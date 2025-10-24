Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Today Scorpio horoscope 24 october 2025 aaj ka vrishchik rashifal daily bhavishyafal
वृश्चिक राशिफल 24 अक्टूबर: आज किसी को भी नहीं दें बड़ी रकम उधार, अचानक रिस्क लेने से बचें

वृश्चिक राशिफल 24 अक्टूबर: आज किसी को भी नहीं दें बड़ी रकम उधार, अचानक रिस्क लेने से बचें

संक्षेप: Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 24 October Prediction: राशिचक्र की आठवीं राशि वृश्चिक है, जिसका ग्रह स्वामी वृश्चिक है। इस राशि के जातकों के लिए आज यानी 24 अक्टूबर का दिन कैसा रहने वाला है? जानें एस्ट्रोलॉजर से।

Fri, 24 Oct 2025 06:08 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Scorpio Horoscope Today, आज का वृश्चिक राशिफल 24 अक्टूबर: आज वृश्चिक राशि वालों की पॉवरफुल फीलिंग्स अब स्थिर हैं, जिससे आपको स्पष्ट नजरिया और हल मिल रहा है। छोटी-छोटी परेशानियों को सुलझाने के लिए फोकस करें और सोच-समझकर बातचीत करें। ईमानदारी वाले रिस्पॉन्स के लिए अपने करीबी फ्रेंड्स पर भरोसा करें। अचानक रिस्क लेने से बचें, हर कदम की प्लानिंग बनाएं। आपकी ताकत आज सावधानी से किए गए कार्यों को ऐसे रिजल्ट में बदल देगी जो भरोसे को बनाती हैं।

वृश्चिक लव राशिफल- आपकी फीलिंग्स अब गहरी और सच्ची हैं। ईमानदार बातचीत आपके करीबी रिश्ते को और स्ट्रांग करेगी। छोटी-छोटी उम्मीदें बांटें और बिना किसी राय के अपने पार्टनर की परेशानियों को सुनें। अगर आप सिंगल हैं, तो विनम्र रहें और समय के साथ दूसरों को अपनी केयर का एहसास कराएं। जलन या डिमांड से बचें, यह आपके जीवन में धैर्य सम्मान लाएगा। एक सिंपल प्रॉमिस या एक सिंपल प्लान भरोसे को बढ़ाएगा, इसलिए अपने प्यार का इजहार करने के लिए दयालु शब्दों और स्थिर कार्यों का इस्तेमाल करें और हमेशा जेंटल रहें।

ये भी पढ़ें:मेष से लेकर मीन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

वृश्चिक करियर राशिफल- ध्यान और सावधानीपूर्वक से किए काम करने से आपकी स्थिति बेहतर होगी। डिटेल को चेक करने और काम को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने के लिए समय निकालें। अपनी टीम के साथ स्पष्ट अपडेट शेयर करें ताकि सभी को आपके प्लान पर भरोसा हो। अचानक बदलावों से बचें क्योंकि इससे लगातार कोशिश से सम्मान मिलेगा। अगर आपको लीड करने के लिए कहा जाए, तो एक सिंपल प्लान के साथ हां कहें। आज दूसरों को दोष दिए बिना किसी भी छोटी सी गलती से सीखना चाहिए।

वृश्चिक आर्थिक राशिफल- आज आर्थिक मामलों में स्पष्ट सोच और धीरे-धीरे फैसले लेने की जरूरत होती है। ऐसी चीजें खरीदने में जल्दबाजी नहीं करें जिनसे तुरंत धन मिलने की उम्मीद हो। बिलों को चेक करें और छोटी-छोटी बचत को सुरक्षित जगह पर रखें। अगर कोई कर्ज या बड़ी किश्त देनी है, तो कर्ज देने वाले से बात करें और सिंपल सवाल पूछें। आज बड़ी रकम उधार देने से बचें। थोड़ी-थोड़ी बचत करने की एक रेगुलर आदत आपके मन को शांत करेगी और भविष्य के लिए आपकी प्लानिंग को सुरक्षित रखेगी। पैसा खर्च करने से पहले जरूरी चीजों की एक छोटी लिस्ट बना लें।

ये भी पढ़ें:मकर राशिफल 24 अक्टूबर: बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां लेने और अचानक खरीदारी से बचें

वृश्चिक सेहत राशिफल- आज वृश्चिक राशि वालों को शांत आदतों और स्थिर नींद से आपके बॉडी को लाभ होता है। स्ट्रेस कम करने के लिए थोड़ी देर वॉक या हल्की स्ट्रेचिंग से शुरुआत करें। सिंपल और फ्रेश खाना खाएं और पानी पास रखें। अगर आपको जकड़न महसूस हो, तो हल्की सांस लेने की कोशिश करें और थोड़ी देर आराम करें। डेली थोड़ी-सी केयर से आपको ज्यादा ताकत और बेहतर मूड मिलेगा।

वृश्चिक राशि के गुण-

शक्ति रहस्यवादी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: संदेहास्पद, जटिल, अधिकारवादी, अहंकारी, अतिवादी

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शारीरिक अंग: यौन अंग

राशि स्वामी: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : बैंगनी, काला

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: लाल मूंगा

वृश्चिक राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

उचित अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
Scorpio Vrishchik Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने