वृश्चिक राशिफल 21 अक्टूबर : वृश्चिक राशि वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, दिनभर में छोटे-छोटे ब्रेक लेते रहें

संक्षेप: Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। वृश्चिक राशि वालों को आज स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है।

Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 21 अक्टूबर 2025: आज आपके जज्बात गहरे रहेंगे, लेकिन आप उन्हें संभाल लोगे। सच्ची और खुली बात करने से मन साफ होगा और भरोसा बढ़ेगा। सच बोलने के छोटे-छोटे कदम रिश्तों और खुद की तरक्की में मदद करेंगे। काम में ध्यान रखें और ईमानदारी से आगे बढ़ें। भरोसेमंद लोगों से सलाह लें और जो थोड़ा-थोड़ा सुधार दिखे, उसे महसूस करें। आज छोटी मेहनत भी अच्छा नतीजा देगी।

लव राशिफल: आज प्यार में हल्की और प्यारी ऊर्जा रहेगी। अपनी सच्ची बातें शांति से कहें और सामने वाले की बात ध्यान से सुनें। छोटी-छोटी परवाह की बातें रिश्तों में भरोसा बढ़ाएंगी। अगर सिंगल हैं तो किसी के साथ सच्ची बातचीत दिल के करीब ला सकती है। जलन या जल्दबाजी से बचें। धीरे-धीरे अपनापन बढ़ने दें। भरोसा और सच्चाई से प्यार अपने आप गहरा होगा।

करियर राशिफल: आज काम में ध्यान और अनुशासन जरूरी है। एक वक्त में एक ही काम पूरा करें और अधूरे काम खत्म करने की कोशिश करें। अगर प्रोजेक्ट ज्यादा हैं तो मदद मांगने में झिझक नहीं। आपकी मेहनत और भरोसेमंद स्वभाव से लोग प्रभावित होंगे। पुराने नोट्स या काम को व्यवस्थित करें। इससे मन हल्का रहेगा। कोई अच्छा आइडिया टीम में बताएं, शांत और साफ तरीके से। इससे नई जिम्मेदारी या अवसर मिल सकता है।

आर्थिक राशिफल: पैसे की स्थिति सामान्य लेकिन स्थिर रहेगी। थोड़ा सोच-समझकर खर्च करें। जिन चीजों की ज़रूरत नहीं है, उन पर पैसा न उड़ाएं। किसी भी जल्दी अमीर बनने वाले ऑफ़र पर भरोसा न करें। अगर कुछ बड़ा खरीदना है, तो पहले दाम और वैल्यू देखें। अपनी कमाई और खर्च का हिसाब रखें। हर हफ्ते छोटा लक्ष्य बनाएं। धीरे-धीरे बचत बढ़ेगी और मन में शांति भी रहेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज शरीर का ध्यान प्यार से रखें। हल्का खाना खाएं। ज्यादा देर तक फोन या कंप्यूटर पर न रहें। थोड़ी देर टहल लें या हल्का योग कर लें। अगर तनाव महसूस हो तो कुछ देर आंखें बंद करके गहरी सांस लें। जरूरत लगे तो किसी भरोसेमंद डॉक्टर या दोस्त से बात करें। नींद पूरी लें और दिनभर में छोटे ब्रेक लेते रहें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com