वृश्चिक राशिफल 30 जून: बुध की वक्री चाल में सूचना पूरी पढ़े बिना जवाब देना उलझा सकता है
aaj ka Vrishchik Rashifal: पैसों और सुविधा से जुड़ी चीजों में अभी औसत स्थिति दिखती है, इसलिए बड़ा खरीदारी निर्णय कुछ समय टालना बेहतर रहेगा।
व्यावहारिक सोच के साथ दिन शुरू होगा, लेकिन भीतर साहस भी काफी रहेगा। किसी काम को सामान्य तरीके से करने के बजाय आप अलग ढंग से करना चाहेंगे। यह प्रवृत्ति कई जगह फायदेमंद हो सकती है, खासकर वहां जहां पहल की जरूरत है। छोटी दूरी की यात्रा, भागदौड़, दस्तावेजों का काम या किसी से मिलकर बात साफ करना संभव है। फिर भी हर नई चीज तुरंत शुरू कर देना समझदारी नहीं होगी। जोश बना रहेगा, पर शरीर और समय की सीमा को भी समझना जरूरी है। वाहन, घरेलू सामान या महंगी सुविधा पर फैसला लेते समय जल्दबाजी नुकसानदेह लग सकती है। चंद्रमा धन और वाणी के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए आप जो बोलेंगे उसका असर सीधा रिश्तों और माहौल पर पड़ेगा। सूर्य का दबाव भीतर की बेचैनी बढ़ा सकता है, इसलिए शांत दिमाग से काम लें।
वृश्चिक लव राशिफल
सबसे ज्यादा सावधानी यहीं चाहिए। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ छोटी बात भी गरम बहस का रूप ले सकती है। इसका कारण हमेशा मुद्दा नहीं होगा, बल्कि बोलने का तरीका होगा। मंगल के असर से सामने वाला भी जल्दी प्रतिक्रिया दे सकता है। अगर कोई पुरानी शिकायत है, तो उसे सही समय पर उठाएं। थकान या गुस्से में नहीं। रिश्ते में दूरी बनाने के बजाय थोड़ा स्पेस देकर बात करें। अविवाहित लोगों के लिए आकर्षण बना रह सकता है, लेकिन जल्द निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं। परिवार में भी आपकी साफ बात कुछ लोगों को कड़ी लग सकती है। सुनना आज बोलने जितना ही जरूरी है।
वृश्चिक करियर राशिफल
कामकाज में हिम्मत दिखेगी और आप मुश्किल फाइल, कठिन टारगेट या चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी उठाने का मन बना सकते हैं। यह अच्छी बात है, पर योजना के बिना तेज कदम लेने से बाद में सुधार करना पड़ सकता है। ऑफिस में यात्रा, समन्वय, रिपोर्टिंग या डील से जुड़े काम आगे बढ़ सकते हैं। सीखने वाले क्षेत्रों में अच्छी बात यह है कि आपका फोकस व्यावहारिक रहेगा। छात्र पढ़ाई को रटने के बजाय समझकर करना चाहेंगे, और यही तरीका आज बेहतर रहेगा। उच्च शिक्षा, आवेदन, इंटरव्यू या ट्रेनिंग से जुड़े काम में मदद मिल सकती है, पर कागज एक बार और जांचें। बुध की वक्री चाल संकेत देती है कि सूचना पूरी पढ़े बिना जवाब देना बाद में उलझन दे सकता है।
वृश्चिक धन राशिफल
आर्थिक स्थिति संभली हुई लेकिन साधारण रहेगी। जो आ रहा है, वह बहुत बुरा नहीं है, पर बहुत खुलकर खर्च करने की गुंजाइश भी नहीं देता। वाहन या किसी बड़े साधन की खरीद अभी टालना बेहतर है, क्योंकि बाद में तुलना करने पर बेहतर विकल्प मिल सकता है। घर के खर्च, किस्त, बिल या रोजमर्रा की जरूरतों को प्राथमिकता दें। उधार देने या लेने से पहले शर्तें साफ कर लें। परिवार में पैसों की बात पर तुनकापन न दिखाएं।
वृश्चिक हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही ठीक नहीं होगी। बहुत गंभीर चिंता की बात नहीं, पर थकान, गर्मी, अनियमित भोजन या ज्यादा भागदौड़ असर दिखा सकती है। बाहर का खाना सीमित रखें। पानी और आराम दोनों पर ध्यान दें। गुस्सा शरीर की ऊर्जा जल्दी गिरा सकता है। यात्रा हो तो बीच में थोड़ा विराम लें। अगर मन बहुत चिड़चिड़ा हो, तो स्क्रीन से थोड़ी दूरी मदद करेगी।
आज की सलाह: बहस जीतने से बेहतर है बात को सही दिशा में शांत तरीके से ले जाना।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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