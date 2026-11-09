आज का धनु राशिफल (9 नवंबर):आज लगाया गया धन कठिन समय में बनेगा सहारा, निवेश शुभ रहेगा

Dhanu rashi rashifal today: धनु के लिए निवेश का दिन अनुकूल है। मित्र की अच्छी खबर मिलेगी, अचानक अतिथि आने के योग हैं और अधिक मेहनत से बचना होगा।

भविष्य की जरूरत के लिए रकम लगाने का फैसला आज आपकी प्राथमिकता रहेगा। निवेश के लिए दिन बहुत शुभ है और आज लगाया गया धन कठिन समय में सहारा बनने के संकेत देता है। आने वाले दिनों को लेकर मन में सुरक्षा की चाह रहेगी। पैसे के उपयोग पर आपकी सोच आगे की जरूरत से जुड़ेगी। किसी मित्र की अच्छी खबर मिलेगी और लोगों से मिलने का मन होगा। आपकी बोली में मिठास रहेगी, जिससे बातचीत का असर बढ़ेगा। घर में अचानक मेहमान आने की संभावना है। अपने काम के बीच लोगों के लिए जगह निकालने की बात सामने होगी। आज संपर्कों की गर्माहट और भविष्य की आर्थिक तैयारी साथ चलेंगे। अपनों के बीच उठना-बैठना मन को अच्छा लगेगा।

धनु राशि आज का करियर और शिक्षा काम में अपनी पहल बढ़ाने की इच्छा होगी। कुंभ राशि के तीसरे भाव में राहु आगे बढ़ने की तीव्र चाह देगा और किसी नए विषय में अचानक रुचि जगाएगा। इसके साथ बेचैनी भी रहेगी। दफ्तर में अपनी बात कहने का तरीका संपर्क बनाने में उपयोगी रहने की संभावना है। किसी साथी से बातचीत में अपना विचार अधिक सहजता से रख पाएंगे। विद्यार्थी किसी नए विषय की ओर खिंचाव महसूस करेंगे। पहले से चल रही तैयारी और नई रुचि के बीच ध्यान बंटेगा। प्रयास करने का उत्साह रहेगा, हालांकि उससे तुरंत बड़ा परिणाम मिलने का दावा नहीं है। अपने मुख्य काम का एक हिस्सा पूरा करके अगला काम उठाएं। परिचितों से संवाद में आपकी सक्रियता बनी रहेगी और बातचीत का स्वर आत्मीय होगा।

धनु राशि आज की आर्थिक स्थिति निवेश के लिहाज से दिन खासा अनुकूल है। भविष्य के लिए सुरक्षित की गई रकम जरूरत पड़ने पर मददगार रहने के संकेत हैं। आज आर्थिक फैसले में दूर की उपयोगिता प्रमुख रहेगी। पूरे दिन चंद्रमा तुला राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा। इससे आमदनी का विषय ध्यान में होगा और मित्रों से मेलजोल अच्छा रहेगा। परिचितों की अच्छी खबर आर्थिक सोच के बीच उत्साह जोड़ेगी। कन्या राशि के दसवें भाव में वक्री शुक्र नीच राशि में है। इससे स्नेह जताने और सुख-सुविधा पर खर्च की इच्छा उभरेगी। अपने शौक के लिए रकम निकालने का मन होगा। निवेश की राशि अपनी आर्थिक क्षमता मकर देखकर तय करें। आज बचत की उपयोगिता और खर्च का आकर्षण दोनों साफ महसूस होंगे।

धनु राशि आज के प्रेम और रिश्ते आपकी मीठी बोली विपरीत लिंग के व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करेगी। बातचीत में सहजता रहेगी और अपने मन की बात कहना अच्छा लगेगा। प्रेम संबंध में संवाद का स्वर आत्मीय होगा। रोज की बात भी आपके कहने के ढंग से खास लगेगी। मित्र की खुशी आपके मन को हल्का करेगी और मेलजोल में अपनापन रहेगा। घर पर अचानक अतिथि आने के योग हैं। उनके आने पर बातचीत बढ़ेगी और परिवार का ध्यान मेजबानी की ओर जाएगा। बड़े मेहमानों से आशीर्वाद मिलने की संभावना है। स्वागत में शामिल होना आपको अच्छा लगेगा। मेहमान आएं तो उनके साथ बैठकर बात करें। आज आपके व्यवहार में गर्माहट रहेगी और लोगों के बीच आपकी बोली का असर साफ दिखाई देगा।

धनु राशि आज स्वास्थ्य राशिफल अधिक मेहनत से स्वास्थ्य प्रभावित होने की संभावना है। काम और मेलजोल में उत्साह रहने से अपनी थकान पर ध्यान देर से जाएगा। यह आज की साफ चेतावनी है कि क्षमता से अधिक जोर न लगाएं। कई काम अपने हाथ में लेने की इच्छा आराम की गुंजाइश घटाएगी। किसी नई रुचि में जुटे रहने से भी थकावट बढ़ने के संकेत हैं। रोज के काम पूरे करने का उत्साह अच्छा रहेगा, मगर शरीर को खींचने से असुविधा होने की संभावना है। काम के बीच छोटा विश्राम रखें। अपनी गति संभालने पर दिन की अच्छी बातचीत में शामिल होना अधिक सहज रहेगा। आराम के लिए जगह निकालने का अवसर आपके पास रहेगा।

शुभ अंक ९

शुभ रंग लाल

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें भविष्य की जरूरत के लिए अलग रखी रकम का निवेश सोच-समझकर तय करें।

क्या न करें अचानक जागे शौक पर निवेश के लिए रखी राशि खर्च न करें।