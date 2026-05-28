धनु राशिफल 28 मई 2026: धनु राशि के लिए आज का दिन वरदान समान, चारों तरफ से मिलेंगे शुभ फल
Aaj ka dhanu rashifal, Sagittarius Horoscope Rashifal 28 May 2026: धनु राशि वालों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ और भाग्यशाली रहने वाला है। आइए जानते हैं, धनु राशि को आज वित्त, करियर और लव लाइफ में किस तरह के परिणाम मिलेंगे।
Aaj ka Dhanu Rashifal, Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 28 मई 2026: आज का दिन धनु राशि वालों के लिए अत्यंत भाग्यशाली रहने वाला है। आज धन या करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। भाग्यवश आपके अटके हुए काम बन सकते हैं। यात्रा लाभकारी सिद्ध होगी और सेहत अच्छी रहेगी। ऑफिस में नई पहचान मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन खास रहने वाला है। मानसिक शांति मिलेगी। पारिवारिक जीवन में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। पढ़ें आज धनु राशि वालों का कैसा बीतेगा पूरा दिन।
धनु लव राशिफल:
आज धनु राशि के पंचम भाव में स्वग्रही मंगल यानी पंचमेश खुद अपने ही घर में विराजमान हैं, जो प्यार को ऊर्जावान बनाए रख रहे हैं। आज आपके निर्णय लेने की क्षमता अच्छी हो सकती है। रिश्तों में चल रहे किसी भी पुराने टकराव से मुक्ति मिल सकती है। नए प्रेम का आगमन पूरी तरह संभव है। वैवाहिक जीवन की बात करें, तो सप्तम भाव में शुक्र और गुरु जैसे शुभ ग्रहों की युति होने से जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल अद्भुत बना हुआ है। दोनों एक-दूसरे के प्रति समर्पित महसूस करेंगे। पारिवारिक जीवन का आनंद लेंगे।
धनु करियर राशिफल:
आज आपके करियर और बिजनेस में सितारों का पूरा साथ मिल रहा है। व्यापारियों को विस्तार के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी। किसी काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। यह यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित होगी। नौकरी पेशा करने वाले कुछ जातकों को मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है। तीसरे भाव का राहु पराक्रम और साहस में वृद्धि प्रदान करेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को अच्छी खबर मिलने के संकेत हैं।
धनु आर्थिक राशिफल-
आज आपकी आर्थिक तरक्की के मामले में सितारे मेहरबान हैं। एकादश भाव यानी लाभ स्थान में चंद्रमा का गोचर चल रहा है। जिससे आमदनी के नए स्रोत खुलेंगे। आर्थिक स्थिति ज्यादा मजबूत होगी। किसी नई जगह या बिजनेस में निवेश करने के लिए शुभ रहने वाला है। निवेश आपको भविष्य में बड़ा मुनाफा प्रदान करा सकता है।
धनु स्वास्थ्य राशिफल-
धनु राशि के लिए आज का दिन सेहत के मामले में बेहद शानदार और अनुकूल है। किसी भी तरह की कोई शारीरिक या मानसिक परेशानी सामने नहीं आएगी। छठे भाव में सूर्य और बुध की उपस्थिति शत्रुओं और बीमारियों का नाश करेगी। आज आपकी सेहत हर दृष्टिकोण से उत्तम और मजबूत दिखाई दे रही है। आपको किसी पुरानी बीमारी या शारीरिक कमजोरी से पूरी तरह निजात मिल सकती है। बस आप आज के बेहतरीन समय का पूरा आनंद उठाएं। अनुशासन बनाए रखें।
ओवरऑल:
आज का पूरा दिन आपके लिए चौतरफा खुशियां और कामयाबी लेकर आ रहा है। आज किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। आज के समय का सदुपयोग करें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान