Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़today sagittarius horoscope 28 october 2025 aaj ka dhanu rashifal future prediction
धनु राशिफल 28 अक्टूबर: धनु राशि वाले आज घरवालों से करेंगे रिश्ते की बात, सीनियर से होगा ईगो क्लैश

धनु राशिफल 28 अक्टूबर: धनु राशि वाले आज घरवालों से करेंगे रिश्ते की बात, सीनियर से होगा ईगो क्लैश

संक्षेप: Sagittarius Horoscope today Dhanu Rashi ka Rashifal Today: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु होती है। नीचे विस्तार से जानिए कि आज का दिन धनु राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Tue, 28 Oct 2025 06:56 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ जे. एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Sagittarius Horoscope Today, धनु राशिफल 28 अक्टूबर 2025: धनु राशि वालों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा। रिश्ते में धैर्य रखने की जरूरत है। पार्टनर को ज्यादा समय दें। करियर में आज थोड़ा सावधान और शांत रहने की जरूरत है। पैसों की स्थिति सही रहेगी। वहीं सेहत पर थोड़ा ध्यान दें।

धनु लव लाइफ: आज धनु राशि के जातकों को रिश्ते में कुछ गलतफहमियां हो सकती है। हालांकि प्यार और धैर्य से स्थिति को संभाला जा सकता है। बातचीत के दौरान मैच्योरिटी दिखाएं। पार्टनर की बातों को आज ध्यान से सुनें। अगर रिश्ता अभी नया है तो सच्ची नीयत से बात करें। अगर घरवालों को अपने रिश्ते के बारे में बताना है तो इसके लिए दिन का दूसरा हिस्सा सही रहेगा। अगर आप रिलेशनशिप में होकर भी ऑफिस में कैजुअल फ्लर्टिंग या अफेयर कर रहे हैं तो इससे तुरंत दूरी बना लें क्योंकि तनाव बढ़ने की संभावना है।

करियर राशिफल: आज डेडलाइन पर ध्यान देना जरूरी होगा। सारे काम समय पर खत्म करें। ऑफिस में आज किसी सीनियर के साथ विवाद या फिर ईगो क्लैश हो सकता है। प्रोफेशनल रहें और धैर्य रखें। शांति से स्थिति को संभालने की कोशिश करें। अगर आज कहीं इंटरव्यू देना है तो बिना किसी झिझक के और पूरे आत्मविश्वास के साथ जाएं। ऑफिस में मीटिंग के दौरान अपनी बात को खुलकर सामने रखें। बिजनेस से जुड़े लोग किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज पढ़ाई पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें।

फाइनेंशियल लाइफ: आज धनु राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है। पुराना बकाया या फिर कर्ज चुका सकते हैं। आज बैंक लोन या फिर पर्सनल लोन भी मिल सकता है। जो लोग परिवार के साथ देश से बाहर घूमने की सोच रहे थे, उनके लिए आज प्लानिंग का सही दिन होगा। स्टॉक मार्केट या फिर इन्वेस्टमेंट से फायदा मिलेगा। कुछ लोग आज वाहन भी खरीद सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों को फंड मिल सकता है।

सेहत राशिफल: आज धनु राशि वालों की सेहत पर थोड़ा असर पड़ सकता है। सांस या फिर दिल से जुड़ी कोई दिक्कत हो सकती है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। बड़े-बुजुर्गों में आज जोड़ों की समस्या हो सकती है। गाड़ी चलाते वक्त आज थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। बच्चों को आज खेलते-कूदते वक्त चोट लग सकती है।

धनु राशि के गुण

मजबूत पक्ष: समझदार, व्यवहारिक, निडर, खूबसूरत, जीवंत, ऊर्जावान, प्यारे स्वभाव के, आशावादी

कमजोर पक्ष: भुलक्कड़, लापरवाह, कभी-कभी चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: जांघें और जिगर

ग्रह स्वामी: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पीला पुखराज

सबसे प्राकृतिक मेल: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

औसत अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Sagittarius Horoscope Aaj Ka Rashifal Today Rashifal In Hindi
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने