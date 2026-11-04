आज का वृश्चिक राशिफल (4 नवंबर): शनि के कारण मेहनत के नतीजे देर से मिलने के संकेत, व्यस्तता रहेगी
vrishchik rashi rashifal today: आज वृश्चिक राशि वालों को कार्यस्थल की परिस्थितियों में सुधार के योग हैं। महत्वपूर्ण लोगों से मार्गदर्शन मिलेगा और साथी के साथ प्रेम भरे पल होंगे। पढ़ें आज का वृश्चिक विस्तृत राशिफल।
काम की जिम्मेदारी सामने आने पर लिया गया फैसला आज आपकी सक्रियता दिखाएगा। कार्यस्थल की परिस्थितियों में सुधार की संभावना है और काम को लेकर चल रही चिंता हल्की होगी। सामने आने वाले काम अच्छे ढंग से आगे बढ़ने के योग हैं। महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी, जिनकी बात करियर की दिशा समझने में मदद करेगी। व्यस्तता रहेगी, फिर भी दिन के अंत में अपने हिस्से का काम संभालने का संतोष होगा। घर की ओर ध्यान भी बना रहेगा। पिता की सेहत में सुधार के संकेत हैं। इस खबर से परिवार के बीच राहत की बातचीत होगी। कर्क राशि के नौवें भाव में अपनी नीच राशि में मार्गी मंगल जोश के साथ थोड़ी चिड़चिड़ाहट लाता है। किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने का मन होगा, खासकर जब सामने वाला अपनी राय जोर देकर रखे। बातचीत में यही गर्मी संभालने वाली जगह रहेगी।
आज का वृश्चिक करियर राशिफल
आज आपके काम पर ध्यान जाएगा। पूरे दिन चंद्रमा सिंह राशि के दसवें भाव में रहेगा, जिससे दफ्तर में सामने आने वाली जिम्मेदारियां दिन का मुख्य विषय होंगी। कामकाज के माहौल में राहत के योग हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ चर्चा में अपने करियर को लेकर उपयोगी दिशा मिलेगी। इसे तत्काल पद या आय बढ़ने का भरोसा न मानें। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई में आसानी से लगेगा। मीन राशि के पांचवें भाव में वक्री शनि लगातार किए गए अध्ययन और रचनात्मक मेहनत को महत्व देता है, हालांकि नतीजे देर से मिलने के संकेत हैं। बच्चे या विद्यार्थी के साथ समझाने वाली बातचीत असरदार रहेगी। आज पढ़ने बैठने पर विषय में टिकाव रहेगा और अधूरा अभ्यास आगे बढ़ने की संभावना है।
आज का वृश्चिक आर्थिक राशिफल
पैसे के मामले में आज जीवनसाथी से जुड़ा संपत्ति का विषय सामने आने की संभावना है। साथी के माध्यम से संपत्ति मिलने के योग हैं, लेकिन इसे आज ही पक्का लाभ मानना ठीक नहीं होगा। परिवार में इससे जुड़ी बातचीत होगी तो उत्सुकता रहेगी। काम की परिस्थितियां बेहतर होने की संभावना अपने साथ आर्थिक भरोसा बढ़ाएगी, हालांकि तत्काल कमाई बढ़ने का स्पष्ट संकेत नहीं है। आज धन की तस्वीर को काम के सुधरते माहौल और संपत्ति की संभावना तक ही रखें। खर्च या बड़ी खरीद के लिए अलग अनुकूल संकेत नहीं दिए गए हैं। जीवनसाथी के साथ संपत्ति की बात हो तो पहले उनकी पूरी बात सुनें।
आज का वृश्चिक लव राशिफल
काम की व्यस्तता के बीच साथी के साथ प्रेम भरे पल मिलेंगे। दिन भर की भागदौड़ के बाद हुई बातचीत में अपनापन रहेगा। अपने अनुभव साझा करने का मन होगा और साथ बैठने का छोटा समय भी याद रहने वाला बनेगा। पिता की सेहत में सुधार के संकेत परिवार को आशा देंगे। मां की सेहत की उपेक्षा न करें। यही आज घर की सबसे साफ सावधानी है। परिवार में किसी की चिंता सुनने के लिए ठहराव चाहिए होगा। संतान के साथ पढ़ाई या किसी रचनात्मक काम को लेकर संवाद रहेगा। वहां जल्दी नतीजा देखने की इच्छा मन में आएगी, जबकि बच्चे को धैर्य वाला साथ ज्यादा अनुकूल रहेगा। घर की बातचीत में आज आपकी नरमी खास मायने रखेगी।
आज का वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल
काम की परिस्थितियों में सुधार की संभावना से मानसिक बोझ हल्का होगा। लगातार काम में लगे रहने से आराम का समय छोटा महसूस होगा। आज ऊर्जा का बड़ा हिस्सा जिम्मेदारियां निभाने में जाएगा, इसलिए दिन खत्म होने पर थकान की संभावना है। अपनी सेहत को लेकर कोई खास प्रतिकूल नतीजा नहीं दिया गया है। चिड़चिड़ाहट का छोटा दौर मन को बेचैन करेगा, खासकर तब जब काम के बीच बार-बार कोई बात समझानी पड़े। दिन की गति में थोड़ा विराम रखें। घर में पिता की सुधरती स्थिति की खबर भावनात्मक राहत देगी, जबकि मां की देखभाल पर ध्यान बना रहेगा।
शुभ अंक
२
शुभ रंग
सफेद
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त: ०४:५० से ०५:४३ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
करियर पर मार्गदर्शन मिले तो अपनी मौजूदा उलझन साफ शब्दों में रखें।
क्या न करें
बच्चे की पढ़ाई पर तुरंत नतीजे का दबाव न डालें।
कल का राशिफल
कल अच्छे आर्थिक लाभ के योग हैं। पुरानी इच्छा पूरी होने की संभावना रहेगी। बड़े भाई या बहन का सहयोग मिलेगा। जीवनसाथी के साथ सुखद समय होगा और सामाजिक सम्मान बढ़ेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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