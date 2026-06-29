वृश्चिक राशिफल 29 जून 2026: आज जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचें, धन से जुड़ी नहीं करें ये लापरवाही
aaj ka Vrishchik Rashifal 29 June 2026: आज चंद्रमा आपके धन और वाणी से जुड़े हिस्से को एक्टिव कर रहा है। करियर में स्थिर मेहनत की जरूरत है। पढ़ें आज का वृश्चिक राशिफल 29 जून 2026।
Today Scorpio Horoscope 29 June 2026, आज का वृश्चिक राशिफल: यह दिन जमा करने, संभालने और अपने संसाधनों को सही दिशा देने का संकेत देता है। मन व्यावहारिक रहेगा और आप भावनाओं से ज्यादा नतीजे पर ध्यान देंगे। घर में किसी मेहमान के आने, परिवार के साथ बैठने या घरेलू खर्च पर चर्चा होने की संभावना है। चंद्रमा धन और वाणी से जुड़े हिस्से को सक्रिय कर रहा है, इसलिए आपके शब्द असरदार रहेंगे। लोग आपकी बात ध्यान से सुन सकते हैं। इसी वजह से किसी जरूरी मसले पर शांति से रखी गई बात काम कर सकती है। हां, लक्ष्य पाने के लिए मेहनत फिर भी करनी पड़ेगी। चीजें अपने आप नहीं होंगी। पुराने मतभेद, खासकर परिवार या परिचितों के बीच, सुलझाने की इच्छा भी जाग सकती है। आप चाहें तो माहौल को नरम बनाने में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। भीतर से थोड़ी सतर्कता भी रहेगी, क्योंकि कुछ मामलों में भरोसा धीरे-धीरे बनाना ठीक रहेगा। जल्द निष्कर्ष पर जाने के बजाय तथ्यों पर टिके रहें। दिन का सार यही है कि समझदारी, ठहराव और सही शब्द आपको आगे बढ़ा सकते हैं।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आपकी आवाज और आपका तरीका आज खास महत्व रखेगा। अगर पार्टनर से कोई छोटी नाराजगी चल रही है, तो उसे खींचने के बजाय सरल शब्दों में साफ करें। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बनाने की अच्छी संभावना है, लेकिन जिद कम रखनी होगी। परिवार के बीच बैठकर भोजन, चर्चा या हल्की बातचीत से नजदीकी बढ़ सकती है। जो लोग किसी रिश्ते को बेहतर दिशा देना चाहते हैं, उनके लिए पहल का समय अच्छा है। प्रेम संबंधों में आकर्षण बना रहेगा, पर भावुक वादों से ज्यादा भरोसेमंद व्यवहार असर करेगा। यहां देखें अपनी जन्मकुंडली
शिक्षा और करियर
पढ़ाई और करियर दोनों में स्थिर मेहनत की जरूरत है। बच्चों की शिक्षा शुरू करने, नया कोर्स देखने, या अध्ययन की नियमित आदत बनाने के लिए माहौल सहायक रह सकता है। छात्रों को रटने के बजाय समझकर पढ़ना अधिक लाभ देगा। कामकाज में विरोध या प्रतिस्पर्धा से घबराने की जरूरत नहीं। धीरे-धीरे आप अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। सूर्य और कुछ शुभ प्रभाव सीखने, सलाह लेने और आगे की दिशा तय करने में मदद कर रहे हैं। ऑफिस में किसी वरिष्ठ से मार्गदर्शन मिल सकता है। जो लोग अपनी छवि सुधारना चाहते हैं, वे शिकायत करने के बजाय काम की गुणवत्ता दिखाएं। टीम में भी आपकी बात वजन रखेगी।
धन और वित्त
पैसों के मामले में दिन ठीक माना जा सकता है। बचत बढ़ाने, निवेश की योजना देखने, या पुराने खर्चों को व्यवस्थित करने का विचार अच्छा रहेगा। फिर भी बिना जांच के कहीं पैसा फंसाना ठीक नहीं। परिवार की जरूरत और अपनी सुरक्षा, दोनों को साथ रखकर फैसला करें। किसी स्थिर योजना में रुचि बढ़ सकती है। नकद, ऑनलाइन खर्च और छोटी-छोटी देनदारियों का हिसाब रखें। सही प्लानिंग से मन शांत रहेगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
शारीरिक स्थिति सामान्य रह सकती है, पर खानपान में लापरवाही भारीपन दे सकती है। मीठा, तला या अनियमित समय पर खाना कम करें। मन में दबा तनाव गले या आवाज पर असर डाल सकता है, इसलिए पर्याप्त पानी लें और आराम से बोलें। थोड़ी देर टहलना, हल्की स्ट्रेचिंग और पर्याप्त नींद आपको अच्छा महसूस कराएगी। घर के माहौल को शांत रखना भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी रहेगा।
आज की सलाह: पैसों और रिश्तों दोनों में ठहरकर बोलें, आपकी सधी हुई बात असर करेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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