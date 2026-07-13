वृश्चिक राशिफल 13 जुलाई 2026: आज ऑफर को देखकर तुरंत फैसला न लें, इन 3 चीजों को बचाकर चलें
Vrishchik Rashifal Today 13 July 2026: आज वृश्चिक राशि वालों को बहस, जल्दबाजी और अनावश्यक जोखिम से दूरी रखनी होगी। अपने काम पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा। पढ़ें आज का वृश्चिक राशि का विस्तृत राशिफल।
Scorpio Horoscope Today 13 July 2026, आज का वृश्चिक राशिफल: यह दिन थोड़ा संभलकर चलने का संकेत देता है। बाहर आते-जाते समय और काम करते समय ध्यान रखना जरूरी रहेगा। मन पर अनावश्यक दबाव या बिना वजह की टेंशन हावी हो सकती है। कुछ खबरें या किसी की कही बात आपको निराश कर सकती हैं, लेकिन हर बात को अंतिम सच मानने की जरूरत नहीं है। कई बार अधूरी जानकारी भी मन खराब कर देती है। इसलिए पहले तथ्य समझें, फिर प्रतिक्रिया दें। रोजमर्रा के काम सामान्य गति से चलेंगे, मगर अंदर ही अंदर बेचैनी बनी रह सकती है। किसी पुराने मुद्दे को बार-बार सोचने से दिन भारी लग सकता है। ग्रहों का संकेत है कि गहरी बातों को आज बहुत ज्यादा कुरेदने के बजाय व्यावहारिक रहना बेहतर होगा। अगर आप अपने समय, शब्द और ऊर्जा को बचाकर चलें तो दिन ठीक-ठाक निकल जाएगा। बहस, जल्दबाजी और अनावश्यक जोखिम से दूरी रखनी होगी। अपने काम पर ध्यान देना और सीमित दायरे में रहना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में तालमेल बनाए रखने के लिए धैर्य जरूरी है। जीवनसाथी या साथी की बात काटने, पुरानी शिकायतें निकालने या व्यंग्य करने से दूरी बढ़ सकती है। सामान्य बात भी गलत अर्थ ले सकती है, इसलिए साफ और शांत संवाद रखें। प्रेम संबंधों में दिन औसत रह सकता है। बहुत बड़ी उम्मीदें रखने के बजाय सहज मिलना-जुलना बेहतर रहेगा। अगर मन में शंका है तो सीधे पूछें, पर बहस का रूप न दें। परिवार में भी किसी संवेदनशील विषय पर चुप्पी और समझदारी दोनों साथ रखनी पड़ सकती है। देर शाम तक माहौल कुछ नरम हो सकता है।
शिक्षा और करियर
कामकाज में गोपनीयता, कागजी जांच और प्रक्रिया की सावधानी जरूरी रहेगी। जल्दबाजी में भेजे गए मेल, अधूरा डेटा या बिना पढ़े मंजूरी देना बाद में परेशानी दे सकता है। जो लोग रिसर्च, फाइनेंस, बीमा, कागजी काम, ऑडिट या गहराई से जांच वाले क्षेत्र में हैं, उन्हें अतिरिक्त सतर्कता से लाभ होगा। ऑफिस में किसी की बात से परेशान होने के बजाय अपने हिस्से का काम मजबूत रखें। छात्रों के लिए ध्यान टिकाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन रिविजन करने पर अच्छा परिणाम मिलेगा। गुरु का सहारा यह बताता है कि सही सलाह लेने से उलझन कम होगी। किसी अनुभवी व्यक्ति से छोटी-सी बात भी आज दिशा दे सकती है।
धन और वित्त
निवेश के मामले में सावधानी रखें। नया जोखिम लेने, जल्द लाभ की उम्मीद करने या बिना जांच पैसा लगाने से बचना बेहतर रहेगा। साझा धन, परिवार के खर्च, टैक्स, बीमा या दस्तावेज से जुड़ी बातों में दोबारा जांच करें। किसी ऑफर को देखकर तुरंत निर्णय न लें। जरूरी खरीद हो तो तुलना करके करें। आज पैसे बचाना, भुगतान का क्रम ठीक करना और पुराने खर्चों का हिसाब बनाना ज्यादा उपयोगी रहेगा। उधार देने या लेने में भी साफ शर्तें रखें।
स्वास्थ्य और कल्याण
तनाव शरीर की ऊर्जा कम कर सकता है। चलते समय, वाहन चलाते समय और मशीन या औजार से काम करते समय ध्यान रखें। बहुत देर खाली पेट रहने या भारी भोजन लेने से सुस्ती महसूस हो सकती है। हल्का भोजन, पर्याप्त पानी और थोड़ी स्ट्रेचिंग दिन को संतुलित रखेगी। मन ज्यादा भरे तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना अच्छा रहेगा।
आज की सलाह: बहस टालें, गति धीमी रखें और हर जरूरी कागज दोबारा देखकर आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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