आज का धनु राशिफल (5 नवंबर): राहु के कारण किसी काम में अचानक जगेगी रुचि, बढ़ेंगे कमाई के स्रोत
Dhanu rashi rashifal today: धनु राशि वालों के लिए वरिष्ठों से संवाद और काम बढ़ाने के लिए अच्छा दिन है। हालांकि पढ़ाई की सुस्ती से सावधान रहना चाहिए। पढ़ें धनु राशि का आज का विस्तृत राशिफल।
आज काम में वरिष्ठों का सम्मान और सहयोग मिलेगा। अपनी बात रखते समय मन में यह भरोसा रहेगा कि उसे सुना जाएगा। कारोबार बढ़ाने की योजना बनने के योग हैं, हालांकि योजना और उसके आर्थिक परिणाम के बीच अभी अंतर रहेगा। कुंभ राशि के तीसरे भाव में राहु नई कोशिश की भूख और अचानक किसी काम में रुचि जगाता है। इसी के साथ बेचैनी भी रहेगी, इसलिए एक विचार पूरा होने से पहले दूसरा आकर्षित करेगा। अतिरिक्त स्रोत से आमदनी की संभावना है। घर में जीवनसाथी प्रसन्न और संतुष्ट रहेगा। संतान के व्यवहार से आपका मन कुछ खिन्न होगा। काम में मिले प्रोत्साहन और घर की अपेक्षाओं के बीच आज ध्यान बांटना पड़ेगा।
धनु राशि करियर राशिफल टुडे
वरिष्ठों से मिला सहयोग काम के वातावरण को सहज बनाएगा। अपनी जिम्मेदारी को लेकर जो बात मन में थी, उसे कहने का अवसर होगा। कारोबार करने वालों के सामने विस्तार का विचार उभरेगा और मौजूदा काम को आगे ले जाने पर चर्चा होगी। अभी सबसे ठोस बात योजना का बनना है। बड़े नतीजे का दावा संकेत नहीं करते। विद्यार्थियों को आज पढ़ाई में कुछ सुस्ती महसूस होगी। विषय समझ में आने पर भी आगे बढ़ने की रफ्तार धीमी रहेगी। चंद्रमा दिन की शुरुआत में सिंह राशि के नौवें भाव में रहेगा, जिससे किसी बुजुर्ग या शिक्षक की बात महत्वपूर्ण होगी और सीखने का मन बनेगा। सुबह के शुरुआती हिस्से में कन्या राशि के दसवें भाव में आने पर दिन का बड़ा हिस्सा काम पर केंद्रित रहेगा तथा सामने आने वाले काम अच्छे होंगे। पढ़ाई का पहला सत्र छोटा और तय रखें।
धनु राशि की आज की आर्थिक स्थिति
नियमित कमाई के अतिरिक्त किसी अन्य स्रोत से धन मिलने की संभावना है। यह संभावना कारोबार बढ़ाने की सोच को उत्साह देगी। लाभ को लेकर बातचीत होगी और संपर्कों के महत्व का एहसास होगा। तुला राशि के ग्यारहवें भाव में वक्री बुध संदेश और सौदे की चर्चा को प्रमुख बनाता है। पढ़ाई से जुड़ी बातचीत भी ध्यान मांगेगी। किसी बात को दोबारा स्पष्ट करने की जरूरत होगी। आज की चेतावनी है कि संभावित अतिरिक्त आय के आधार पर विस्तार का पूरा खर्च तय न करें। योजना आकर्षक लगेगी, पर उपलब्ध धन और अपेक्षित धन अलग रहेंगे। परिचितों की बातचीत से उपयोगी विचार मिलने के संकेत हैं। कारोबार बढ़ाने के लिए एक खर्च सीमा लिख लें।
धनु राशि लव राशिफल टुडे
जीवनसाथी का मन प्रसन्न रहेगा और रिश्ते को लेकर संतोष होगा। दिनभर की बात साझा करने पर घर में अपनापन महसूस होगा। आपके काम को मिला सम्मान आपसी बातचीत का सुखद हिस्सा बनेगा। दूसरी ओर, बच्चों के व्यवहार से आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी और मन में नाराजगी रहेगी। पढ़ाई या रोज के व्यवहार की कोई बात आपको खलेगी। इसी कारण घर का पूरा माहौल खराब मान लेने का भाव उभरेगा, जबकि जीवनसाथी के साथ संबंध सहज रहेगा। संतान के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। बच्चे की बात पूरी सुनने के लिए कुछ समय अलग रखें। उससे हुई बातचीत में आपकी चिंता का कारण साफ होगा और रिश्ते का स्वर नरम रहेगा।
धनु राशि आज का स्वास्थ्य राशिफल
आज स्वास्थ्य का ध्यान खास तौर पर बच्चे के संदर्भ में रहेगा। उसके हालचाल को लेकर आपकी सतर्कता बढ़ेगी और दिन के बीच भी मन उसी ओर लौटेगा। किसी परेशानी का संकेत मिले तो योग्य चिकित्सक से सलाह लेना उचित होगा। अपनी ओर से काम का उत्साह अधिक रहेगा, मगर पढ़ाई में सुस्ती और मानसिक बेचैनी ध्यान को थकाएगी। एक साथ कई काम शुरू करने का आकर्षण दिन की लय बिगाड़ने वाला होगा। सीखने की इच्छा और काम पर बढ़ा ध्यान दिन को व्यस्त रखेंगे। थोड़ी देर ठहरने पर विचार अधिक साफ होंगे। अपनी दिनचर्या में एक निश्चित विश्राम रखें। उससे अगला काम शुरू करते समय मन अधिक व्यवस्थित रहेगा।
शुभ अंक
९
शुभ रंग
लाल
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
कारोबार विस्तार का विचार वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति के सामने स्पष्ट रूप में रखें।
क्या न करें
बच्चे की सुस्ती या व्यवहार पर तुरंत कठोर टिप्पणी न करें।
कल का राशिफल
कल काम सुधरेगा, चिंता घटेगी। पिता की सेहत में सुधार के संकेत हैं। मां पर ध्यान रहेगा। प्रभावशाली संपर्क मददगार होंगे। पढ़ाई में एकाग्रता और जीवनसाथी संग प्रेमभरा समय मिलेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र