वृश्चिक राशिफल 23 अक्टूबर : वृश्चिक राशि वाले आज पैसों के मामले में रहें सावधान, काम पर दें ध्यान

वृश्चिक राशिफल 23 अक्टूबर : वृश्चिक राशि वाले आज पैसों के मामले में रहें सावधान, काम पर दें ध्यान

संक्षेप: Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आज वृश्चिक राशि वालों को पैसों को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है। 

Thu, 23 Oct 2025 07:24 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 23 अक्टूबर 2025: आज आप ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करें और जो काम महत्वपूर्ण हैं, उन्हें शांति और समझदारी से करें। आज ईमानदार और साफ बात करने से जो कन्फ्यूजन है, वह दूर हो जाएगा और मदद भी मिलेगी। आज आप शांत तरीके से कार्यों पर फोकस करेंगे और महत्वपूर्ण काम आसानी से निपटा पाएंगे। छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान दें और समझदारी से काम करें। शांत और व्यवस्थित तरीके से आप दूसरों का भरोसा जीत सकते हैं और भविष्य में नए अवसर भी मिल सकते हैं।

लव राशिफल: आज आपका दिल सच्चाई और गहरे प्यार की तलाश करेगा। अपने पार्टनर से साफ और प्यार भरी बात करें। एक-दूसरे के साथ शांत समय बिताने से आप जुड़ाव महसूस करेंगे और सुरक्षित महसूस करेंगे। अगर सिंगल हैं तो लोगों से शांत जगह पर मिलें और अपनी समझदारी और स्थिरता दिखाएं। किसी पर दबाव न डालें। छोटी-छोटी देखभाल की बातें जैसे ध्यान से सुनना और जरूरत पड़ने पर स्पेस देना, आज रिश्ते को मजबूत बनाएगा।

करियर राशिफल: काम पर ध्यान देकर किसी मुश्किल समस्या को हल करें। फैक्ट्स को अच्छे से चेक करें और अपने निर्णय पर भरोसा रखें। किसी प्रोजेक्ट या योजना को निजी तौर पर ध्यान से पूरा करना आज फायदेमंद रहेगा। टीम को क्लियर अपडेट दें ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग न हो। शांत और स्थिर तरीके से काम करने से लोग आपकी सराहना करेंगे और छोटे नए मौके भी मिल सकते हैं। नोट्स रखें और अपडेट शेयर करें।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामलों में सावधानी बरतें। किसी भी डॉक्यूमेंट या ऑफर को अच्छे से पढ़ें। बिल या सब्सक्रिप्शन चेक करना फायदेमंद रहेगा। बड़े खर्च को टालें अगर कोई संदेह हो। थोड़ा सा बचत करना और भरोसेमंद व्यक्ति से राय लेना आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए शांत और नियमित दिनचर्या अपनाएं। हल्की वॉक या स्ट्रेचिंग करें। फल, सब्जियां और अनाज खाएं। देर रात भारी खाने से बचें। सांस लेने या थोड़ी देर अकेले बैठकर ध्यान लगाने से मानसिक तनाव कम होगा। रोजमर्रा के छोटे-छोटे कदम जैसे नियमित नींद और हल्की एक्सरसाइज आपके मूड और ताकत में सुधार करेंगे। जब थकान महसूस हो, आराम करें और गर्म पानी पिएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

