Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़today scorpio horoscope 13 October 2025 aaj ka vrishchik rashifal future prediction

वृश्चिक राशिफल 13 अक्टूबर : वृश्चिक राशि वाले आज पैसों के मामले में दिखाएं समझदारी, धन की करें बचत

Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आज वृश्चिक राशि वालों को धन की बचत करने की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 06:29 AM
share Share
Follow Us on
वृश्चिक राशिफल 13 अक्टूबर : वृश्चिक राशि वाले आज पैसों के मामले में दिखाएं समझदारी, धन की करें बचत

Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 13 अक्टूबर 2025: आज आपकी इन्ट्यूशन यानी अंदर की समझ काफी तेज रहेगी। जब किसी चीज को लेकर मन में उलझन हो, तो दिल की आवाज सुनें। सच्ची बातें करें, छोटे-छोटे काम पूरे करें और खुद के लिए थोड़ा सेल्फ केयर रखें। इससे कॉन्फिडेंस और हिम्मत दोनों बढ़ेंगी। दिन साफ दिशा लेकर आया है। अपने इन्ट्यूशन पर भरोसा रखें। करीबी लोगों से खुलकर बात करें और अधूरे काम निपटाएं। शांत रहकर किया गया हर छोटा कदम आगे बढ़ने का रास्ता बनाएगा। बस भावनाओं को काबू में रखें और आने वाले मौकों के लिए तैयार रहें।

लव राशिफल: आज प्यार का माहौल थोड़ा धीमा रहेगा लेकिन गहराई से जुड़ा रहेगा। अगर सिंगल हैं तो कोई ऐसा इंसान नजर आ सकता है जो आपकी सोच और वैल्यूज से मेल खाता हो। आराम से बात शुरू करें और भरोसे को वक्त दें। अगर रिलेशनशिप में हैं तो साथी से खुलकर दिल की बातें करें। बिना जजमेंट किए प्रेमी की बातें सुनें। छोटे-छोटे जेस्चर बहुत मायने रखेंगे। पार्टनर को परखने या कंट्रोल करने की कोशिश न करें। थोड़ा स्टीडी सपोर्ट और सुकून भरा साथ रिश्ते को और मजबूत करेगा।

करियर राशिफल: काम के मोर्चे पर आज आपका फोकस गजब रहेगा। मुश्किल हालात भी ठंडे दिमाग से संभाल लेंगे। प्रोजेक्ट्स को छोटे हिस्सों में बांटें और टीम के साथ प्रोग्रेस शेयर करें। अगर कोई गलती दिखे तो उसे ईमानदारी से सुधारें। इससे रिस्पेक्ट बढ़ेगी। ऐसे काम चुनें जहां आपका ध्यान और लगन दिखे। जरूरत से ज्यादा काम अपने ऊपर न लें। शांत रहकर और साफ प्लानिंग आने वाले दिनों में आपको नई पहचान दिलाएगी।

Astrology in Hindi, Religion News, Spiritual, हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा, राशिफल - Hindustan

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामलों में आज समझदारी जरूरी है। हाल के बिल, सब्स्क्रिप्शन या छोटे खर्च देखें। कुछ बचत हो सकती है। अगर किसी बड़े इन्वेस्टमेंट या खरीदारी की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी न करें। भरोसेमंद दोस्त या एडवाइजर से राय जरूर लें। थोड़ी-थोड़ी बचत से बड़ा फर्क पड़ेगा। बिना लिखित समझौते के बड़े पैसे उधार न दें। सोच-समझकर उठाए गए केयरफुल स्टेप्स आने वाले समय में फाइनेंस को स्थिर रखेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज शरीर और मन दोनों का ख्याल रखना जरूरी है। पूरी नींद लें, हल्का खाना खाएं और थोड़ी वॉक या स्ट्रेचिंग करें। कुछ मिनट ब्रीदिंग या मेडिटेशन करने से मन शांत रहेगा और फोकस बढ़ेगा। अगर थकान महसूस हो तो भारी वर्कआउट से बचें। हल्का योगा या सैर बेहतर रहेगी। दिन भर पानी पीते रहें और थकान होने पर आराम जरूर करें। छोटे-छोटे अच्छे रुटीन आने वाले दिनों में सेहत को और मजबूत करेंगे।

ये भी पढ़ें:संतान की रक्षा और लंबी उम्र के लिए…अहोई अष्टमी पर शेयर करें ये खूबसूरत मैसेज

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Scorpio Vrishchik Rashifal Aaj Ka Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने