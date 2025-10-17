Hindustan Hindi News
today scorpio horoscope 17 October 2025 aaj ka vrishchik rashifal future prediction
वृश्चिक राशिफल 17 अक्टूबर :वृश्चिक राशि वालों को आज होगा धन लाभ, नई प्रॉपर्टी खरीदने के भी बन रहे हैं योग

वृश्चिक राशिफल 17 अक्टूबर :वृश्चिक राशि वालों को आज होगा धन लाभ, नई प्रॉपर्टी खरीदने के भी बन रहे हैं योग

संक्षेप: Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से आज दिन अच्छा रहेगा। पुराने इन्वेस्टमेंट से पैसा मिल सकता है।

Fri, 17 Oct 2025 06:21 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 17 अक्टूबर 2025: प्यार के रिश्तों में किसी विवाद को सुलझाते वक्त संभलकर चलें। ऑफिस का माहौल थोड़ा उलझा रहेगा लेकिन काम के लिहाज से प्रोडक्टिव रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खुशहाली के साथ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के मौके मिलेंगे। आज पार्टनर के साथ ज्यादा वक्त बिताएं। प्यार जताएं और पुराने मतभेद खत्म करें। ऑफिस में आने वाली चुनौतियों को संभालें, इससे आपकी क्षमता साबित होगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं।

लव राशिफल: रिश्ते को बनाए रखना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। दिन के पहले भाग में हल्की टेंशन या बहस हो सकती है, लेकिन कोशिश करें कि मामला शाम तक न खिंचे। बैठकर बात करें और गलतफहमी दूर करें। सिंगल फीमेल्स को आज किसी फंक्शन में प्रपोजल मिल सकता है। जो लोग रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वे आज पैरेंट्स से बात कर सकते हैं। शादीशुदा महिलाओं के लिए आज कंसीव करने का योग भी है।

करियर राशिफल: ऑफिस में आपका परफॉर्मेंस पॉजिटिव रिजल्ट देगा। सीनियर्स के साथ इगो क्लैश हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको नई जिम्मेदारियां और पोजीशन मिल सकती हैं। टीम मीटिंग्स में अपने आइडियाज खुलकर दें। मैनेजमेंट आपकी काबिलियत को पहचान लेगा। बिजनेस डेवलपमेंट और सेल्स से जुड़े लोगों के लिए दिन काफी बिजी रहेगा। लॉयर्स और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स को आज कुछ कॉम्प्लेक्स केस मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। बिजनेसमेन नए वेंचर शुरू करने की प्लानिंग कर सकते हैं।

आर्थिक राशिफल: आर्थिक रूप से आज दिन अच्छा रहेगा। पुराने इन्वेस्टमेंट से पैसा मिल सकता है। दिन का दूसरा भाग किसी दोस्त या भाई-बहन के साथ पैसों से जुड़ा मसला सुलझाने के लिए अच्छा रहेगा। पुराने निवेश से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, जिससे आप किसी बिजनेस में ट्राय करने के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान या नई प्रॉपर्टी खरीदने का योग भी है। बिजनेसमेन को प्रमोटर्स के जरिए फंड मिलने की संभावना भी है।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत में कोई बड़ी दिक्कत नहीं रहेगी। आंखों और कान से जुड़ी परेशानियों से राहत मिलेगी। बच्चों को वायरल फीवर, गले में दर्द या डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। डाइट पर ध्यान देना जरूरी है। महिलाओं को माइग्रेन की शिकायत हो सकती है और बुजुर्गों को नींद से जुड़ी परेशानी रह सकती है। आज से जिम या योगा क्लास जॉइन करने की शुरुआत के लिए भी अच्छा दिन है।

