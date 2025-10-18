वृश्चिक राशिफल 18 अक्टूबर: आज आपके पास आएगा धन, ऑफिस में मिलेंगे तरक्की के मौके

संक्षेप: Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 18 October Prediction: राशिचक्र की आठवीं राशि वृश्चिक है, जिसका ग्रह स्वामी वृश्चिक है। इस राशि के जातकों के लिए आज यानी 18 अक्टूबर का दिन कैसा रहने वाला है? जानें एस्ट्रोलॉजर से।

Sat, 18 Oct 2025 05:20 AM

Scorpio Horoscope Today, आज का वृश्चिक राशिफल 18 अक्टूबर: आज वृश्चिक राशि वालों को पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आने वाली परेशानियों से सावधान रहने की जरूरत है। ऑफिस में आपको तरक्की के मौके मिलेंगे। आज समृद्धि आएगी और सेहत भी अच्छी रहने वाली है।

वृश्चिक लव राशिफल- आज वृश्चिक राशि वालों को रिलेशनशिप में बहस से बचना चाहिए। आपको डिप्लोमेटिक तरीके से मामलों को हर करने की जरूरत है। आपका लवर आज आपकी मौजूदगी पसंद करेगा। साथ में वेकेशन की प्लानिंग बनाना अच्छा रहेगा और आप अपने माता-पिता से भी इस रिलेशनशिप के लिए अप्रूवल ले सकते हैं। कुछ लव अफेयर में भाई-बहन, रिश्तेदार या दोस्त के दखल के कारण खटास भी आ सकती है। साथ में समय बिताते समय आपको सतर्क रहना चाहिए और अपने अतीत के उस बेकार के पहलू को नहीं छेड़ें जिससे आपके लवर को हर्ट हो सकता है।

वृश्चिक करियर राशिफल- वर्कप्लेस पर ईगो से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं और आपको परफॉर्मेंस से जुड़ी परेशानियों को भी संभालना पड़ सकता है। कोई सीनियर आपके रवैये की आलोचना कर सकता है, जिससे मानसिक तनाव हो सकता है। आपको कलीग के साथ बहस में नहीं पड़ने के लिए सतर्क रहना होगा। आपको टीम सेशन में नए आइडिया के साथ आने में भी सावधानी बरतनी चाहिए। यह उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो सेल्स, मार्केटिंग, ऐड, आर्किटेक्चर और डिजाइन से जुड़े हैं। बिजनेसमैन को प्रोडक्टिविटी से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। कुछ बिजनेसमैन व्यापार को नए क्षेत्रों में ले जाने के लिए सीरियस हो सकते हैं।

वृश्चिक आर्थिक राशिफल- आज धन का आगमन होगा। आप शेयर मार्केट में निवेश करने में माहिर हैं। महिलाएं फैमिली प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा पा सकती हैं। लीगल मामलों में भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे जो आपको समृद्धि दिला सकते हैं। कुछ बिजनेसमैन नई डील करेंगे। लेकिन धन से जुड़ी एक्टिविटी पर नजर रखना जरूरी है। आज पैसों के मामले में अपने दोस्तों और पार्टनरों पर भरोसा नहीं करें।

वृश्चिक सेहत राशिफल- स्ट्रेस को कंट्रोल में रखें और दिन की शुरुआत योग या ध्यान से करन चाहिए। हेल्दी रहने के लिए खूब पानी पिएं और जंक फ़ूड से बचें। आंखों से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं और कान में इन्फेक्शन के लिए भी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। महिलाओं को स्किन में इंफेक्शन हो सकता है, और बच्चों को भी आज बदन दर्द की शिकायत हो सकती है। बुजुर्गों को बस या ट्रेन में चढ़ते समय सावधानी बरतने की जरूरत है।

वृश्चिक राशि के गुण- शक्ति रहस्यवादी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: संदेहास्पद, जटिल, अधिकारवादी, अहंकारी, अतिवादी

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शारीरिक अंग: यौन अंग

राशि स्वामी: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : बैंगनी, काला

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: लाल मूंगा

वृश्चिक राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

उचित अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ

