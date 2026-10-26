वृश्चिक राशिफल (26 अक्टूबर): बिना तैयारी आय का स्रोत बदलने का निर्णय न लें, जानें शुभ रंग और अंक

वृश्चिक राशि का आज दिन कैसा रहेगा: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन धन संबंधी, करियर, परिवार और सेहत के मामलों में अच्छा रहेगा या सामने आएंगे उतार-चढ़ाव। जानें एस्ट्रोलॉजर अनीता बरनवाल से।

26 अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि के छठे भाव में रहेगा। बिखरी जिम्मेदारियों को क्रम देने और छोटी व्यावहारिक समस्याओं पर काम करने से दिन संभालना आसान हो सकता है। बड़े काम में उलझन हो तो पहले उसका स्पष्ट हिस्सा चुनें, ताकि आगे की जरूरत समझ आए। हर बाधा तुरंत दूर होने की अपेक्षा न रखें। शनि मीन राशि के पांचवें भाव में वक्री हैं। पढ़ाई, बच्चों की जिम्मेदारियों और रचनात्मक काम में नियमित मेहनत तथा समय देना महत्वपूर्ण रहेगा। उत्साह को ऐसी व्यवस्था में बदलें जिसे निभाना संभव हो। दूसरों की प्रगति देखकर अपनी तैयारी का मूल्य कम न आंकें।

वृश्चिक राशि का आज करियर और शिक्षा गुरु कर्क राशि के नौवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। अध्ययन, योग्य मार्गदर्शन और विषय का व्यापक अर्थ समझने में सहायता की गुंजाइश है, लेकिन मदद या सफलता निश्चित नहीं है। नौकरी में प्रक्रिया समझकर किया गया काम आत्मविश्वास का व्यावहारिक आधार बन सकता है। रिपोर्ट तैयार करनी हो तो निष्कर्ष के साथ उसका आधार भी स्पष्ट रखें। कारोबार में दूर के ग्राहक से चर्चा हो तो पहले जरूरत, खर्च और उपलब्ध साधन जानें। बातचीत का अर्थ यात्रा तय होना नहीं है। मंगल कर्क राशि के नौवें भाव में नीच स्थिति में हैं। किसी सलाह को तुरंत खारिज करने के बजाय उसके तथ्य पूछना बेहतर रहेगा। विद्यार्थी याद किए उत्तर लिखकर जांचें। खेल या प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले तकनीक और अभ्यास पर ध्यान दें, सम्मान मिलने की उम्मीद को तैयारी का विकल्प न बनाएं।

वृश्चिक राशि का आज धन और वित्त राहु कुंभ राशि के चौथे भाव में और केतु सिंह राशि के दसवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी घरेलू संतोष और पेशेवर जुड़ाव के बीच आर्थिक प्राथमिकताएं स्पष्ट करने को कहती है। घर की सुविधा पर खर्च से पहले उपयोगिता और नियमित लागत दोनों देखें। काम से असंतोष हो तो बिना तैयारी आय का स्रोत बदलने का निर्णय न लें। बुध तुला राशि के बारहवें भाव में वक्री हैं। पुराने बिल, सदस्यता और खर्च के विवरण की समीक्षा उपयोगी हो सकती है। कोई भुगतान अटका हो तो संबंधित दस्तावेज के साथ पूछताछ करें। संभावित अतिरिक्त आमदनी के बजाय उपलब्ध रकम के अनुसार बजट बनाएं। उधार की अवधि और शर्त समझे बिना हामी न भरें।

वृश्चिक राशि का आज प्रेम और रिश्ते काम निपटाने की व्यस्तता में बातचीत केवल निर्देशों तक सीमित न होने दें। घर में किसी की बात पूरी सुनना भी जरूरी है। यदि बच्चों की पढ़ाई या गतिविधि पर चर्चा करनी है, तो एक स्पष्ट जरूरत से शुरुआत करें। हर कमी एक साथ गिनाने के बजाय उनके अनुभव को समझें। साथी के साथ घरेलू जिम्मेदारी बांटते समय दोनों की उपलब्धता देखें। किसी पारिवारिक कार्यक्रम का निमंत्रण मिले तो अपनी सुविधा के अनुसार उत्तर दें। शामिल होना संभव न हो तो विनम्रता से बता सकते हैं। नए परिचय में सहज रहें, लेकिन निजी जानकारी साझा करने में जल्दबाजी न करें। मतभेद होने पर व्यक्ति के स्वभाव के बजाय उसी मुद्दे पर बात रखें।

वृश्चिक राशि का आज स्वास्थ्य और कल्याण भोजन, नींद और काम के बीच सामान्य नियमितता बनाए रखने की कोशिश करें। दिनचर्या सुधारने के लिए बहुत बड़ी योजना जरूरी नहीं है। छोटे विराम रखें और लगातार स्क्रीन देखने पर आंखों को आराम दें। व्यायाम या खेल में अपनी मौजूदा क्षमता के अनुसार अभ्यास करें। किसी काम को पूरा करने के लिए आराम पूरी तरह छोड़ना उचित नहीं होगा। उपचार चल रहा हो तो चिकित्सक की सलाह का पालन करें। थकान को अनदेखा न करें, लेकिन केवल उससे किसी गंभीर स्थिति का अनुमान भी न लगाएं। लक्षण बने रहें या रोजमर्रा के काम में परेशानी हो तो योग्य चिकित्सकीय सलाह लें।

वृश्चिक राशि शुभ अंक टुडे ९

वृश्चिक राशि का आज शुभ रंग लाल

शुभ मुहूर्त वृश्चिक राशि अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

वृश्चिक राशि आज क्या करें लंबित कामों में वह काम चुनें जिसके पूरा होने से अगला चरण खुल सके। जरूरी कागज एक जगह रखें। पढ़ाई या अभ्यास के अंत में अपनी गलतियां लिखें और अगली बैठक में उन्हीं को पहले जांचें।