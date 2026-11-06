आज का धनु राशिफल (6 नवंबर): दिन का बड़ा हिस्सा जिम्मेदारियों में बीतेगा, शौक पर खर्च का रुझान रहेगा
Dhanu rashi rashifal today: धनु राशि वालों के काम की स्थिति बेहतर होगी। पिता की सेहत में राहत और प्रभावशाली लोगों से करियर को सहारा मिलने की संभावना है।
घर में पिता की सेहत को लेकर राहत मिलने की संभावना है। काम की स्थिति बेहतर होगी और उससे जुड़ी चिंताएं घटेंगी। शुक्रवार को घर की फिक्र के बीच काम में मिलती सहजता आपका मन हल्का करेगी। दिन का बड़ा हिस्सा जिम्मेदारियों में बीतेगा, फिर भी जीवनसाथी के लिए मन में प्यार बना रहेगा। प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनने के योग हैं और उनसे करियर को सहारा मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई में टिकेगा। आज व्यस्तता के साथ यह भरोसा भी रहेगा कि सामने आया काम अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। परिवार और काम, दोनों आपकी बातचीत के केंद्र में रहेंगे।
धनु राशि टुडे करियर और शिक्षा
दफ्तर में आपका काम नजर में आएगा और सामने आने वाले काम अच्छे होंगे। पूरे दिन चंद्रमा कन्या राशि के दसवें भाव में रहेगा, जिससे कामकाज दिन का मुख्य विषय होगा और अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा। जिन जिम्मेदारियों को लेकर मन में चिंता थी, उन्हें संभालना आज आसान लगेगा। प्रभावशाली लोगों से जुड़ने की संभावना पेशेवर तरक्की की उम्मीद बढ़ाएगी। नौकरी और कारोबार में अपनी बात सामने रखने के लिए दिन अनुकूल है। विद्यार्थियों को विषय पर ध्यान जमाने में आसानी होगी। पढ़ने बैठने पर मन बार-बार उठने को नहीं करेगा। आज की पढ़ाई का संतोष रहेगा, हालांकि परीक्षा के परिणाम का अंदाजा इसी आधार पर लगाना जल्दबाजी होगी। अपनी तैयारी के लिए एक तय समय रखें।
आज का धनु राशि आर्थिक राशिफल
जीवनसाथी के नाम से संपत्ति मिलने के योग हैं। यह संभावना घर के भविष्य को लेकर आपकी उम्मीद बढ़ाएगी, हालांकि आज ही संपत्ति मिलने का फैसला तय नहीं है। वक्री शुक्र आज तुला राशि के ग्यारहवें भाव में अपनी राशि से कन्या राशि के दसवें भाव में अपनी नीच राशि में जाएगा। इससे स्नेह और सुख-सुविधा के साथ शौक पर खर्च का रुझान रहेगा। इस बदलाव को दिन के किसी खास हिस्से से जोड़ना ठीक नहीं होगा। प्रियजन के लिए कुछ लेने का मन होगा और अपनी पसंद की चीज भी आकर्षित करेगी। खर्च की सीमा पहले तय कर लें। आर्थिक सोच में आज घरेलू सुख को खास जगह मिलेगी।
आज का धनु राशि लव राशिफल
काम की व्यस्तता के बीच भी आपका मिजाज रोमानी रहेगा। जीवनसाथी के साथ बिताए समय में अपनापन होगा और रोज की बातचीत आज अधिक अच्छी लगेगी। साथ बैठने का छोटा अवसर भी दिन का सुखद हिस्सा बनेगा। सिंह राशि के नौवें भाव में केतु वैराग्य और पीछे हटने का भाव देगा, जिससे कुछ पुरानी धारणाओं को छोड़ने का मन होगा। हर सवाल पर बाहर से मार्गदर्शन लेने की इच्छा कम रहेगी। निजी रिश्ते में अपने मन की बात कहने की सहजता होगी। घर लौटने पर काम की बातें होंगी, फिर बातचीत आप दोनों के साथ बिताए पलों की ओर मुड़ेगी। जीवनसाथी के साथ कुछ समय अलग रखें।
आज का धनु राशि स्वास्थ्य राशिफल
पिता की सेहत में सुधार शुरू होने की संभावना घर की चिंता हल्की करेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना होगा। उनकी सेहत की बात को टालना आज ठीक नहीं होगा, यही दिन की साफ चेतावनी है। हालचाल पूछने से घर की वास्तविक स्थिति समझने में मदद मिलेगी। आपकी अपनी सेहत के बारे में आज किसी बड़े बदलाव का संकेत नहीं है। काम की व्यस्तता के बीच आराम का समय कम पड़ने की संभावना रहेगी। काम से जुड़ी चिंताएं घटने पर मन को राहत मिलेगी और हर जिम्मेदारी पहले जैसी भारी महसूस नहीं होगी। जरूरत महसूस होने पर चिकित्सकीय सलाह लें। परिवार की देखभाल आज आपकी प्राथमिकताओं में रहेगी।
शुभ अंक
९
शुभ रंग
लाल
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
धनु राशि वाले क्या करें
आज सामने आए काम को पूरा करने के लिए अपनी तैयारी साफ रखें।
धनु राशि वाले क्या न करें
संपत्ति मिलने की संभावना के भरोसे अभी कोई बड़ा खर्च न बढ़ाएं।
कल का राशिफल
कल सप्ताह का सबसे अच्छा दिन रहेगा। सामाजिक सम्मान मिलेगा। कारोबार में आसानी से नए काम मिलने के योग हैं। खुशी और उलझन साथ रहेंगी। आत्मविश्वास डगमगाएगा, महत्वपूर्ण फैसले सोचकर लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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