आज 27 नवंबर 2026 धनु राशिफल: करियर में नया प्रस्ताव मिलने के योग, घर का कोई काम खिंचेगा
Aaj ka dhanu rashifal: आज धनु राशि वालों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और पढ़ाई में मन लगेगा। नए कारोबारी प्रस्ताव के योग हैं, जबकि खानपान में सावधानी रखनी होगी। पढ़ें 27 नवंबर का विस्तृत धनु राशिफल।
आज किसी जरूरी फैसले में जीवनसाथी का साथ मिलेगा और मन का भरोसा बढ़ेगा। अपनी बात साझा करने पर अकेले जिम्मेदारी उठाने का भाव कम होगा। प्रेम का रंग मन पर रहेगा और साथी के साथ समय अच्छा लगेगा। पढ़ाई के लिए दिन अनुकूल है। कारोबार में नए साझेदार के जरिए आगे बढ़ने और नए प्रस्ताव मिलने की संभावना है। घर का माहौल कुछ भारी रहेगा, इसलिए बाहर की अच्छी बातचीत और घरेलू जिम्मेदारियों का अनुभव अलग होगा। माता की जरूरत सामने आएगी और घर का कोई काम खिंचेगा। मन आराम मांगेगा, फिर भी करीबी व्यक्ति का सहयोग दिन को संभालेगा। बचत बढ़ाने का अवसर है। सेहत का पक्ष कमजोर रहने के संकेत हैं और खानपान पर ध्यान देना होगा।
आज का धनु करियर राशिफल
विद्यार्थियों का मन विषय को समझने में लगेगा। किसी साथी से चर्चा करने पर अटका हुआ हिस्सा साफ होगा। तुला राशि के ग्यारहवें भाव में बुध संदेश और बातचीत को उपयोगी बनाएगा। पढ़ाई से जुड़े संपर्कों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। कारोबारी किसी नए व्यक्ति के साथ काम बढ़ाने की संभावना तलाशेंगे। नया प्रस्ताव मिलने के योग हैं, हालांकि उसका अंतिम आर्थिक परिणाम अभी खुला रहेगा। दफ्तर में संपर्क बनाए रखने से काम की बात आगे बढ़ने की संभावना है। आपकी बात सुनने और सामने वाले का पक्ष समझने का मन रहेगा। किसी संभावित साझेदारी पर बातचीत के लिए पर्याप्त समय रखें। दिन की उपयोगिता खास तौर पर विचार साझा करने में होगी। अकेले सोचते हुए जो बात उलझी लगेगी, संवाद में उसका आकार साफ होगा।
आज का धनु आर्थिक राशिफल
बचत के लिए समय अच्छा है। उपलब्ध धन का कुछ हिस्सा अलग रखने की गुंजाइश बनने के योग हैं। कारोबार की नई चर्चा से भविष्य की आमदनी की उम्मीद बढ़ेगी, लेकिन आज ही बड़े लाभ का वादा नहीं है। साझा प्रयास का आकर्षण रहेगा और कमाई बढ़ाने के रास्तों पर बातचीत होगी। तेज लाभ की उम्मीद में कामकाजी जोखिम बढ़ाना अनुकूल नहीं है। बचत की तय रकम पहले अलग कर दें। परिवार की जरूरत और भविष्य के लिए रखी रकम के बीच संतुलन आज आर्थिक सोच का हिस्सा रहेगा। साथी से इस विषय पर संवाद होगा और उसकी मौजूदगी से निर्णय का दबाव हल्का लगेगा।
आज का धनु लव राशिफल
जीवनसाथी आज सहयोग करेगा। पूरे दिन चंद्रमा मिथुन राशि के सातवें भाव में रहेगा, जिससे साझेदारी और करीबी रिश्ते दिन का मुख्य विषय होंगे। प्रेमपूर्ण मन के कारण बातचीत में अपनापन रहेगा। किसी साझा बात पर साथ बैठना अच्छा लगेगा। मीन राशि के चौथे भाव में वक्री शनि घर की जिम्मेदारी को धीमा और भारी बनाएगा। माता की जरूरत के लिए समय देना पड़ेगा और घरेलू काम तय गति से आगे नहीं बढ़ेगा। साथी का साथ इस दबाव के बीच राहत देगा। घर के किसी विषय पर महिलाओं से बात करते समय शब्दों में सम्मान रखें। खास चेतावनी यह है कि झुंझलाहट में कही गई बात उन्हें चोट पहुंचा सकती है। पारिवारिक जिम्मेदारी और निजी निकटता दोनों को आज जगह चाहिए होगी।
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आज का धनु स्वास्थ्य राशिफल
सेहत सामान्य से कमजोर रहने की आशंका है। खाने पीने की अनियमितता आज अधिक असहज महसूस करा सकती है। दिन में बातचीत और घरेलू जरूरतों के बीच अपने आराम का ध्यान पीछे छूटेगा। मन में प्रेम और उत्साह रहेगा, फिर भी शरीर उतनी सक्रियता का साथ हर समय दे, ऐसा मानना ठीक नहीं होगा। भोजन का समय नियमित रखें। हल्की नियमित कसरत की आदत के लिए दिन उपयोगी है, लेकिन अपने सामर्थ्य की सीमा का ध्यान रहे। घर का खिंचता काम मानसिक थकावट बढ़ाएगा। शांत बैठने की इच्छा बार बार होगी। दिन के अंत में साथी के साथ सुकून के पल मन को अच्छे लगेंगे।
९
शुभ रंग
लाल
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४७ से १२:२९ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
जिस निर्णय पर मन अटका है, उस पर जीवनसाथी से खुलकर बात करें।
क्या न करें
काम की बातचीत में भोजन का समय न टालें।
कल का राशिफल
कल लंबे समय से अटका धन मिलने के योग हैं। कुछ नतीजे उम्मीद से कम रहेंगे। संतान का सहयोग मिलेगा। भावुक निर्णय से बचें और सड़क पर ध्यान रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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