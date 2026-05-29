धनु राशिफल 29 मई: शादी की बात बढ़ेगी आगे, पैसों के मामले में ना करें ये गलती, पढ़ें आज की सलाह
Sagittarius Horoscope Today Dhanu Rashi ka Rashifal Horoscope: धनु राशि चक्र की नौवीं राशि है। इस राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति है। आज धनु राशि वालों को सेहत, प्यार और करियर के मामले में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जानें 29 मई का दिन धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है?
Sagittarius Daily Horoscope 29 May 2026: आज का दिन धनु राशि वालों के लिए कई मायनों में अच्छा साबित हो सकता है। धीरे-धीरे सारे काम पूरे होते दिखेंगे। मन खुश रहेगा। काम अच्छे से कर पाएंगे। नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं। लव लाइफ भी सही ट्रैक पर चलेगी। बस आज कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। आइए जानते हैं कि धनु राशि वालों के लिए 29 मई का दिन लव, करियर, मनी और हेल्थ के लिहाज से कैसा जाने वाला है?
धनु राशि का लव राशिफल
आज लव लाइफ सही चलेगी। अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ रिश्ता और भी मजबूत बन सकता है। प्यार और समझ बढ़ेगी। आज कई लोगों का रिश्ता एक कदम आगे बढ़ता दिखेगा। घर पर शादी की बात आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं जो लोग सिंगल हैं उनकी मुलाकात किसी खास इंसान से हो सकती है। कोशिश करें कि आज सामने वाले से अपने दिल की बात खुलकर कह पाएं। इससे रिश्ता और भी मजबूत और गहरा बनेगा।
धनु राशि का करियर राशिफल
काम के लिए आज का दिन सही जाएगा। ऑफिस में बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे और इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। बिजनेस से जुड़े लोगों को भी आज फायदा होगा। रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। अगर कोई आपके काम में रुकावट डाल रहा है तो परेशान ना हो और ना ही काम से अपना फोकस हटाएं। अपनी मेहनत से आप आगे ही निकलेंगे। छोटी सफलता का भी जश्न मनाएं।
धनु राशि का मनी राशिफल
पैसों के मामले में आज का दिन लाभ देता दिखाई दे रहा है। इनकम के नए सोर्स मिलेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज अच्छा अवसर मिल सकता है। हालांकि हड़बड़ी में कोई भी फैसला ना लें। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। बस फालतू के खर्चों पर लगाम लगा दें। आज इस गलती से बचें। बचत और खर्चे का बैलेंस सही होगा तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत भी नहीं है।
धनु राशि का हेल्थ राशिफल
सेहत के मामले में आज दिन आपके फेवर में होगा। एनर्जेटिक महसूस करेंगे और दिन भर ताजगी बनी रहेगी। लंबे समय से चल रही थकान या फिर सुस्ती दूर हो सकती है। मन शांत रहेगा। पॉजिटिव महसूस करेंगे। तनाव कम होगा तो मन भी खुश रहेगा। खानपान का ध्यान रखें। हेक्टिक शेड्यूल के बीच आराम करें। इससे आप बेहतर महसूस करेंगे। समय मिलने पर आज शाम वॉक पर जाएं।
धनु राशि के लिए सलाह
आज का दिन आपके लिए सही है तो मौके का पूरा फायदा उठाएं। आज गुस्सा कम करें। शांत रहकर बात करेंगे तो रिश्ते अच्छे चलेंगे और दिन भी अच्छा गुजरेगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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