धनु राशिफल (27 अक्टूबर 2026): दूसरों की सफलता देखकर आर्थिक जोखिम न बढ़ाएं, बड़ा वादा नहीं करें
आज का धनु राशिफल: धनु राशि वालों को आज फैसले में इच्छा के साथ उपलब्ध जानकारी भी शामिल करनी चाहिए। जानें एस्ट्रोलॉजर अनीता बरनवाल से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
27 अक्टूबर 2026 को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा मेष राशि के पांचवें भाव में रहेगा। पढ़ाई, रचनात्मक विचार और प्रियजनों से जुड़ी अपेक्षाएं ध्यान खींच सकती हैं। रुचि बनी रहे तो भी काम पूरा करने के लिए छोटा स्पष्ट लक्ष्य रखना उपयोगी होगा। रात में चंद्रमा वृषभ राशि के छठे भाव में जाएगा। तब लंबित छोटे काम और दिनचर्या की व्यवस्था पर लौटना बेहतर लग सकता है। शुरुआती उत्साह को पूरे दिन की एकाग्रता का प्रमाण न मानें। मनचाहा उत्तर मिलने में देर हो तो उसे अपनी क्षमता या रिश्ते का फैसला न समझें। निर्णय में इच्छा के साथ उपलब्ध जानकारी भी शामिल करें।
धनु राशि करियर और शिक्षा
शनि मीन राशि के चौथे भाव में वक्री हैं। घरेलू दायित्व और मन को स्थिर रखने की जरूरत काम की योजना में वास्तविक जगह मांगते हैं। घर से पढ़ते या काम करते हैं तो उपलब्ध स्थान और बाधित होने वाले समय का व्यावहारिक आकलन करें। विद्यार्थियों की रुचि उपयोगी बन सकती है, यदि उसे लिखित अभ्यास और पुनरावृत्ति से जोड़ा जाए। कठिन अध्याय का छोटा हिस्सा समझकर अपने शब्दों में समझाएं। नौकरी में अधूरा विवरण पूरा करना किसी नई पहल जितना उपयोगी हो सकता है। व्यापार का बड़ा निर्णय मांग, लागत और उसे लागू करने की क्षमता देखकर लें। तुला राशि के ग्यारहवें भाव में वक्री बुध के संदर्भ में पुराने संपर्क से मिली सूचना दोबारा जांचें। अनौपचारिक चर्चा को अंतिम मंजूरी न मानें और आवश्यक पुष्टि लेना न छोड़ें।
धनु राशि आर्थिक राशिफल
गुरु कर्क राशि के आठवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। उच्च होने पर भी यहां साझा धन, देनदारियों और अनिश्चित भुगतान की बारीक समीक्षा जरूरी है। अचानक लाभ या आर्थिक सुरक्षा का भरोसा नहीं मिलता। कर्क राशि के आठवें भाव में नीच स्थिति के मंगल के संदर्भ में जटिल आर्थिक विषयों पर जल्द प्रतिक्रिया देने के बजाय शर्तें समझना उपयोगी होगा। निवेश में जोखिम अपनी जरूरत और क्षमता के अनुसार परखें। सट्टे या किसी परिचित की कमाई को आज का अनुकूल अवसर न मानें। संयुक्त खाते, कर, बीमा या किस्त के कागज व्यवस्थित करें। अनुमानित आय को उपलब्ध रकम मानकर खरीद तय न करें। पारिवारिक योगदान की सीमा पहले स्पष्ट रखें।
धनु राशि लव राशिफल
राहु कुंभ राशि के तीसरे भाव में और केतु सिंह राशि के नौवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी अपनी पहल और स्थापित सलाह या मान्यताओं को परखने के बीच संतुलन का विषय उठाती है। संबंध में कोई सुझाव हो तो उसे बातचीत की शुरुआत बनाएं, अंतिम निर्णय नहीं। प्रेम संबंध में साथ समय बिताने की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन दूसरे की परिस्थितियां भी पूछें। परिवार की राय अलग हो तो उसके कारण समझें और अपनी सोच बिना उपहास के रखें। संतान या युवा सदस्य की पढ़ाई को लेकर चर्चा में तुलना से बचें। रात में किसी छोटे काम में मदद की पेशकश संवाद को सहज बनाने का तरीका हो सकती है।
धनु राशि सेहत राशिफल
सक्रिय रहने की योजना अपनी नींद और मौजूदा ऊर्जा देखकर बनाएं। अच्छा महसूस हो तो भी भोजन और आराम की सामान्य जरूरतें बनी रहती हैं। घरेलू कामों के बीच कुछ खाली समय रखने से मन को विराम मिल सकता है। लंबी पढ़ाई या बैठक में सुविधानुसार उठें और शरीर को सहज ढंग से चलाएं। रात में अगले दिन के लिए सीमित जरूरी काम चुनना उपयोगी रहेगा। किसी लक्षण के बने रहने या बढ़ने पर चिकित्सकीय सलाह लें। इंटरनेट की सामान्य जानकारी को व्यक्तिगत निदान या उपचार न मानें। स्वास्थ्य की अच्छी अपेक्षा रखें, लेकिन उसे निश्चित भविष्यवाणी न बनाएं।
शुभ अंक
३
शुभ रंग
पीला
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
धनु राशि आज क्या करें
घर और काम के जरूरी दायित्व अलग लिखें। किसी सहमत व्यक्ति से एक स्पष्ट मदद मांगें। साझा धन के दस्तावेज एक जगह रखें और पढ़ाई में छोटा अभ्यास पूरा करके अपनी समझ की जांच अवश्य करें।
आज धनु राशि क्या न करें
उत्साह या दूसरों की सफलता देखकर आर्थिक जोखिम न बढ़ाएं। साझे खर्च की शर्तें पढ़े बिना जिम्मेदारी स्वीकार न करें। घरेलू व्यस्तता से परेशान होकर ऐसा बड़ा वादा न करें जिसे निभाने की तैयारी अभी अधूरी हो।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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