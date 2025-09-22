वृश्चिक राशिफल 22 सितंबर : वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति रहेगी सामान्य, धन की करें बचत

Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है।

Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 22 सितंबर 2025: आज फोकस की लहर आपके जजमेंट को शार्प करेगी। चॉइसेज पर अपनी इन्ट्यूइशन पर भरोसा करें। शांत रहें। छोटे-छोटे पॉज आपको क्लैरिटी, अच्छे कॉन्टैक्ट्स और लगातार रफ्तार देंगे, जिससे मायने रखने वाले रिजल्ट्स की तरफ बढ़ पाएंगे। आज वृश्चिक राशि वाले अपनी इनर फोकस पाएंगे और प्रैक्टिकल स्टेप्स से आगे बढ़ेंगे। शांत मन से डिसीजन लें। ज्यादा बोलने के बजाय देखना और जरूरी मामलों में सोच-समझकर ऐक्ट करना अच्छा रहेगा। छोटे-छोटे सपोर्टिव कॉन्टैक्ट्स मदद करेंगे। शाम होते-होते आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।

लव राशिफल : आज आपकी फीलिंग्स गहरी रहेंगी। अगर सिंगल हैं तो एक छोटा, ईमानदार मैसेज किसी सच्ची बातचीत की शुरुआत कर सकता है। अगर रिलेशनशिप में हैं तो सुनकर और छोटे-छोटे जेस्चर शेयर करके ट्रस्ट दिखाएं से बचें। सही समय पर भविष्य की योजनाओं पर शांत होकर बात करना फायदेमंद रहेगा। घर के शांत पल बंधन मजबूत करेंगे। रिस्पेक्ट, पेशेंस और जेंटल सपोर्ट दिखाकर नजदीकी बढ़ाएं और प्रोग्रेस पर भरोसा रखें।

करियर राशिफल: वर्कप्लेस पर फोकस से क्लियर विन्स मिलेंगे। सबसे जरूरी टास्क्स को प्राथमिकता दें। एक प्रोजेक्ट पूरा करें फिर दूसरा शुरू करें। मैनेजर्स को प्रिसाइस अपडेट्स दें, इससे ट्रस्ट बनेगा। कोई हेल्प ऑफ़र करे तो पॉलाइटली स्वीकार करें। ऑफिस गॉसिप और शार्प कमेंट्स से दूर रहें। पेशेंस और लगातार अप्रोच से आपका कॉन्ट्रिब्यूशन ज्यादा विजिबल होगा। अभी छोटे-छोटे स्टेप्स में नई स्किल सीखने का सही समय है। इससे प्रमोशन और रिस्पेक्ट मिलेगा। आज फाइल्स ऑर्गनाइज करें, इससे आगे समय बचेगा।

आर्थिक राशिफल: वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। बिल्स और सब्सक्रिप्शन्स चेक करें ताकि छोटे नुकसान से बचें। बड़े खरीदारी के फैसले तब तक डिल करें जब तक ऑफर्स कंपेयर न कर लें। इनकम और स्पेंडिंग की क्लियर लिस्ट महीने का बैलेंस बनाएगी। अगर एक्स्ट्रा कमाई का मौका मिले तो छोटे-छोटे स्टेप्स में टेस्ट करें। अपने सिंपल फाइनेंशियल गोल्स किसी भरोसेमंद दोस्त से शेयर करें। अभी बड़े अमाउंट लोन न दें। रिकॉर्ड्स रखें और छोटा इमरजेंसी फंड बनाइए। हर हफ्ते एक छोटा गोल सेट करें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज एनर्जी इंटेंस महसूस हो सकती है। इसे बैलेंस करने के लिए हल्की वॉक, जर्नलिंग या लाइट योगा जैसे जेंटल आउटलेट्स अपनाएं। सिंपल और फ्रेश फूड खाएं। देर रात हैवी स्पाइस से बचें। रेगुलर स्लीप टाइम्स रखें और सोने से पहले स्क्रीन अवॉइड करें। स्ट्रेस बढ़े तो पांच मिनट स्लो ब्रीदिंग करें और आराम करें। डेस्कवर्क के दौरान पोस्टर चेक करें और गर्दन-कंधे स्ट्रेच करें। छोटे-छोटे निरंतर स्टेप्स आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करेंगे और आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com