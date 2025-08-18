वृश्चिक राशिफल 18 अगस्त : वृश्चिक राशि वाले आज दिनभर रहेंगे खुश, लव, करियर, फाइनेंस, सबकुछ रहेगा बढ़िया

Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आज कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधित समस्या नहीं होगी। आज आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी।

Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 18 अगस्त 2025: आज लव रिलेशनशिप में खुश रहेंगे। ऑफिस शेड्यूल काफी बीजी रहेगा। आर्थिक मामलों में अत्यधिक सावधान रहें। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पर्सनल लाइफ के प्रेशर को बाहर न दिखाएं। प्रोफेशनल चुनौतियों को आराम से सुलझाएं। आज कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधित समस्या नहीं होगी। आज आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी।

लव राशिफल- रिलेशनशिप में सरप्राइज की उम्मीद कर सकते हैं। आज आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है या आप एक्स लवर के पास वापस जा सकते हैं, जिससे आपते जीवन में खुशियां आएंगी। आज प्रेमी के साथ दिन के दूसरे भाग में समय व्यतीत करें और अपनी भावनाएं शेयर करें। इगो में आकर कोई भी फैसला न लें और इस बात का ध्यान रखें कि प्रेमी का मूड अच्छा रहे। लव अफेयर में किसी तीसरे व्यक्ति चाहे वो दोस्त हो या कोई रिश्तेदार, किसी भी तरह का निर्णय न लेने दें।

करियर राशिफल- आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की जाएगी। कोई उलझा हुआ कार्य आज आपको व्यस्त रखेगा लेकिन अंत में आपको सकारात्मक परिणाम ही मिलेगा। टीम के साथियों से चले आ रहे विवाद को सुलझा लें। कुछ लोग आज जॅाब इंटरव्यू के लिए भी जा सकते हैं। विद्यार्थी आज परीक्षा पास करने में सफल होंगे, हालांकि साइंस से संबंधित विषयों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बिजनेसमैन जो निर्माण, विनिर्माण, कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से हैं उन्हें आज सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।

आर्थिक राशिफल- आज समृद्धि आपकी साथी होगी। अतीत के आर्थिक मामलों को आज आप सुलझा पाएंगे। दिन का दूसरा भाग ज्वैलरी और इलेक्ट्रॅानिक चीजों को खरीदने के लिए भी अच्छा है। आज आप नई प्रोपर्टी भी खरीद सकते हैं। प्रोपर्टी को लेकर कुछ वाद-विवाद होने की संभावना भी है, जिस वजह से कानूनी विवादों से दूर ही रहें। नहीं तो आपको धन भी खर्च करना पड़ सकता है। बिजनेसमैन प्रमोटर्स के माध्यम से बिजनेस बढ़ाने के लिए धन जुटाने में सफल होंगे।

स्वास्थ्य राशिफल- आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा जिस वजह से आप कहीं घूमने का प्रोग्राम बना सकते हैं। विशेषकर एडवेंचरस स्थानों में। आपको वायरल फीवर, गले में खराश या पाचन संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। हालांकि इससे आपकी दिनचर्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी डाइट का ध्यान रखें और बैलेंस डाइट लें जिसमें प्रोटीन और विटामिन्स भरपूर मात्रा में हों। आज आप शराब का सेवन करना भी बंद कर सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com