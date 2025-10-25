Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़today scorpio horoscope 25 October 2025 aaj ka vrishchik rashifal future prediction
वृश्चिक राशिफल 25 अक्टूबर : वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन रहेगा बढ़िया, धन लाभ के भी संकेत

वृश्चिक राशिफल 25 अक्टूबर : वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन रहेगा बढ़िया, धन लाभ के भी संकेत

संक्षेप: Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रह सकता है। धन लाभ होने के भी योग हैं।

Sat, 25 Oct 2025 06:32 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 25 अक्टूबर 2025: आज काम पर पूरा ध्यान लगाएंगे। अंदर की आवाज यानी इंट्यूशन आपको छोटी-छोटी बातों में सही रास्ता दिखाएगी। दोस्तों, काम और अपने किसी पर्सनल प्रोजेक्ट से जुड़ी बातों में दिल की सुनो, लेकिन शांत दिमाग से फैसला लें। वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी आज साफ सोच और गहराई लाएगी। आपकी समझ उन चीजों पर रोशनी डालेगी जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। थोड़ा खुलकर बात करें। जरूरत से ज्यादा सीक्रेसी शक पैदा कर सकती है। जो भी महसूस करें, उसे सच्चाई से कहें। ईमानदारी से भरोसा बढ़ता और रिश्ते मजबूत होते हैं।

लव राशिफल: आज सुबह आपके जज्बात गहरे होंगे लेकिन मन में शांति रहेगी। अगर किसी से मनमुटाव है तो खुलकर बात करने से सब साफ हो सकता है। अगर सिंगल हैं तो किसी प्यारे मैसेज या छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से कुछ नया शुरू हो सकता है। पार्टनर को टेस्ट करने की आदत छोड़ें। भरोसा दिखाएं। छोटे-छोटे ध्यान देने वाले काम और साफ बात आपका रिश्ता और मजबूत करेंगे। भरोसे को अहमियत दें, वादे निभाएं और साथ में बिताए शांत पलों को एन्जॉय करें- यही असली कनेक्शन है।

करियर राशिफल : आज का दिन काम के लिए बढ़िया है। बस ध्यान और लगन से काम करें। बड़े कामों को छोटे हिस्सों में बांट लें ताकि आसानी से काम हो जाए। कोई नया आइडिया है तो शांत होकर रखें, लोग सुनेंगे। किसी साथी की मदद करने से टीमवर्क अच्छा रहेगा और नतीजे जल्दी आएंगे। दिन की एक साफ प्रायोरिटी तय करें, बाकी को बाद में रखें। भरोसेमंद काम से आज जो छवि बनेगी, वही आने वाले वक्त में नए मौके दिलाएगी। बीच-बीच में छोटे ब्रेक लेते रहें ताकि दिमाग फ्रेश रहे।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि वाले ऑनलाइन खरीदारी या किसी लालच भरे सौदे से रहें दूर

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में आज थोड़ा फायदा दिखेगा लेकिन आपको हर चीज का डिटेल पर ध्यान देना होगा। खर्चों और बिलों को अच्छे से देखें। जल्दी पैसा देने वाली स्कीम्स से दूर रहें। अगर किसी सलाह की जरूरत है तो किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करें। रोजमर्रा के खर्चों में छोटे-छोटे बदलाव बड़ा फर्क लाएंगे। अपनी जरूरत और चाहत की लिस्ट बनाएं। एक छोटा सेविंग गोल रखें और रोज ट्रैक करें। हर बार थोड़ा बचाएं और खुद को शाबाशी दें। धीरे-धीरे बड़ी रकम जमा हो जाएगी।

स्वास्थ्य राशिफल: शरीर आज सुकून चाहता है। हल्की स्ट्रेचिंग या थोड़ी वॉक कर लें। शरीर की थकान दूर हो जाएगी। खाने में हल्का और संतुलित खाना खाएं, पानी ज्यादा पिएं। सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें ताकि नींद ठीक आए। अगर स्ट्रेस बढ़े तो कुछ गहरी सांसें लें या थोड़ा शांत समय बिताएं। छोटी-छोटी आदतें जैसे हल्की वॉक, गरम पानी से नहाना या थोड़ा पढ़ना- ये सब आपके मूड और एनर्जी को बेहतर करेंगे।

ये भी पढ़ें:तुला राशि वाले आज धैर्य से करें काम, जल्दबाजी में न लें कोई फैसला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Scorpio Vrishchik Rashifal Aaj Ka Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने