरंत अगला काम पकड़ने से थकान बढ़ सकती है। रोज के आराम का समय कायम रखें। दिन में उत्साह और मानसिक व्यस्तता साथ रहेंगे, जबकि घर पहुंचकर शांत बैठने की इच्छा होगी।

शुभ अंक १

शुभ रंग लाल

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

वृश्चिक राशि क्या करें पढ़ाई की अटकी बात किसी सहपाठी से साझा करें।

वृश्चिक राशि क्या न करें दूर की यात्रा को तय मानकर दूसरी प्रतिबद्धता न जोड़ें।