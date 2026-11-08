आज का धनु राशिफल (8 नवंबर): अच्छी खबर से आज मन खुश होगा, घर खरीदने का अंतिम फैसला टालें
Dhanu rashi rashifal today: आज धनु राशि वालों को करियर, वित्त, स्वास्थ्य और सेहत में किस तरह के परिणाम मिलेंगे। पढ़ें धनु राशि का विस्तृत राशिफल।
किसी मित्र की अच्छी खबर से आज मन खुश होगा और लोगों से जुड़ने की इच्छा बढ़ेगी। संपर्कों की दुनिया में हलचल रहेगी, हालांकि आर्थिक दिन औसत रहेगा। आमदनी इतनी रहने के संकेत हैं कि खर्च संभल जाएं। कारोबार की चाल स्थिर रहेगी। प्रेम संबंधों में अच्छी बात सामने आएगी और अपनेपन का एहसास बढ़ेगा। किसी लंबी यात्रा के रद्द होने की संभावना है, जिससे बनी हुई योजना बदलनी पड़ सकती है। घर खरीदने पर विचार चल रहा है तो फैसला टालना बेहतर रहेगा। आज दिन की असली ताकत बातचीत और साथ मिलने में है। किसी परिचित से बात करके मन का बोझ हल्का होगा। अपनी स्थिति को लेकर बहुत बड़ी छलांग की भावना नहीं होगी, फिर भी आसपास का सहयोग दिन को संतुलित बनाए रखेगा।
धनु राशि करियर राशिफल
विद्यार्थियों को किसी सहपाठी की मदद मिलने की संभावना है। जिस विषय पर अकेले बैठकर उलझन हो रही थी, उस पर बातचीत से समझ बढ़ने के योग हैं। गुरु सिंह राशि के नौवें भाव में मार्गी है। यह अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन और सीखने में सहारा देता है। यात्रा और भाग्य के विषय भी आपके पक्ष में झुकते हैं। फिर भी आज प्रस्तावित लंबी यात्रा रद्द होने की अलग संभावना बनी हुई है। तुला राशि के ग्यारहवें भाव में वक्री बुध बातचीत और संदेशों को काम तथा पढ़ाई से जोड़ेगा। पुरानी चर्चा फिर सामने आ सकती है। कारोबार स्थिर रहेगा और रोज के काम अपनी परिचित गति से चलेंगे। किसी सहपाठी या अनुभवी व्यक्ति से एक स्पष्ट सवाल पूछें। आज समझ बढ़ाने वाली बातचीत महत्वपूर्ण रहेगी, जबकि बड़े परिणामों के लिए अभी अपनी प्रक्रिया जारी रखनी होगी।
धनु राशि आर्थिक स्थिति
आमदनी और खर्च के बीच संतुलन रहने के संकेत हैं। जरूरतें पूरी होने लायक रकम का प्रवाह रह सकता है, लेकिन अतिरिक्त बचत की बहुत बड़ी उम्मीद रखना ठीक नहीं होगा। कारोबार में स्थिरता का अर्थ आज नियमित कामकाज रहेगा। किसी नए संपर्क से बातचीत होने पर भी उसे तुरंत बड़ी कमाई मान लेना जल्दबाजी होगी। पूरे दिन चंद्रमा तुला राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा। इससे आमदनी और मित्रों की बात प्रमुख होगी तथा मेलजोल अच्छा रहेगा। आर्थिक चर्चा में किसी परिचित का नजरिया सुनने को मिलेगा। साफ चेतावनी है कि आज घर खरीदने का अंतिम फैसला टालें। उपलब्ध रकम और भविष्य की जरूरतों पर शांत ढंग से विचार करने का अवसर रहेगा।
धनु राशि लव राशिफल
प्रेम जीवन में सकारात्मक माहौल रहेगा। बातचीत में अपनापन होगा और एक-दूसरे के साथ समय बिताने की इच्छा बढ़ेगी। व्यस्त दिन के बीच किसी प्रिय व्यक्ति से बात मन को अच्छा लगेगी। रिश्ते को लेकर बहुत बड़ी घोषणा का संकेत नहीं है, लेकिन आपसी सहजता दिन की अच्छी उपलब्धि होगी। मित्र की खबर साझा करने से बातचीत में खुशी आएगी। किसी लंबी यात्रा की योजना प्रभावित हुई तो साथ बिताने के तरीके पर फिर चर्चा होगी। घर के लोगों के बीच अपनी रोजमर्रा की बात कहना आसान लगेगा। सामने वाले को सुनने के लिए कुछ अलग समय रखें। आज भावनात्मक संतोष छोटी बातचीत से मिलेगा और किसी करीबी की मौजूदगी महत्वपूर्ण लगेगी।
धनु राशि स्वास्थ्य राशिफल
मिलने-जुलने का अच्छा माहौल मन को सहारा देगा। सेहत में किसी खास बदलाव का संकेत नहीं है, इसलिए आज का ध्यान सामान्य दिनचर्या पर रहेगा। यात्रा की योजना बदली तो समय का ढांचा भी बदलेगा और मन कुछ देर उसी में अटका रहेगा। उसके बाद परिचित कामों की ओर लौटने की इच्छा होगी। बातचीत और पढ़ाई के बीच आराम का अपना महत्व रहेगा। दिन को जरूरत से ज्यादा भरने पर थकावट की संभावना रहेगी। भोजन और विश्राम का परिचित क्रम बनाए रखें। शाम को दिन की अच्छी बातचीत याद आएगी। आर्थिक स्थिति औसत रहने के बाद भी रिश्तों में मिला अपनापन मन को संतोष देगा और अगले दिन की सोच शांत रहेगी।
शुभ अंक
२
शुभ रंग
सफेद
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
पढ़ाई की उलझन किसी सहपाठी के सामने साफ रखें।
क्या न करें
किसी चर्चा को कमाई की पक्की हामी न मानें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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