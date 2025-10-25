वृश्चिक राशिफल 25 अक्टूबर : वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन रहेगा बढ़िया, धन लाभ के भी संकेत

संक्षेप: Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रह सकता है। धन लाभ होने के भी योग हैं।

Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 25 अक्टूबर 2025: आज काम पर पूरा ध्यान लगाएंगे। अंदर की आवाज यानी इंट्यूशन आपको छोटी-छोटी बातों में सही रास्ता दिखाएगी। दोस्तों, काम और अपने किसी पर्सनल प्रोजेक्ट से जुड़ी बातों में दिल की सुनो, लेकिन शांत दिमाग से फैसला लें। वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी आज साफ सोच और गहराई लाएगी। आपकी समझ उन चीजों पर रोशनी डालेगी जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। थोड़ा खुलकर बात करें। जरूरत से ज्यादा सीक्रेसी शक पैदा कर सकती है। जो भी महसूस करें, उसे सच्चाई से कहें। ईमानदारी से भरोसा बढ़ता और रिश्ते मजबूत होते हैं।

लव राशिफल: आज सुबह आपके जज्बात गहरे होंगे लेकिन मन में शांति रहेगी। अगर किसी से मनमुटाव है तो खुलकर बात करने से सब साफ हो सकता है। अगर सिंगल हैं तो किसी प्यारे मैसेज या छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से कुछ नया शुरू हो सकता है। पार्टनर को टेस्ट करने की आदत छोड़ें। भरोसा दिखाएं। छोटे-छोटे ध्यान देने वाले काम और साफ बात आपका रिश्ता और मजबूत करेंगे। भरोसे को अहमियत दें, वादे निभाएं और साथ में बिताए शांत पलों को एन्जॉय करें- यही असली कनेक्शन है।

करियर राशिफल : आज का दिन काम के लिए बढ़िया है। बस ध्यान और लगन से काम करें। बड़े कामों को छोटे हिस्सों में बांट लें ताकि आसानी से काम हो जाए। कोई नया आइडिया है तो शांत होकर रखें, लोग सुनेंगे। किसी साथी की मदद करने से टीमवर्क अच्छा रहेगा और नतीजे जल्दी आएंगे। दिन की एक साफ प्रायोरिटी तय करें, बाकी को बाद में रखें। भरोसेमंद काम से आज जो छवि बनेगी, वही आने वाले वक्त में नए मौके दिलाएगी। बीच-बीच में छोटे ब्रेक लेते रहें ताकि दिमाग फ्रेश रहे।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में आज थोड़ा फायदा दिखेगा लेकिन आपको हर चीज का डिटेल पर ध्यान देना होगा। खर्चों और बिलों को अच्छे से देखें। जल्दी पैसा देने वाली स्कीम्स से दूर रहें। अगर किसी सलाह की जरूरत है तो किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करें। रोजमर्रा के खर्चों में छोटे-छोटे बदलाव बड़ा फर्क लाएंगे। अपनी जरूरत और चाहत की लिस्ट बनाएं। एक छोटा सेविंग गोल रखें और रोज ट्रैक करें। हर बार थोड़ा बचाएं और खुद को शाबाशी दें। धीरे-धीरे बड़ी रकम जमा हो जाएगी।

स्वास्थ्य राशिफल: शरीर आज सुकून चाहता है। हल्की स्ट्रेचिंग या थोड़ी वॉक कर लें। शरीर की थकान दूर हो जाएगी। खाने में हल्का और संतुलित खाना खाएं, पानी ज्यादा पिएं। सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें ताकि नींद ठीक आए। अगर स्ट्रेस बढ़े तो कुछ गहरी सांसें लें या थोड़ा शांत समय बिताएं। छोटी-छोटी आदतें जैसे हल्की वॉक, गरम पानी से नहाना या थोड़ा पढ़ना- ये सब आपके मूड और एनर्जी को बेहतर करेंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com