वृश्चिक राशिफल 29 सितंबर : वृश्चिक राशि वाले आज लें रिस्क, पार्टनर के साथ बिताएं समय

Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। वृश्चिक राशि वाले रिश्ते में चल रही उलझनों को सुलझाएं और करियर में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लें।

Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 29 सितंबर 2025: रिश्ते में चल रही उलझनों को सुलझाएं। करियर में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लें। पैसों के मामले में आज समझदारी से निवेश के फैसले लेना ही बेहतर होगा। इगो को रिश्ते में आने न दें। आज क्लाइंट्स के कारण प्रोफेशनल जीवन व्यस्त रहेगा। आर्थिक चुनौतियां रहेंगी लेकिन सेहत अच्छी रहेगी।

लव राशिफल: मतभेद होने पर भी शांत रहें और लव लाइफ के फैसलों में भावनाओं को हावी न होने दें। एक-दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताएं। आपका साथी भी प्यार जताने में खुला रहेगा। अपने रिश्ते के बारे में माता-पिता से बात करने पर वे इसे मंजूरी दे सकते हैं। ऑफिस रोमांस अच्छा लग सकता है लेकिन शादीशुदा पुरुष जातकों को इससे दूर रहना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को विशेषकर लंबी यात्रा के समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए।

करियर राशिफल: टीम मीटिंग में बेहतरीन आइडिया दें। सीनियर्स आज आपकी क्षमता को पहचानेंगे। कुछ लेखक आज अपना काम पब्लिश होते देखेंगे। मैनेजमेंट के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखें। दिन का दूसरा भाग नौकरी छोड़ने और जॉब पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट करने के लिए भी अच्छा है। आज जल्दी पूरा करने वाले नए काम भी कर सकते हैं। जो व्यापारी नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं वे दिन के दूसरे भाग में अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं।

आर्थिक राशिफल: छोटी-मोटी आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए आज खर्चों में कटौती के लिए तैयार रहें। पुराने कर्ज चुकाने का मौका मिलेगा। लेकिन किसी दोस्त या रिश्तेदार को बड़ी रकम उधार न दें क्योंकि वापसी मुश्किल हो सकती है। परिवार में प्रॉपर्टी से जुड़ी चर्चाओं से दूर रहें। कारोबारी लोगों को अलग-अलग निवेशकों से फंड मिलेगा, जो काम के विस्तार में मदद करेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज अपनी लाइफस्टाइल पर नजर रखें। सांस से संबंधित समस्या हो सकती है और जिन लोगों को पहले से दिल की बीमारी है उन्हें दिन के दूसरे भाग में दिक्कतें हो सकती हैं। महिलाएं आज स्त्री-रोग संबंधी परेशानियों की शिकायत कर सकती हैं। कुछ जातकों को सर्दी-ज़ुकाम, सिरदर्द और वायरल इंफेक्शन भी हो सकता है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन के मरीजों को विशेष देखभाल की जरूरत है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com