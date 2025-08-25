वृश्चिक राशिफल 25 अगस्त : वृश्चिक राशि वालों को आज होगा धन लाभ, प्रोफेशनल लाइफ रहेगी अच्छी, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। वृश्चिक राशि वालों की प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी।

Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 25 अगस्त 2025: साथी के इमोशन्स को लेकर सेंसिटिव रहें। रिश्ते को मजबूत बनाने का प्रयास करें। प्रोफेशनल लाइफ में अपार सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। नया फाइनेंसशियल प्लान बनाएं और निवेश से जुड़े फैसले बड़ी होशियारी से लें।

लव राशिफल : रिश्तों में प्यार और विश्वास बढ़ेगा। पार्टनर से अपनी फीलिंग्स शेयर करें। साथी की प्राइवेसी का ध्यान रखें और उनके इमोशन्स को समझने की कोशिश करें। इससे रिश्तों में आपसी समझ और तालमेल बेहतर होगा। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को बड़े धैर्य और शांत दिमाग से सुलझाएं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को आज पार्टनर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। साथी से पास्ट को लेकर डिस्कस न करें और कोई ऐसी बात न कहें, जिससे रिश्तों में कड़वाहट बढ़े।

करियर राशिफल : प्रोफेशनल लाइफ में सबकुछ अच्छा रहेगा। कुछ जातकों को नए कार्यों की जिम्मेदारी के चलते ऑफिस में ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है। बेंकर्स, फाइनेंसशियल मैनेजर्स और अकांटेंट को आज करियर में तरक्की के कई अवसर मिलेंगे। पर्सनल लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स का असर करियर पर न पड़ने दें। विद्यार्थियों को आज प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। कुछ जातकों को बड़ी कठिनाइयों के बाद जॉब इंटरव्यू में कामयाबी हासिल होगी।

आर्थिक राशिफल : आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। पिछले निवेशों से अच्छा रिटर्न मिलेगा। नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन धन से जुड़े फैसले बड़ी होशियारी से लें। सोच-समझकर धन खर्च करें। आज अनियोजित खर्चे बढ़ सकते हैं। इसलिए खर्चों की प्राथमिकता तय करें और बजट के अनुसार ही पैसे खर्च करें।

स्वास्थ्य राशिफल : अपनी फिटनेस रूटीन पर ध्यान दें। रोजाना एक्सरसाइज करें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन बनाए रखें। रोजाना योगा और मेडिटेशन करें। अपने फेवरेट हॉबी जैसे सिंगिंग, डांसिंग इत्यादि में शामिल हों। इससे आपकी ओवर ऑल हेल्थ इंप्रूव होगी। साथ ही फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहेंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com