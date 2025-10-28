Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़today scorpio horoscope 28 october 2025 aaj ka vrishchik rashifal future prediction
वृश्चिक राशिफल 28 अक्टूबर: वृश्चिक राशि वालों को होगा धन लाभ, एक्स से हो सकती है मुलाकात

वृश्चिक राशिफल 28 अक्टूबर: वृश्चिक राशि वालों को होगा धन लाभ, एक्स से हो सकती है मुलाकात

संक्षेप: Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशिचक्र की आठवीं राशि वृश्चिक की है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक होती है। नीचे जानिए आखिर आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

Tue, 28 Oct 2025 05:53 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 28 अक्टूबर 2025: आज वृश्चिक राशि वालों का दिन मिलाजुला रहेगा। रिश्ते में आज थोड़ी समझदारी दिखाने की जरूरत पड़ेगी। करियर में भी स्थिति हाथ से बाहर जा सकती है। हालांकि धैर्य से बात संभाली जा सकती है। पैसों के मामले में स्थिति सही रहने वाली है। वहीं सेहत के मामले में थोड़ा सतर्क रहेंगे तो अच्छा होगा। हर एक चीज को नीचे विस्तार से पढ़ें।

लव लाइफ: आज के दिन वृश्चिक राशि वाले थोड़ा सावधान रहें। रिश्ते में आज थोड़ी हलचल होती हुई नजर आ सकती है। किसी बात के चलते तनाव की स्थिति बन सकती है। चीजों को समझदारी और शांति से संभालने की जरूरत है। हो सकता है कि आज एक्स से सामना हो जाए। ऐसे में पुरानी यादें एक बार फिर से ताजा हो जाएंगी। इस बात का ध्यान रखें कि इससे आपके वर्तमान रिश्ते पर कोई असर ना पड़ें। शादीशुदा महिलाएं आज ससुराल में बहसबाजी करने से बचें।

करियर राशिफल: आज ऑफिस में थोड़ा संभलकर रहें। आप पॉलिटिक्स के शिकार हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी के साथ ईगो क्लैश वाली स्थिति भी बन सकती है। आप समझदारी से पेश आएंगे तो चीजें संभल जाएंगी। आज किसी सीनियर या फिर टीम लीड से मतभेद हो सकते हैं। धैर्य बनाए रखें। कुछ लोगों को आज ऑफिस में ओवरटाइम करना पड़ सकता है। टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल या फूड बिजनेस की फील्ड से जुड़े लोगों को पार्टनरशिप के मौके मिल सकते है। क्लाइंट्स से आज ठीक से बात करें।

फाइनेंशियल लाइफ: आज वृश्चिक राशि के जातकों को धन लाभ हो सकता है। स्टॉक मार्केट या फिर किसी इन्वेस्टमेंट के जरिए फायदा मिलेगा। आज इलेक्ट्रॉनिक सामान ले सकते हैं। दोस्तों का फिर किसी रिश्तेदार से जुड़ा पैसों का मामला आज सुझलने के योग हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों को के लिए इन्वेस्टमेंट के नए रास्ते खुलेंगे। बचत भी करें। अगर किसी करीबी को जरूरत हो तो आज मदद जरूर करें।

सेहत राशिफल: आज वृश्चिक राशि वालों की सेहत सही रहने वाली है। मूड भी ठीक रहेगा। आज आप कोई ट्रिप या वेकेशन की प्लानिंग कर सकते हैं। आज फिसलन वाली जगहों पर चलते वक्त सावधानी बरतें। त्वचा संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है। मीठा कम खाएं। जंक फूड खाने से बचें। हरी सब्जियों को ज्यादा से ज्यादा खाएं। बच्चों को खेलकूद के वक्त चोट लग सकती है। अगर किसी तरह का नशा छोड़ना है तो आज का दिन सही है।

वृश्चिक राशि के गुण

मजबूत पक्ष: रहस्यमयी, समझदार, बुद्धिमान, आत्मनिर्भर, समर्पित, आकर्षक, संवेदनशील

कमजोर पक्ष: शक करने वाला, जटिल स्वभाव, अधिकार जताने वाला, घमंडी, ज़्यादा तीव्र स्वभाव वाला

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का भाग: जननांग

ग्रह स्वामी: प्लूटो और मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: मूंगा

सबसे प्राकृतिक मेल: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
