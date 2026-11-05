आज का धनु राशिफल (5 नवंबर): राहु के कारण किसी काम में अचानक जगेगी रुचि, बढ़ेंगे कमाई के स्रोत

Dhanu rashi rashifal today: धनु राशि वालों के लिए वरिष्ठों से संवाद और काम बढ़ाने के लिए अच्छा दिन है। हालांकि पढ़ाई की सुस्ती से सावधान रहना चाहिए। पढ़ें धनु राशि का आज का विस्तृत राशिफल।

आज काम में वरिष्ठों का सम्मान और सहयोग मिलेगा। अपनी बात रखते समय मन में यह भरोसा रहेगा कि उसे सुना जाएगा। कारोबार बढ़ाने की योजना बनने के योग हैं, हालांकि योजना और उसके आर्थिक परिणाम के बीच अभी अंतर रहेगा। कुंभ राशि के तीसरे भाव में राहु नई कोशिश की भूख और अचानक किसी काम में रुचि जगाता है। इसी के साथ बेचैनी भी रहेगी, इसलिए एक विचार पूरा होने से पहले दूसरा आकर्षित करेगा। अतिरिक्त स्रोत से आमदनी की संभावना है। घर में जीवनसाथी प्रसन्न और संतुष्ट रहेगा। संतान के व्यवहार से आपका मन कुछ खिन्न होगा। काम में मिले प्रोत्साहन और घर की अपेक्षाओं के बीच आज ध्यान बांटना पड़ेगा।

धनु राशि करियर राशिफल टुडे वरिष्ठों से मिला सहयोग काम के वातावरण को सहज बनाएगा। अपनी जिम्मेदारी को लेकर जो बात मन में थी, उसे कहने का अवसर होगा। कारोबार करने वालों के सामने विस्तार का विचार उभरेगा और मौजूदा काम को आगे ले जाने पर चर्चा होगी। अभी सबसे ठोस बात योजना का बनना है। बड़े नतीजे का दावा संकेत नहीं करते। विद्यार्थियों को आज पढ़ाई में कुछ सुस्ती महसूस होगी। विषय समझ में आने पर भी आगे बढ़ने की रफ्तार धीमी रहेगी। चंद्रमा दिन की शुरुआत में सिंह राशि के नौवें भाव में रहेगा, जिससे किसी बुजुर्ग या शिक्षक की बात महत्वपूर्ण होगी और सीखने का मन बनेगा। सुबह के शुरुआती हिस्से में कन्या राशि के दसवें भाव में आने पर दिन का बड़ा हिस्सा काम पर केंद्रित रहेगा तथा सामने आने वाले काम अच्छे होंगे। पढ़ाई का पहला सत्र छोटा और तय रखें।

धनु राशि की आज की आर्थिक स्थिति नियमित कमाई के अतिरिक्त किसी अन्य स्रोत से धन मिलने की संभावना है। यह संभावना कारोबार बढ़ाने की सोच को उत्साह देगी। लाभ को लेकर बातचीत होगी और संपर्कों के महत्व का एहसास होगा। तुला राशि के ग्यारहवें भाव में वक्री बुध संदेश और सौदे की चर्चा को प्रमुख बनाता है। पढ़ाई से जुड़ी बातचीत भी ध्यान मांगेगी। किसी बात को दोबारा स्पष्ट करने की जरूरत होगी। आज की चेतावनी है कि संभावित अतिरिक्त आय के आधार पर विस्तार का पूरा खर्च तय न करें। योजना आकर्षक लगेगी, पर उपलब्ध धन और अपेक्षित धन अलग रहेंगे। परिचितों की बातचीत से उपयोगी विचार मिलने के संकेत हैं। कारोबार बढ़ाने के लिए एक खर्च सीमा लिख लें।

धनु राशि लव राशिफल टुडे जीवनसाथी का मन प्रसन्न रहेगा और रिश्ते को लेकर संतोष होगा। दिनभर की बात साझा करने पर घर में अपनापन महसूस होगा। आपके काम को मिला सम्मान आपसी बातचीत का सुखद हिस्सा बनेगा। दूसरी ओर, बच्चों के व्यवहार से आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी और मन में नाराजगी रहेगी। पढ़ाई या रोज के व्यवहार की कोई बात आपको खलेगी। इसी कारण घर का पूरा माहौल खराब मान लेने का भाव उभरेगा, जबकि जीवनसाथी के साथ संबंध सहज रहेगा। संतान के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। बच्चे की बात पूरी सुनने के लिए कुछ समय अलग रखें। उससे हुई बातचीत में आपकी चिंता का कारण साफ होगा और रिश्ते का स्वर नरम रहेगा।

धनु राशि आज का स्वास्थ्य राशिफल आज स्वास्थ्य का ध्यान खास तौर पर बच्चे के संदर्भ में रहेगा। उसके हालचाल को लेकर आपकी सतर्कता बढ़ेगी और दिन के बीच भी मन उसी ओर लौटेगा। किसी परेशानी का संकेत मिले तो योग्य चिकित्सक से सलाह लेना उचित होगा। अपनी ओर से काम का उत्साह अधिक रहेगा, मगर पढ़ाई में सुस्ती और मानसिक बेचैनी ध्यान को थकाएगी। एक साथ कई काम शुरू करने का आकर्षण दिन की लय बिगाड़ने वाला होगा। सीखने की इच्छा और काम पर बढ़ा ध्यान दिन को व्यस्त रखेंगे। थोड़ी देर ठहरने पर विचार अधिक साफ होंगे। अपनी दिनचर्या में एक निश्चित विश्राम रखें। उससे अगला काम शुरू करते समय मन अधिक व्यवस्थित रहेगा।

शुभ अंक ९

शुभ रंग लाल

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें कारोबार विस्तार का विचार वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति के सामने स्पष्ट रूप में रखें।

क्या न करें बच्चे की सुस्ती या व्यवहार पर तुरंत कठोर टिप्पणी न करें।