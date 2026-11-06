आज का वृश्चिक राशिफल (6 नवंबर): राहु बढ़ाएगा घर बदलने की चाह, निवेश का समय अनुकूल नहीं
vrishchik rashi rashifal today: वृश्चिक राशि वालों के लिए कारोबार स्थिर रहेगा और प्रेम जीवन में चमक आएगी। नए घर में निवेश से बचें, दूर की यात्रा की योजना अटकने की संभावना है।
आज आमदनी और खर्च का पलड़ा बराबर रहने के संकेत हैं। कारोबार स्थिर रहेगा और आर्थिक दिन सामान्य ढंग से बीतेगा। घर को लेकर अचानक कोई नई रुचि मन में जगह बनाएगी। कुंभ राशि के चौथे भाव में राहु घरेलू सुख की चाह के साथ बेचैनी भी बढ़ाता है। जो व्यवस्था अभी तक ठीक लग रही थी, उसी में बदलाव की इच्छा होगी। हालांकि नए घर में निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है। मित्र की अच्छी खबर सुनकर मन प्रसन्न होगा। आर्थिक संतुलन के बीच मेलजोल दिन को रंग देगा और प्रेम संबंधों में पहले से ज्यादा गर्मजोशी रहेगी। दूर की यात्रा की योजना अटकने की संभावना है।
वृश्चिक राशि करियर और शिक्षा
कारोबार में नियमित कामकाज चलता रहेगा। किसी बड़े उछाल की जगह स्थिरता आज की मुख्य बात है। काम से जुड़े संपर्क उपयोगी रहेंगे और बातचीत से अपने काम की स्थिति समझने में मदद मिलेगी। विद्यार्थियों को सहपाठियों से सहायता मिलने की संभावना है। किसी विषय पर साथ पढ़ने या समझाने की कोशिश पढ़ाई के लिए अनुकूल रहेगी। तुला राशि के बारहवें भाव में वक्री बुध संदेश और अध्ययन में पुरानी बात पर दोबारा ध्यान ले जाएगा। एक ही बात फिर से समझने की जरूरत महसूस होगी। पढ़ाई में अटके हिस्से को किसी साथी के साथ दोहरा लें। कामकाज में दिन की गति परिचित रहेगी, जिससे आगे की तैयारी पर सोचने की गुंजाइश बनेगी।
वृश्चिक राशि आर्थिक राशिफल टुडे
खर्च होंगे, लेकिन आमदनी के साथ उनका संतुलन बने रहने के संकेत हैं। आज की आर्थिक तस्वीर को बड़ी उपलब्धि या बड़े संकट के रूप में देखना ठीक नहीं होगा। नियमित कारोबार अपनी चाल में रहेगा। पूरे दिन चंद्रमा कन्या राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा, जिससे आमदनी और मित्रों से जुड़ी बातें सामने रहेंगी। परिचितों के साथ मेलजोल अच्छा होगा और किसी मित्र की अच्छी खबर मिलेगी। नया घर लेने का विचार आकर्षित करेगा, मगर उसमें निवेश के लिए दिन ठीक नहीं है। घर से जुड़ी बड़ी रकम फिलहाल अलग रखें। आज आर्थिक संतुलन बनाए रखने की गुंजाइश रहेगी, बशर्ते अचानक उठी इच्छा खर्च का आकार न बदल दे।
वृश्चिक राशि लव राशिफल
प्रेम जीवन में चमक रहेगी। बातचीत में अपनापन महसूस होगा और मिलने या साथ बैठने की इच्छा बढ़ेगी। रोज के कामों के बीच साथी का खयाल मन को हल्का करेगा। मित्रों से मेलजोल भी अच्छा रहेगा, इसलिए दिन केवल जिम्मेदारियों के इर्दगिर्द नहीं घूमेगा। घर को लेकर आपकी बेचैनी निजी बातचीत में जगह लेगी। दूर की यात्रा की योजना पूरी न होने की संभावना से साथ समय बिताने का तरीका बदलना पड़ सकता है। इससे मन कुछ खिन्न होगा, लेकिन संबंधों की गर्माहट बनी रहेगी। साथी से मिलने का कार्यक्रम तय करते समय दूरी और उपलब्ध समय का ध्यान रखें। आज प्रेम की बातचीत में सहजता रहेगी।
वृश्चिक राशि स्वास्थ्य राशिफल
मन का एक हिस्सा घर की किसी नई संभावना पर अटका रहेगा। आर्थिक स्थिति संतुलित होने पर भी भीतर की बेचैनी पूरी तरह शांत नहीं होगी। इसका असर आराम के समय पर पड़ने की संभावना है। आज स्वास्थ्य को लेकर किसी बड़े बदलाव का संकेत नहीं है, इसलिए दिनचर्या ही मुख्य आधार रहेगी। लगातार संदेशों और बातचीत के बीच अपने लिए खाली समय कम महसूस होगा। मित्रों से मिलना अच्छा लगेगा, मगर हर बातचीत के बाद तुरंत अगला काम पकड़ने से थकान बढ़ सकती है। रोज के आराम का समय कायम रखें। दिन में उत्साह और मानसिक व्यस्तता साथ रहेंगे, जबकि घर पहुंचकर शांत बैठने की इच्छा होगी।
शुभ अंक
१
शुभ रंग
लाल
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
वृश्चिक राशि क्या करें
पढ़ाई की अटकी बात किसी सहपाठी से साझा करें।
वृश्चिक राशि क्या न करें
दूर की यात्रा को तय मानकर दूसरी प्रतिबद्धता न जोड़ें।
कल का राशिफल
कल निवेश के लिए दिन बहुत अनुकूल रहेगा। मधुर बातचीत से आकर्षण बढ़ेगा और अचानक मेहमान आने की संभावना है। जरूरत से ज्यादा मेहनत से सेहत पर दबाव पड़ सकता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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