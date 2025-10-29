धनु राशिफल 29 अक्टूबर: धनु राशि वाले पैरेंट्स से इस समय करें रिश्ते की बात, पढ़ें आज का सटीक राशिफल

संक्षेप: Sagittarius Horoscope today Dhanu Rashi ka Rashifal Today: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु होती है। नीचे विस्तार से जानिए कि आज का दिन धनु राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Sagittarius Horoscope Today, धनु राशिफल 28 अक्टूबर 2025: धनु राशि वाले आज प्यार के मामले से जुड़ी परेशानियों को सुलझा दें। काम में अपना टैलेंट दिखाने का मिलेगा। वहीं पैसों को लेकर थोड़ा सावधान रहना है। सेहत से जुड़ी कुछ दिक्कतें आ सकती है। ऐसे में अपने खाने-पीने पर थोड़ा ध्यान देना है।

धनु राशि लवलाइफ: रिश्ते में आज समझदारी दिखाएं। ये बहुत जरूरी होगा। जो लोग किसी को प्रपोज कर चुके हैं और जवाब के इंतजार में हैं, उन्हें आज पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। अगर पैरेंट्स से रिश्ते की बात करनी है तो आज का दिन अच्छा है। पार्टनर को आज कोई गिफ्ट या सरप्राइज दें। किसी तीसरे इंसान को अपने रिश्ते में दखलअंदाजी ना देने दें।

करियर राशिफल: काम को लेकर आज ज्यादा जिम्मेदारी होगी। जो लोग मैनेजमेंट या सुपरवाइजगरी रोल में हैं, उन्हें आज कई चीजों से निपटना होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स भी होगी। क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दिखाते वक्त अपना आत्मविश्वास बरकरार रखें। अपनी बातचीज और नेगोशिएशन स्किल्स पर बारीकी से ध्यान दें। इलेक्ट्रीशियन, टीचर, जज, रिसेप्शनिस्ट और बैंकरों को आज ज्यादा काम करना पड़ सकता है। टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फुटवियर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस से जुड़े लोगों को आज फायदा मिलेगा।

फाइनेंशियल लाइफ: धनु राशि के जातकों को आज अपनी आर्थिक स्थिति पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पुराने इन्वेस्टमेंट से उम्मीद के मुताबिक रिटर्न नहीं मिलेगा। बिजनेस से लोगों को आज फंड की कमी के चलते दिक्कत आएगी। परिवार में पैसों को लेकर थोड़ा विवाद होने की संभावना है। किसी दोस्त या फिर भाई-बहन को आज बड़ी रकम उधार ना दें। अगर बिजनेस से जुड़ा कोई विवाद है तो इसे सुलझाने के लिए दिन का दूसरा हिस्सा सही रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाइए। खाने-पीने पर थोड़ा कंट्रोल करना शुरू करिए। मीठा खाना अब छोड़ दीजिए। बड़े-बुजुर्ग लोग दवाइयां बिल्कुल भी ना भूलें। समय पर सारी दवाइयां लें। आज धनु राशि वालों को बुखार, मुंह और आंख से जुड़ी कोई दिक्कत हो सकती है। कुछ लोगों को यूरिन इंफेक्शन का खतरा हो सकता है। हाइड्रेशन बना रखें। खूब पानी पिएं।

धनु राशि के गुण ताकत: समझदार, व्यवहारिक, साहसी, आकर्षक, जीवंत, ऊर्जावान, आशावादी

कमजोरी: भूलने वाले, लापरवाह, कभी-कभी चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शरीर का हिस्सा: जांघें और जिगर

राशि स्वामी: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक मेल: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी संगत: मिथुन, धनु

मध्यम संगत: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम संगत: कन्या, मीन