आज का धनु राशिफल (6 नवंबर): दिन का बड़ा हिस्सा जिम्मेदारियों में बीतेगा, शौक पर खर्च का रुझान रहेगा

Dhanu rashi rashifal today: धनु राशि वालों के काम की स्थिति बेहतर होगी। पिता की सेहत में राहत और प्रभावशाली लोगों से करियर को सहारा मिलने की संभावना है।

घर में पिता की सेहत को लेकर राहत मिलने की संभावना है। काम की स्थिति बेहतर होगी और उससे जुड़ी चिंताएं घटेंगी। शुक्रवार को घर की फिक्र के बीच काम में मिलती सहजता आपका मन हल्का करेगी। दिन का बड़ा हिस्सा जिम्मेदारियों में बीतेगा, फिर भी जीवनसाथी के लिए मन में प्यार बना रहेगा। प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनने के योग हैं और उनसे करियर को सहारा मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई में टिकेगा। आज व्यस्तता के साथ यह भरोसा भी रहेगा कि सामने आया काम अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। परिवार और काम, दोनों आपकी बातचीत के केंद्र में रहेंगे।

धनु राशि टुडे करियर और शिक्षा दफ्तर में आपका काम नजर में आएगा और सामने आने वाले काम अच्छे होंगे। पूरे दिन चंद्रमा कन्या राशि के दसवें भाव में रहेगा, जिससे कामकाज दिन का मुख्य विषय होगा और अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा। जिन जिम्मेदारियों को लेकर मन में चिंता थी, उन्हें संभालना आज आसान लगेगा। प्रभावशाली लोगों से जुड़ने की संभावना पेशेवर तरक्की की उम्मीद बढ़ाएगी। नौकरी और कारोबार में अपनी बात सामने रखने के लिए दिन अनुकूल है। विद्यार्थियों को विषय पर ध्यान जमाने में आसानी होगी। पढ़ने बैठने पर मन बार-बार उठने को नहीं करेगा। आज की पढ़ाई का संतोष रहेगा, हालांकि परीक्षा के परिणाम का अंदाजा इसी आधार पर लगाना जल्दबाजी होगी। अपनी तैयारी के लिए एक तय समय रखें।

आज का धनु राशि आर्थिक राशिफल जीवनसाथी के नाम से संपत्ति मिलने के योग हैं। यह संभावना घर के भविष्य को लेकर आपकी उम्मीद बढ़ाएगी, हालांकि आज ही संपत्ति मिलने का फैसला तय नहीं है। वक्री शुक्र आज तुला राशि के ग्यारहवें भाव में अपनी राशि से कन्या राशि के दसवें भाव में अपनी नीच राशि में जाएगा। इससे स्नेह और सुख-सुविधा के साथ शौक पर खर्च का रुझान रहेगा। इस बदलाव को दिन के किसी खास हिस्से से जोड़ना ठीक नहीं होगा। प्रियजन के लिए कुछ लेने का मन होगा और अपनी पसंद की चीज भी आकर्षित करेगी। खर्च की सीमा पहले तय कर लें। आर्थिक सोच में आज घरेलू सुख को खास जगह मिलेगी।

आज का धनु राशि लव राशिफल काम की व्यस्तता के बीच भी आपका मिजाज रोमानी रहेगा। जीवनसाथी के साथ बिताए समय में अपनापन होगा और रोज की बातचीत आज अधिक अच्छी लगेगी। साथ बैठने का छोटा अवसर भी दिन का सुखद हिस्सा बनेगा। सिंह राशि के नौवें भाव में केतु वैराग्य और पीछे हटने का भाव देगा, जिससे कुछ पुरानी धारणाओं को छोड़ने का मन होगा। हर सवाल पर बाहर से मार्गदर्शन लेने की इच्छा कम रहेगी। निजी रिश्ते में अपने मन की बात कहने की सहजता होगी। घर लौटने पर काम की बातें होंगी, फिर बातचीत आप दोनों के साथ बिताए पलों की ओर मुड़ेगी। जीवनसाथी के साथ कुछ समय अलग रखें।

आज का धनु राशि स्वास्थ्य राशिफल पिता की सेहत में सुधार शुरू होने की संभावना घर की चिंता हल्की करेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना होगा। उनकी सेहत की बात को टालना आज ठीक नहीं होगा, यही दिन की साफ चेतावनी है। हालचाल पूछने से घर की वास्तविक स्थिति समझने में मदद मिलेगी। आपकी अपनी सेहत के बारे में आज किसी बड़े बदलाव का संकेत नहीं है। काम की व्यस्तता के बीच आराम का समय कम पड़ने की संभावना रहेगी। काम से जुड़ी चिंताएं घटने पर मन को राहत मिलेगी और हर जिम्मेदारी पहले जैसी भारी महसूस नहीं होगी। जरूरत महसूस होने पर चिकित्सकीय सलाह लें। परिवार की देखभाल आज आपकी प्राथमिकताओं में रहेगी।

शुभ अंक ९

शुभ रंग लाल

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

धनु राशि वाले क्या करें आज सामने आए काम को पूरा करने के लिए अपनी तैयारी साफ रखें।