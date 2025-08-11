today scorpio horoscope 11 august 2025 aaj ka vrishchik rashifal future prediction वृश्चिक राशिफल 11 अगस्त : वृश्चिक राशि वालों को आज भाग्य का मिलेगा साथ, आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
वृश्चिक राशिफल 11 अगस्त : वृश्चिक राशि वालों को आज भाग्य का मिलेगा साथ, आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी

Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आज लव, करियर, हेल्थ और आर्थिक मामलों में भाग्य साथ देगा। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन बनाए रखें।

Mon, 11 Aug 2025
Scorpio Horoscope Today, वृश्चिक राशिफल 11 अगस्त 2025: जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करें। परिस्थिति के अनुकूल ढलने की कोशिश करें। अतीत को भूलकर लाइफ में आगे बढ़ें। लव, करियर, हेल्थ और आर्थिक मामलों में भाग्य साथ देगा। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन बनाए रखें।

लव राशिफल : रिश्तों में प्यार और रोमांस बढ़ेगा। साथी से अपने इमोशन्स शेयर करें। उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। रिलेशनशिप की दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करें। पार्टनर के साथ सुहाने पलों को यादगार बनाएं। उनका ख्याल रखें। साथी का सम्मान करें। उन्हें थोड़ा पर्सनल स्पेस दें । इससे रिश्तों में आपसी समझ और तालमेल बेहतर होगा। आज शाम तक पार्टनर के साथ वीकेंड वेकेशन का प्लान बना सकते हैं या रोमांटिक डेट पर जा सकते हैं।

करियर राशिफल : प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के भरपूर अवसर मिलेंगे। ऑफिस में अपने स्किल और टैलेंट का प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहें। बिजनेसमेन को व्यापार में बढ़ोत्तरी के कई मौके मिलेंगे। ऑफिस गॉसिप से दूर रहें। व्यर्थ के वाद-विवाद से बचें। आज ऑफिस पॉलिटिक्स का असर आपके कार्यों पर पड़ सकता है। इसलिए अपने सभी टास्क बड़ी सावधानी से हैंडल करें। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल होगी।

आर्थिक राशिफल : आर्थिक मामलों में ज्यादा मुश्किलें नहीं रहेंगी। आय के अलग-अलग स्त्रोतों से धन लाभ होगा। पिछले निवेशों से अच्छा रिटर्न मिलेगा। कुछ जातक घर मरम्मत कराने या नया घर खरीदने का प्लान बना सकते हैं। बिजनेसमेन को पार्टनरशिप के साथ व्यापार में बढ़ोत्तरी का अवसर मिलेगा। आज घर की जरूरी चीजों की भी खरीदारी करने का शुभ दिन है। आज धन का लेन-देन करने से बचें।

स्वास्थ्य राशिफल : स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ऑफिस में कार्यों का ज्यादा स्ट्रेस न लें। अपनी डाइट पर ध्यान दें। नई फिजिकल एक्टिविटीज में शामिल हों। अपने डेली रूटीन से थोड़ा ब्रेक लें। फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दें। रोजाना योगा या मेडिटेशन करें। इससे आप स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहेंगे। साथ ही मन प्रसन्न रहेगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

