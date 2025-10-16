Hindustan Hindi News
वृश्चिक राशिफल 16 अक्टूबर : वृश्चिक राशि वालों को होगा धन लाभ, नया वाहन खरीदने के भी बने रहे हैं योग

संक्षेप: Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आज वृश्चिक राशि वालों को विभिन्न स्तोत्रों से धन लाभ हो सकता है।

Thu, 16 Oct 2025 06:16 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 16 अक्टूबर 2025: रिश्ते में कड़वे शब्दों से बचें। काम पर नई जिम्मेदारियां आपको खुश और सक्रिय रखेंगी। सुरक्षित निवेश विकल्पों पर विचार करें और सेहत ठीक रहेगी। प्यार में खुशनुमा पल खोजें, इससे अच्छे नतीजे मिलेंगे। प्रोफेशनल जिंदगी में सफलता मिलेगी। आज के दिन धन और स्वास्थ्य दोनों आपके साथ रहेंगे।

लव राशिफल: दिन का दूसरा भाग प्यार के मामलों में अहम रहेगा। गुस्से पर काबू रखें और बहस के दौरान आक्रामक रवैया न अपनाएं। महिलाओं के लिए प्रेम संबंधों में कुछ सकारात्मक मोड़ आ सकते हैं। हालांकि, कुछ रिश्ते अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। पुरुष जातकों की मुलाकात किसी पुराने प्यार से हो सकती है, जिससे पुराना रिश्ता फिर से जाग उठेगा। मगर विवाहित पुरुषों को किसी भी ऐसे आकर्षण से दूर रहना चाहिए, जो उनके वैवाहिक जीवन पर असर डाल सकता है।

करियर राशिफल: छोटी-छोटी अहं की बातें कामकाज पर असर डाल सकती हैं, इसलिए ऑफिस की राजनीति से दूरी रखें। सीनियर्स का साथ मिलेगा। जो लोग बैंकिंग या अकाउंटिंग से जुड़े हैं, उन्हें थोड़ा तनाव रह सकता है। आज नया काम शुरू करने या किसी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए दिन अच्छा है। जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मेहनत अधिक करनी चाहिए। कपड़ा, जूते, खाना, ऑटोमोबाइल, दवा और इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े कारोबार करने वालों को अच्छे मुनाफे के संकेत हैं।

आर्थिक राशिफल: आज आपको अलग-अलग स्रोतों से धन प्राप्त हो सकता है। शेयर बाज़ार में सफलता मिलेगी। महिलाएं प्रॉपर्टी या जमीन-जायदाद से भी अच्छा फायदा कमा सकती हैं। कोई रिश्तेदार या भाई-बहन आर्थिक मदद मांग सकता हैं। मदद करें, लेकिन ध्यान रखें कि पैसा समय पर वापस मिले। आज इलेक्ट्रॉनिक सामान या नई कार खरीदने का भी शुभ योग है।

स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन काम और निजी जीवन के बीच संतुलन ज़रूरी है। भारी सामान उठाते वक्त सावधानी रखें। कोल्ड ड्रिंक की जगह ताजा जूस लें। कुछ पुरुषों को त्वचा या आंखों में इंफेक्शन हो सकता है। वायरल बुखार, गले में दर्द या पाचन से जुड़ी हल्की दिक्कतें भी हो सकती हैं। अगर आपके आस-पास नकारात्मक सोच वाले लोग हैं तो उनसे दूरी बनाकर रखें।

