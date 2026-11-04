आज का धनु राशिफल (4 नवंबर): मन की स्थिति कुछ अलग रहेगी, भाग्य का साथ मिलने के हैं योग

Dhanu rashi today rashifal: धनु राशि वालों के लिए आज मार्गदर्शन और सीख के लिए दिन अनुकूल है। आर्थिक लाभ उम्मीद से बेहतर होने के योग हैं, लेकिन साथी से टकराव भारी पड़ेगा। पढ़ें धनु राशि का विस्तृत राशिफल।

मन में आज अच्छे दिन का भरोसा रहेगा, हालांकि बीच-बीच में बेचैनी भी उठेगी। कुल मिलाकर दिन आपके पक्ष में रहेगा और आर्थिक लाभ उम्मीद से बेहतर होने की संभावना है। भाग्य का साथ मिलने के योग हैं। किसी बुजुर्ग या शिक्षक की बात आपको दिशा देगी। पढ़ने और कुछ नया समझने का मन होगा। यात्रा का प्रसंग भी दिन में जगह बनाएगा। सिंह राशि के नौवें भाव में मार्गी गुरु मार्गदर्शन और सीखने के अवसरों को सहारा देता है, इसलिए सही व्यक्ति से हुई बातचीत उपयोगी रहेगी। परिवार में संतान की किसी उपलब्धि से गर्व महसूस होने की संभावना है। अच्छी बातों के बीच रिश्ते की एक नाजुक जगह सामने रहेगी। जीवनसाथी से होने वाला टकराव दूर तक असर डाल सकता है। दिन की सहजता बनी रहेगी, लेकिन अपनी बात पर अड़ने की इच्छा संवाद को भारी करेगी।

धनु राशि करियर राशिफल टुडे काम में किसी अनुभवी व्यक्ति की राय आज उपयोगी दिशा देगी। अपने अगले कदम को लेकर मन में चल रही उलझन पर बातचीत होगी। इससे सोच साफ होगी, हालांकि पद या जिम्मेदारी में तत्काल बदलाव का संकेत नहीं है। तुला राशि के ग्यारहवें भाव में अपनी नीच राशि का मार्गी सूर्य वरिष्ठों और आत्मसम्मान को चर्चा के केंद्र में लाता है। किसी अधिकारी की बात आपको अपने काम और अपनी पहचान के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का मन अच्छा रहेगा। विषय को समझने की उत्सुकता बनी रहेगी और शिक्षक से पूछा गया सवाल आगे की पढ़ाई का रास्ता खोलेगा। आज किसी कठिन हिस्से पर अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन लें। सीखने में बिताया समय संतोष देगा।

धनु राशि आज की आर्थिक स्थिति आर्थिक लाभ अपेक्षा से बेहतर होने के योग हैं। जिस स्तर की उम्मीद लेकर दिन शुरू करेंगे, उससे अधिक अनुकूल तस्वीर बन सकती है। फिर भी किसी तय रकम या तय स्रोत का संकेत नहीं है। आज पैसे को लेकर मन में भरोसा रहेगा और अपने प्रयासों को लेकर आशा बढ़ेगी। पूरे दिन चंद्रमा सिंह राशि के नौवें भाव में रहेगा, जिससे भाग्य और सीख का पक्ष उभरेगा तथा आर्थिक संभावनाओं को लेकर सोच सकारात्मक होगी। किसी जानकार की बात धन से जुड़े नजरिये को स्पष्ट करेगी। बेहतर लाभ की संभावना को हाथ में आया पैसा न मानें। आज की आर्थिक ताकत अनुकूल अवसर और उम्मीद के मेल में है।

धनु राशि लव राशिफल जीवनसाथी के साथ बातचीत दिन का संवेदनशील हिस्सा होगी। छोटी असहमति पर अड़ने से रिश्ते में लंबी खिंचाव की आशंका है। यही आज की मुख्य चेतावनी है। अपने आत्मसम्मान की बात रखते हुए सामने वाले की भावना भी साफ दिखाई देगी, लेकिन उसे स्वीकार करने में मन समय लेगा। परिवार में संतान की किसी उल्लेखनीय उपलब्धि के योग हैं। ऐसी खबर आएगी तो घर का माहौल गर्व से भरेगा। बुजुर्ग से बात करने पर अपने घर और रिश्तों को देखने का नजरिया विस्तृत होगा। आज परिवार की खुशी और दांपत्य की संवेदनशीलता साथ चलेंगी। साथी से बात करते समय एक मुद्दे पर ही टिके रहें। शांत बातचीत में अपनापन बना रहेगा।

धनु राशि स्वास्थ्य राशिफल सेहत सामान्य रूप से ठीक रहने के संकेत हैं। रोज के काम निभाने में शरीर का साथ मिलने की संभावना है। मन की स्थिति कुछ अलग रहेगी। बाहर की बातें अनुकूल होने पर भी भीतर बेचैनी बनी रहेगी और ध्यान बार-बार दूसरी ओर जाएगा। यह दिन के अच्छे पक्ष को महसूस करने में थोड़ी बाधा बनेगा। सीखने या किसी अनुभवी व्यक्ति से बात करने में मन को ठहराव मिलेगा। यात्रा की चर्चा से उत्साह होगा, हालांकि उसके साथ तैयारी की व्यस्तता का विचार भी चलेगा। दिन में कुछ समय शांत बैठने के लिए रखें। रात तक मन में अच्छी बातों का असर रहेगा, भले पूरी स्थिरता महसूस न हो।

शुभ अंक २

शुभ रंग सफेद

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त: ०४:५० से ०५:४३ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

धनु राशि आज क्या करें पढ़ाई या काम की एक उलझन किसी अनुभवी व्यक्ति के सामने रखें।

धनु राशि आज क्या न करें जीवनसाथी की असहमति को अपने सम्मान का सवाल न बनाएं।