धनु राशिफल 29 मई: शादी की बात बढ़ेगी आगे, पैसों के मामले में ना करें ये गलती, पढ़ें आज की सलाह

Sagittarius Horoscope Today Dhanu Rashi ka Rashifal Horoscope: धनु राशि चक्र की नौवीं राशि है। इस राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति है। आज धनु राशि वालों को सेहत, प्यार और करियर के मामले में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जानें 29 मई का दिन धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है?

Sagittarius Daily Horoscope 29 May 2026: आज का दिन धनु राशि वालों के लिए कई मायनों में अच्छा साबित हो सकता है। धीरे-धीरे सारे काम पूरे होते दिखेंगे। मन खुश रहेगा। काम अच्छे से कर पाएंगे। नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं। लव लाइफ भी सही ट्रैक पर चलेगी। बस आज कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। आइए जानते हैं कि धनु राशि वालों के लिए 29 मई का दिन लव, करियर, मनी और हेल्थ के लिहाज से कैसा जाने वाला है?

धनु राशि का लव राशिफल आज लव लाइफ सही चलेगी। अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ रिश्ता और भी मजबूत बन सकता है। प्यार और समझ बढ़ेगी। आज कई लोगों का रिश्ता एक कदम आगे बढ़ता दिखेगा। घर पर शादी की बात आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं जो लोग सिंगल हैं उनकी मुलाकात किसी खास इंसान से हो सकती है। कोशिश करें कि आज सामने वाले से अपने दिल की बात खुलकर कह पाएं। इससे रिश्ता और भी मजबूत और गहरा बनेगा।

धनु राशि का करियर राशिफल काम के लिए आज का दिन सही जाएगा। ऑफिस में बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे और इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। बिजनेस से जुड़े लोगों को भी आज फायदा होगा। रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। अगर कोई आपके काम में रुकावट डाल रहा है तो परेशान ना हो और ना ही काम से अपना फोकस हटाएं। अपनी मेहनत से आप आगे ही निकलेंगे। छोटी सफलता का भी जश्न मनाएं।

धनु राशि का मनी राशिफल पैसों के मामले में आज का दिन लाभ देता दिखाई दे रहा है। इनकम के नए सोर्स मिलेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज अच्छा अवसर मिल सकता है। हालांकि हड़बड़ी में कोई भी फैसला ना लें। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। बस फालतू के खर्चों पर लगाम लगा दें। आज इस गलती से बचें। बचत और खर्चे का बैलेंस सही होगा तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत भी नहीं है।

धनु राशि का हेल्थ राशिफल सेहत के मामले में आज दिन आपके फेवर में होगा। एनर्जेटिक महसूस करेंगे और दिन भर ताजगी बनी रहेगी। लंबे समय से चल रही थकान या फिर सुस्ती दूर हो सकती है। मन शांत रहेगा। पॉजिटिव महसूस करेंगे। तनाव कम होगा तो मन भी खुश रहेगा। खानपान का ध्यान रखें। हेक्टिक शेड्यूल के बीच आराम करें। इससे आप बेहतर महसूस करेंगे। समय मिलने पर आज शाम वॉक पर जाएं।