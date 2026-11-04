आज का वृश्चिक राशिफल (4 नवंबर): शनि के कारण मेहनत के नतीजे देर से मिलने के संकेत, व्यस्तता रहेगी

vrishchik rashi rashifal today: आज वृश्चिक राशि वालों को कार्यस्थल की परिस्थितियों में सुधार के योग हैं। महत्वपूर्ण लोगों से मार्गदर्शन मिलेगा और साथी के साथ प्रेम भरे पल होंगे। पढ़ें आज का वृश्चिक विस्तृत राशिफल।

काम की जिम्मेदारी सामने आने पर लिया गया फैसला आज आपकी सक्रियता दिखाएगा। कार्यस्थल की परिस्थितियों में सुधार की संभावना है और काम को लेकर चल रही चिंता हल्की होगी। सामने आने वाले काम अच्छे ढंग से आगे बढ़ने के योग हैं। महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी, जिनकी बात करियर की दिशा समझने में मदद करेगी। व्यस्तता रहेगी, फिर भी दिन के अंत में अपने हिस्से का काम संभालने का संतोष होगा। घर की ओर ध्यान भी बना रहेगा। पिता की सेहत में सुधार के संकेत हैं। इस खबर से परिवार के बीच राहत की बातचीत होगी। कर्क राशि के नौवें भाव में अपनी नीच राशि में मार्गी मंगल जोश के साथ थोड़ी चिड़चिड़ाहट लाता है। किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने का मन होगा, खासकर जब सामने वाला अपनी राय जोर देकर रखे। बातचीत में यही गर्मी संभालने वाली जगह रहेगी।

आज का वृश्चिक करियर राशिफल आज आपके काम पर ध्यान जाएगा। पूरे दिन चंद्रमा सिंह राशि के दसवें भाव में रहेगा, जिससे दफ्तर में सामने आने वाली जिम्मेदारियां दिन का मुख्य विषय होंगी। कामकाज के माहौल में राहत के योग हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ चर्चा में अपने करियर को लेकर उपयोगी दिशा मिलेगी। इसे तत्काल पद या आय बढ़ने का भरोसा न मानें। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई में आसानी से लगेगा। मीन राशि के पांचवें भाव में वक्री शनि लगातार किए गए अध्ययन और रचनात्मक मेहनत को महत्व देता है, हालांकि नतीजे देर से मिलने के संकेत हैं। बच्चे या विद्यार्थी के साथ समझाने वाली बातचीत असरदार रहेगी। आज पढ़ने बैठने पर विषय में टिकाव रहेगा और अधूरा अभ्यास आगे बढ़ने की संभावना है।

आज का वृश्चिक आर्थिक राशिफल पैसे के मामले में आज जीवनसाथी से जुड़ा संपत्ति का विषय सामने आने की संभावना है। साथी के माध्यम से संपत्ति मिलने के योग हैं, लेकिन इसे आज ही पक्का लाभ मानना ठीक नहीं होगा। परिवार में इससे जुड़ी बातचीत होगी तो उत्सुकता रहेगी। काम की परिस्थितियां बेहतर होने की संभावना अपने साथ आर्थिक भरोसा बढ़ाएगी, हालांकि तत्काल कमाई बढ़ने का स्पष्ट संकेत नहीं है। आज धन की तस्वीर को काम के सुधरते माहौल और संपत्ति की संभावना तक ही रखें। खर्च या बड़ी खरीद के लिए अलग अनुकूल संकेत नहीं दिए गए हैं। जीवनसाथी के साथ संपत्ति की बात हो तो पहले उनकी पूरी बात सुनें।

आज का वृश्चिक लव राशिफल काम की व्यस्तता के बीच साथी के साथ प्रेम भरे पल मिलेंगे। दिन भर की भागदौड़ के बाद हुई बातचीत में अपनापन रहेगा। अपने अनुभव साझा करने का मन होगा और साथ बैठने का छोटा समय भी याद रहने वाला बनेगा। पिता की सेहत में सुधार के संकेत परिवार को आशा देंगे। मां की सेहत की उपेक्षा न करें। यही आज घर की सबसे साफ सावधानी है। परिवार में किसी की चिंता सुनने के लिए ठहराव चाहिए होगा। संतान के साथ पढ़ाई या किसी रचनात्मक काम को लेकर संवाद रहेगा। वहां जल्दी नतीजा देखने की इच्छा मन में आएगी, जबकि बच्चे को धैर्य वाला साथ ज्यादा अनुकूल रहेगा। घर की बातचीत में आज आपकी नरमी खास मायने रखेगी।

आज का वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल काम की परिस्थितियों में सुधार की संभावना से मानसिक बोझ हल्का होगा। लगातार काम में लगे रहने से आराम का समय छोटा महसूस होगा। आज ऊर्जा का बड़ा हिस्सा जिम्मेदारियां निभाने में जाएगा, इसलिए दिन खत्म होने पर थकान की संभावना है। अपनी सेहत को लेकर कोई खास प्रतिकूल नतीजा नहीं दिया गया है। चिड़चिड़ाहट का छोटा दौर मन को बेचैन करेगा, खासकर तब जब काम के बीच बार-बार कोई बात समझानी पड़े। दिन की गति में थोड़ा विराम रखें। घर में पिता की सुधरती स्थिति की खबर भावनात्मक राहत देगी, जबकि मां की देखभाल पर ध्यान बना रहेगा।

शुभ अंक २

शुभ रंग सफेद

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त: ०४:५० से ०५:४३ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें करियर पर मार्गदर्शन मिले तो अपनी मौजूदा उलझन साफ शब्दों में रखें।

क्या न करें बच्चे की पढ़ाई पर तुरंत नतीजे का दबाव न डालें।