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धनु राशिफल 5 अगस्त 2026: आज बदलाव के करीब हैं बुध, अपने शब्दों की गर्मी पर दें ध्यान

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Sagittarius Horoscope Today 5 August 2026: आज का दिन धनु राशि वालों के लिए संतोषजनक हो सकता है, अगर वह अपनी ऊर्जा को भिखरने नहीं देते हैं। पढ़ें आज का धनु राशिफल 5 अगस्त 2026।

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आज का धनु राशिफल 5 अगस्त 2026

Sagittarius Horoscope Today 5 August 2026: मूड हल्का, रचनात्मक और उत्साही रह सकता है। मन में नई सोच आएगी और कामों को अपने अंदाज से करने की इच्छा भी बढ़ेगी। अगर आप किसी कला, लेखन, पढ़ाई, बच्चों या प्रस्तुति से जुड़े काम में हैं, तो दिन खास उपयोगी साबित हो सकता है। परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका भी बन सकता है। किसी छोटे समारोह, निमंत्रण या मिलन में शामिल होकर मन तरोताजा होगा। हालांकि भीतर कहीं थोड़ा भावनात्मक उतार-चढ़ाव भी रह सकता है, इसलिए हर बात को दिल पर लेने के बजाय उसका व्यावहारिक पक्ष देखें। रिश्तों में बातचीत बढ़ेगी और यही आपकी ताकत बनेगी। चंद्रमा का असर रचनात्मकता और आत्मअभिव्यक्ति को जगा रहा है, जबकि कामकाज और साझेदारी वाले हिस्से में हलचल आपको सक्रिय बनाए रखेगी। अगर आप अपनी ऊर्जा को बिखरने न दें, तो दिन संतोष देने वाला रहेगा।

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आज का धनु लव राशिफल

दिल की बात कहने का मन करेगा और सामने वाला भी आपकी बात सुन सकता है। प्रेम संबंध में खुलापन बढ़ेगा, लेकिन बोलने की गति और शब्दों की गर्मी पर ध्यान दें। छोटी बात बहस का रूप न ले, इसका ध्यान रखना होगा। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ किसी योजना, यात्रा, परिवार या भविष्य की जिम्मेदारियों पर चर्चा हो सकती है। अगर आप अविवाहित हैं, तो बातचीत की शुरुआत सहज माहौल में बेहतर रहेगी। बच्चों से जुड़ी खुशी, उनकी उपलब्धि या उनकी जरूरतों पर समय देना भी रिश्तों को संतुलित करेगा। परिवार में आपका उत्साह दूसरों का मूड भी अच्छा कर सकता है। बस अपनी बात मनवाने की जल्दी कम रखें।

आज का धनु करियर राशिफल

छात्रों के लिए यह अच्छा दिन माना जाएगा। याददाश्त, समझ और आत्मविश्वास तीनों का संतुलन बन सकता है। जो लोग परीक्षा, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में लगे हैं, उन्हें प्रगति महसूस होगी। नौकरीपेशा लोगों के लिए टीम में बोलना, सुझाव देना और अपने काम का बचाव करना आसान रहेगा। कारोबार में साझेदारी, क्लाइंट डील या बाहर के संपर्कों पर जोर रहेगा। कोई यात्रा, मीटिंग या विस्तार की बात आगे बढ़ सकती है। हालांकि कागजी बातों में जल्दबाजी न करें। बुध बदलाव के करीब है, इसलिए भाषा, दस्तावेज और समयसीमा दोबारा जांचना समझदारी होगी। खेल, प्रदर्शन या मंच से जुड़े लोगों को तारीफ और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है।

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आज का धनु आर्थिक राशिफल

आर्थिक पक्ष बहुत ढीला नहीं, पर पूरी तरह खुला भी नहीं दिखता। साझा पैसों, फीस, टैक्स, बीमा, पारिवारिक योगदान या किसी संयुक्त खर्च को लेकर सावधानी रखना ठीक रहेगा। कारोबार बढ़ाने के नाम पर तुरंत बड़ा खर्च न करें। यात्रा या नेटवर्किंग पर पैसा लग सकता है, मगर उसका उद्देश्य साफ होना चाहिए। बच्चों, शौक या सामाजिक कार्यक्रम पर भी खर्च बढ़ सकता है। बजट पहले बना लेंगे तो बाद में दबाव नहीं होगा।

आज का धनु स्वास्थ्य राशिफल

ऊर्जा अच्छी रह सकती है और मन में उत्साह भी बना रहेगा। फिर भी ज्यादा भागदौड़ या अनियमित खानपान से थकावट महसूस हो सकती है। मीठा, मसालेदार या बाहर का खाना सीमित रखें। थोड़ी वॉक, गहरी सांस और नींद पूरी करना फायदेमंद रहेगा। मानसिक हल्कापन बनाए रखना आपके लिए आज दवा जैसा काम करेगा।

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आज की सलाह: उत्साह अच्छा है, पर हर फैसले से पहले दो मिनट ठहरकर दिशा तय करें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
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