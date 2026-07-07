धनु राशिफल 7 जुलाई 2026: आज परिवार से मिली सलाह को न लें हल्के में, आर्थिक रूप से मिलेगी राहत
Dhanu Rashifal Today 7 July 2026: आज धनु राशि वालों को मंगल ग्रह मेहनती बना रहा है, इसलिए मुश्किल कामों से पीछे नहीं हटें। जानें आज कैसी रहेगी धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति, करियर, पारिवारिक स्थिति और सेहत।
Sagittarius Horoscope Today 7 July 2026, आज का धनु राशिफल: मन को राहत देने वाला दिन बन सकता है। जिन बातों ने पिछले दिनों बेचैन किया था, उनमें धीरे-धीरे रास्ता दिखेगा। घर, परिवार, आराम, निजी समय और भावनात्मक सुरक्षा की जरूरत आज ज्यादा महसूस होगी। अगर आप लगातार बाहर के कामों में उलझे रहे हैं, तो थोड़ा रुककर घरेलू मामलों को देखना उपयोगी रहेगा। माता या परिवार के किसी बड़े सदस्य से बातचीत सहारा दे सकती है। घर में साफ-सफाई, साज-सज्जा, मरम्मत, जरूरी खरीद या किसी छोटे पारिवारिक आयोजन की संभावना है। चंद्रमा और शनि का असर आपको भीतर से गंभीर रख सकता है, लेकिन यही गंभीरता आपको सही प्राथमिकता तय करने में मदद करेगी। दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ बैठना अच्छा लगेगा। किसी पुरानी चिंता का बोझ हल्का होता महसूस होगा। अगर वाहन, सुविधा या घर से जुड़ी योजना सोच रहे हैं, तो जल्दबाजी के बजाय तुलना करके आगे बढ़ें। दिन भावनात्मक भी है और उपयोगी भी।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में अपनापन बढ़ाने का अच्छा समय है। साथी के साथ शांत माहौल में बात करने से मन की गांठें ढीली हो सकती हैं। अगर दोनों के बीच काम और समय को लेकर दूरी बनी थी, तो आज साथ बैठकर सरल समाधान निकाला जा सकता है। परिवार को समय देना प्रेम जीवन के लिए भी सहायक रहेगा, क्योंकि मन स्थिर होने पर बातचीत बेहतर होती है। अविवाहित लोग किसी भरोसेमंद व्यक्ति के जरिए दिलचस्प बातचीत शुरू कर सकते हैं। माता-पिता या घर के बड़े लोगों की राय रिश्ते के मामले में उपयोगी लग सकती है। जिद से नहीं, नरमी से बात आगे बढ़ेगी।
शिक्षा और करियर
कामकाज में बहुत तेज छलांग वाला दिन नहीं, लेकिन मजबूत आधार बनाने वाला जरूर है। पढ़ाई करने वालों को घर का शांत वातावरण मदद देगा। रिविजन, लिखित अभ्यास, पुराने नोट्स देखना और अधूरे विषय पूरे करना अच्छे रहेंगे। नौकरीपेशा लोग अपने काम को व्यवस्थित करके राहत पाएंगे। ऑफिस में पर्दे के पीछे की तैयारी, दस्तावेज, प्रक्रिया, सिस्टम या समन्वय वाले काम अच्छे से हो सकते हैं। मंगल आपको मेहनती बना रहा है, इसलिए कठिन काम से पीछे हटने की जरूरत नहीं। हां, बुध के प्रभाव से संवेदनशील विषयों पर बात करते समय शब्द सावधानी से चुनें। बिजनेस वालों के लिए पारिवारिक सहयोग या पुराना संपर्क उपयोगी साबित हो सकता है। बाहर से चमक भले कम दिखे, पर जड़ मजबूत करना ही आज की उपलब्धि है।
धन और वित्त
आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ी राहत मिल सकती है। बचत बढ़ाने की सोच मजबूत होगी और आप खर्चों को ज्यादा साफ नजर से देख पाएंगे। घर, वाहन, सुविधा, परिवार या माता से जुड़ी जरूरतों पर पैसा लग सकता है। अगर परिवार की ओर से सहयोग या सलाह मिलती है, तो उसे हल्के में न लें। बड़ी खरीद के लिए तुलना, कागज और शर्तें ध्यान से समझें। उधार लेकर दिखावे का खर्च बढ़ाना ठीक नहीं होगा। धीरे और सोच-समझकर किया गया वित्तीय कदम ज्यादा टिकाऊ रहेगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
मानसिक आराम की जरूरत आज सबसे ज्यादा है। नींद पूरी न होने पर चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। घर का भोजन, समय पर पानी और हल्की स्ट्रेचिंग आपको संतुलित रखेगी। अगर मन भारी लगे, तो भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। लगातार स्क्रीन देखने या देर रात तक जागने से बचें। आराम और जिम्मेदारी के बीच सही तालमेल बना रहेगा तो ऊर्जा भी बेहतर रहेगी।
आज की सलाह: घर और मन दोनों को थोड़ा समय दें, बाकी काम फिर ज्यादा आसानी से होंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र