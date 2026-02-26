वृश्चिक राशिफल 26 फरवरी: सिंगल लड़कियों को आज मिल सकता है प्रपोजल, सुलझ सकते हैं जमीन-जायदाद से जुड़े मामले
Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio Horoscope 26 February 2026: राशि चक्र में ये आठवीं राशि होती है। जिन लोगों का जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। जानें इस राशि के जातकों के लिए आज यानी 26 फरवरी का दिन कैसा जाने वाला है?
Scorpio Horoscope Today 26 February 2026, Aaj ka Vrishchik Rashifal, वृश्चिक राशिफल: आज का दिन आपकी लव लाइफ के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज प्यार में आगे बढ़ने का दिन है। पार्टनर के साथ पुराने किसी मुद्दे को जरूर सुलझाएं। हालांकि आपके रिश्ते में कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। ऑफिस में आपकी मेहनत और कमिटमेंट अच्छा रिजल्ट देगी। आज आपके लिए पैसों की स्थिति सही रहने वाली है। हालांकि इससे जुड़े फैसले सोच-समझकर ही लें। साथ ही आपकी सेहत भी सही होगी। आप डिस्प्लिन में रहेंगे और इससे आपको प्रोफेशनल लाइफ में सफलता मिलेगी। बाकी नीचे विस्तार से जानें कि आपके लिए आज यानी 26 फरवरी का दिन कैसा जाने वाला है?
वृश्चिक लव राशिफल
आज के दिन आपका रिश्ता अच्छा रहेगा। आपको आज अपने पार्टनर के साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताना चाहिए। बेवजह की बहस से बचें और कोई बड़ा फैसला लेते समय अपने पार्टनर की फीलिंग्स को ध्यान में जरूर रखें या हो सके तो उनसे भी सलाह-मशविरा कर लें। कुछ सिंगल लड़कियों को आज रिश्ते के लिए प्रपोजल मिल सकता है। वहीं जो लड़के सिंगल हैं वो अगर आज क्रश से दिल की बात कहेंगे तो सफलता ही हाथ लगेगी। सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। शादीशुदा महिलाओं के लिए संतान सुख के योग बन रहे हैं। आज इस बात का ध्यान रखें कि परिवार के किसी भी मामले में आप तीसरे इंसान को ज्यादा दखल ना देने दें।
वृश्चिक करियर राशिफल
ऑफिस मीटिंग में आज वृश्चिक राशि वाले लोग नए आइडिया देने से पीछे ना हटें। अपने सुझाव को लोगों के सामने खुलकर रखें। आप अच्छी चीज ये होगी कि आप क्लाइंट्स को अपनी बात आसानी से समझाने में सफल रहेंगे। जिन लोगों ने अभी हाल ही में नई नौकरी ज्वाइन की है, वो दिन के पहले हिस्से में आज अपनी टेक्निकल स्किल्स दिखाकर लोगों को इम्प्रेस करेंगे। नौकरी बदलनी की सोच रहे हैं तो जॉब पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट करें। एक-दो दिन में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है। बस इतना ध्यान दें कि आज टीम मीटिंग में अपनी बात क्लैरिटी और आत्मविश्वास से सामने रखें।
वृश्चिक मनी राशिफल
आज वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। शेयर मार्केट या सट्टा कारोबार में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आज दिन आपके फेवर में रहेगा। इस मामले में कोई भी फैसला लेंगे, आपके लिए अच्छा ही होगा। आज कुछ लोगों के लिए जमीन-जायदाद से जुड़े कानूनी मामले सुलझ सकते हैं। हो सकता है कि आप आज किसी जरूरतमंद दोस्त की आर्थिक मदद भी करें। दिन का दूसरे हिस्से में आप ट्रैवल से जुड़े फैसले ले सकते हैं। हो सकता है कि आप होटल या फ्लाइट की बुकिंग कर सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों को रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और इससे अच्छा मुनाफा भी हो सकता है।
वृश्चिक हेल्थ राशिफल
आज आप अपने दिन की शुरुआत किसी हल्की एक्सरसाइज से करें। इससे आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे। ऑफिस के तनाव के चलते आपकी मेंटल हेल्थ प्रभावित हो सकती है। ये आपकी ओवरऑल सेहत पर असर डाल सकता है। ऐसे में आप कोशिश करें कि रोज मेडिटेशन या सांस की एक्सरसाइज जरूर करें। अगर आप छुट्टी पर हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो दवाइयां लेना बिल्कुल भी ना भूलें। जिन लोगों को कमर दर्द रहता है वो लोग आज के दिन ज्यादा भारी काम से बचें। खानपान का खास ध्यान रखें। बाहर की तली-भुनी चीजों से दूर रहें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट